Mittelbayerische Zeitung: Macron muss Konflikt nicht scheuen / Rrankreichs Präsident kämpft für eine Erneuerung der EU. Vor allem bei der Union prallt er damit ab. Von Christine Sraßer

Regensburg (ots) - Emmanuel Macron muss sich vorkommen wie einVerehrer, der um seine Angebetete wirbt und wirbt, und trotzdem vondieser einen Korb bekommt. Mit seinen Ideen für Europa ist derfranzösische Präsident in Berlin jedenfalls abgeblitzt. Nicht so sehrbei Angela Merkel, die die Höflichkeit wart und um Gemeinsamkeitenringt, aber insbesondere ihre Union zeigt Macron die kalte Schulter.Das überrascht nicht. Schon nach seiner Rede am Dienstag vor demEU-Parlament war der Ton gesetzt. "Macron ist in der Realitätangekommen", fasste Manfred Weber, Fraktionschef der EuropäischenVolkspartei, den Auftritt zusammen. Es klang, als freue er sichdarüber, dass der europäische Überschwang des Franzosen gebremstwird. Macron ist jedoch keiner, der sich so schnell entmutigen lässt.Als er 2016 seine Bewegung La République en marche ins Leben rief,nahm ihn in Frankreich auch kaum einer ernst. Am Ende wurde erStaatspräsident. Für oder gegen Europa? Die Antwort auf diese Fragegab im Wahlkampf gegen die rechtsextreme Marine Le Pen den Ausschlag.Das macht den deutschen Konservativen offenbar Angst. Ein MitarbeiterWebers sagte kürzlich dem Magazin Le Point: "Macron will seinenErfolg mit dem Thema für oder gegen Europa europaweit wiederholen."Weber warf Macron im ZDF vor, "die Vergemeinschaftung von weiterenSchulden" zu verfolgen. Die Debatte wird von deutscher Seite gerneauf einen Gegensatz reduziert. Demnach stehen auf der einen - derfalschen - Seite die Franzosen, die angeblich vor allem unser Geldausgeben wollen und nur deshalb Reformen und mehr Macht für die EUfordern. Und auf der anderen Seite stehen die sparsamen Deutschen.Ein Hindernis für Macron ist die Sprachbarriere. Sie verhindert, dassdie Debatte über seine Vorschläge in Deutschland fair geführt wird.Denn wer sich ansieht, was Macron in seiner grundlegenden Europaredean der Sorbonne tatsächlich gesagt hat, weiß, dass er dortangekündigt hat, dass Frankreich künftig seine Zahlungen an die EUerhöhen wird. Wörtlich sagte der Präsident außerdem: "Es geht nichtdarum, unsere Schulden aus der Vergangenheit zu vergemeinschaften."Im Fall von Macron lässt sich das nicht einfach als Politikergeredeabtun. Denn der französische Präsident setzt seit seinem Amtsantrittgenau die Reformen, die er im Wahlkampf angekündigt hat, um - trotzGegenwind und obwohl die Einschnitte im Sozialsystem vielen Franzosenwehtun. Macron kann darauf verweisen, dass er die auch vonDeutschland geforderten Schritte, um Schulden abzubauen, angegangenist. Ob die deutschen Konservativen hingegen das Regierungsprogrammähnlich ernst nehmen wie Macron seines, muss sich zeigen. "DieErneuerung der EU wird nur gelingen, wenn Deutschland und Frankreichmit ganzer Kraft gemeinsam dafür arbeiten", steht imKoalitionsvertrag. "Wir wollen ein Europa der Wettbewerbsfähigkeitund der Investitionen", heißt es darin auch. Über Investitionen willMacron sprechen, wenn es um ein EU-Budget geht. In seiner Rede an derSorbonne hat er mehrere Themen erwähnt, die viele Bürger in Europabewegen. Ist die Agrarpolitik, wo die meisten Subventionen fließen,auf dem richtigen Weg, wenn sie vor allem eine industrielleLandwirtschaft fördert? Da wären Reformen sinnvoll. Wie lässt sichder Energiemarkt so umbauen, dass Sonnenstrom aus dem Süden undWindenergie aus dem Norden die fossilen Energien überflüssig macht?Da ist mehr EU wohl hilfreich. Und was kann man eigentlich fürRegionen in Europa tun, in denen die Menschen das Gefühl haben,übergangen worden zu sein? Man muss nicht alles, was Macronformuliert gut finden. Aber das Reden über einen EU-Haushalt ergibtmehr Sinn, wenn man darlegt, wofür man Geld ausgeben will - und wofürnicht.