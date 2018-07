Mittelbayerische Zeitung: Löw hat zu viel Macht / Der Bundestrainer macht trotz des Debakels bei der WM weiter. Dass er das selbst entscheiden durfte, ist falsch. Von Jürgen Scharf

Regensburg (ots) - Vielleicht werden in ein paar Jahren dieanderen Fußball-Nationen wieder mit Ehrfurcht über Deutschland reden.Darüber, dass sie doch selbst auch gerne die Ruhe und das Rückgratgehabt hätten, einen Nationaltrainer trotz eines großen Misserfolgszu behalten - und mit dem dann wieder Erfolge feiern. Vielleichtwerden sie in ein paar Jahren aber auch spotten und sagen:Deutschland verliert und verliert - und dennoch bleibt alles beimAlten. Denn eines ist seit gestern klar: Den deutschen BundestrainerJoachim Löw kann nur einer entlassen - Joachim Löw selbst. Und dasist ein völlig falsches Signal, das der Deutsche Fußball-Bund sendet.Im Fußball gibt es nichts, das ewig währt. In diesem Sport herrschtein ständiges Kommen und Gehen, ein ständiges Reagieren aufErgebnisse und Ereignisse. Das Schwierige dabei ist, dass keinerweiß, wie es gelaufen wäre, wenn er anders entschieden hätte. EinTrainer kann sich nach einer Niederlage noch so oft die Fragestellen, was passiert wäre, wenn er andere Spieler aufgestellt hätte.Er wird die Antwort nie erfahren. Und weil das alles so schwierigist, ist es meistens gut, wenn es eine klare Hierarchie gibt. Wennder Klubchef den Sportchef bestimmt, der Sportchef den Trainerbestimmt, und der Trainer eigenverantwortlich die Spieler aufstellt.Beim Deutschen Fußball-Bund läuft es anders. Dort hat derBundestrainer Joachim Löw nun eine Entscheidung gefällt - über sichselbst. Die Entscheidung, dass er trotz des blamablen Ausscheidens inder Vorrunde bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland im Amtbleibt. Und danach hat er dem Deutschen Fußball-Bund mitgeteilt, dasser bleibt. Er hat dem Verband, wie dieser gestern allen Ernstesschriftlich erklärte, "bestätigt, dass er seine Tätigkeit alsBundestrainer fortsetzen (...) möchte". Das klingt in etwa so, alswenn der Vorsitzende des FC Hinterholzkofen aus der B-Klasse 5 hofft,dass der Trainer der ersten Mannschaft bleibt, weil es schwierigwerden könnte, unter den 200 Einwohnern im Dorf einen neuen zufinden. DFB-Präsident Reinhard Grindel und Teammanager OliverBierhoff haben damit öffentlich zur Schau gestellt, dass sie amliebsten nur reagieren, nicht aber agieren und regieren wollen. BeimWarten auf Löws Entscheidung demonstrierten sie - wie bereits in derDebatte um die Erdogan-Bilder von Mesut Özil und Ilkay Gündogan -wieder Rat- und Führungslosigkeit. Das Amt des Bundestrainers ist derzweifellos wichtigste Job beim Deutschen Fußball-Bund. Es istunwürdig für einen Verband, der vier Weltmeister- und dreiEuropameisterpokale im Schrank hat, wenn er bei der Besetzung diesesPostens das Heft des Handelns völlig aus der Hand gibt. Löw hat sichdurch seine erfolgreiche Arbeit zu Recht eine überaus komfortablePosition im innerbetrieblichen Gefüge des DFB erarbeitet. Völligautark über seinen Posten entscheiden zu dürfen, ist wirklich zu vieldes Guten. Das nächste Mal abgerechnet wird nun in zwei Jahren nachder EM. Es kann mit Löw übrigens durchaus klappen, wieder erfolgreichzu sein. In erster Linie, so viel steht fest, müssen sich wegen derPleite in Russland die Spieler hinterfragen. Wenn sie wirklich einenCoach der Marke harter Hund brauchen, damit sie in die Gänge kommen,sind sie fehl am Platz. Wenn sie ihre Leistung in Russland dagegenselbstkritisch überprüfen, könnte der besonnene Löw genau derRichtige sein, um das zweifellos vorhandene Potenzial demnächstwieder vollständig abzurufen. Es kann derzeit auf jeden Fall keinerdas Gegenteil beweisen. Und wenn Deutschland in zwei JahrenEuropameister wird - unmöglich ist das übrigens nicht -, darf sichder Verband zu Recht dafür feiern lassen, die Ruhe bewahrt und an demzweifellos tollen Typen Löw festgehalten zu haben. Wenn es aberwieder schief geht, dann... ja, was dann eigentlich? Wieder nur Jogifragen?Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell