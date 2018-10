Mittelbayerische Zeitung: Letzte Chance für Theresa May / Die Fronten im Streit um den Austritt Großbritannien aus der EU sind verhärtet. Beim Gipfel muss dringend eine Lösung gefunden werden. Von Jochen Wittmann

Regensburg (ots) - Die Brexit-Verhandlungen zwischen derEuropäischen Union und Großbritannien drohen zu scheitern. Einungeregelter Brexit, ein sogenanntes No-Deal-Szenario, istwahrscheinlicher denn je, warnte EU-Ratspräsident Donald Tusk imVorfeld zum Gipfel in Brüssel. Die britische PremierministerinTheresa May unternimmt an diesem Mittwochnachmittag einen letztenAppell. Sie will, dass die EU ihr entgegenkommt, denn sie selbersteht mit dem Rücken zur Wand. Es ist nicht nur das eigene Kabinett,das mit Meuterei droht, sollte die Premierministerin weitereZugeständnisse an Brüssel machen. Und es sind nicht nur rebellischeHinterbänkler in Mays Fraktion der Konservativen, die offensignalisieren, einen ihnen nicht genehmen Brexit-Deal niederstimmenzu wollen. Druck macht auch die nordirische DUP. Sie ist nur einekleine Partei mit zehn Abgeordneten, aber sie hält Theresa MaysKonservative, die keine absolute Mehrheit im Unterhaus haben, ineinem Duldungsabkommen an der Macht. Jetzt droht die DUP, ihreUnterstützung zurückzuziehen, wenn May auf den Vorschlag der EUeingeht und einen sogenannten Backstop für Nordirland zulässt. Die EUhat festgelegt, dass ein Austrittsabkommen eine Lösung dafürenthalten muss, wie eine harte Grenze zwischen der Republik Irlandund der Provinz Nordirland vermieden werden kann. Der Vorschlag derEU, also der Backstop oder Auffanglösung, sieht vor, dass Nordirlandinnerhalb der Zollunion und Teilen des Binnenmarktes verbleibt.Waren- und Güterkontrollen würden somit nicht zwischen Nordirland undIrland, sondern zwischen der Provinz und Großbritannien stattfinden -die Grenze verliefe dann praktisch in der Irischen See. Das hatTheresa May kategorisch abgelehnt. Ein solcher Backstop würde aufeine Abspaltung der Provinz vom Mutterland hinauslaufen und könntewohl von keiner Partei im Königreich akzeptiert werden. DerGegenvorschlag von May: Nicht allein Nordirland bleibt in derZollunion, sondern das gesamte Vereinigte Königreich. Allerdings nurübergangsweise, bis ein Freihandelsabkommen vereinbart werden kann,das die Grenzfrage auf eine andere Weise lösen kann. Im Prinzip, soführte die Premierministerin im Unterhaus aus, habe sich die EU aufihre Lösung einlassen können, sei allerdings nicht bereit,festzuschreiben, dass diese Zollunion temporär sein muss. Für denFall, dass man sich nicht einigen kann, bestehe Brüssel weiterhin aufeinem unbefristeten Backstop, der nur für Nordirland gilt. Doch dies,unterstrich der Brexit-Staatssekretär Martin Callanan vor denBeratungen der EU-Europaminister in Luxemburg am Dienstag, ist nichtakzeptabel: "Es kann keine Grenze in der Irischen See geben. Wirwerden nicht zulassen, dass uns die EU in diesem Bereich etwasdiktiert. So viel hat man in den Brexit-Verhandlungen schonvereinbaren können: Die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien - unddie der britischen Bürger innerhalb der EU - sind im Entwurf desAustrittsvertrags festgeschrieben worden. Auch hat man sich über dieModalitäten der sogenannten Scheidungsrechnung, also der britischenVerbindlichkeiten in Höhe von rund 45 Milliarden Euro, verständigenkönnen. Aber nichts ist vereinbart, heißt es stets in Brüssel, bevornicht alles vereinbart ist. Jetzt droht der Austrittsvertrag daran zuscheitern, dass die EU auf einer unbefristeten Garantie fürNordirland besteht, obwohl auch sie erklärtermaßen nur eine temporäreZollunion für das gesamte Königreich will. Theresa May wird inBrüssel versuchen, über die Köpfe der Kommission und desVerhandlungsführers Michel Barnier hinweg an die Regierungschefs derEU zu appellieren, eine vernünftige Lösung für ein im Grunde kleinesProblem zu finden. Es bleibt zu hoffen, dass sie Erfolg hat, denneinen No-Deal-Brexit kann sich niemand ernsthaft wünschen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell