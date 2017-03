Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zur Türkei: Klare Kante gegen Erdogan von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Binnen 24 Stunden hat, mitten im Frühling, eineEiszeit zugeschlagen. Die Beziehungen zwischen den Niederlanden undder Türkei wurden schockgefroren. Anders als dieabwiegelnd-diplomatische deutsche Kanzlerin hat Regierungschef MarkRutte, der mitten im Wahlkampf steckt, klare Kante gegenWahlkampfauftritte türkischer Minister im Land der Tulpen, Grachtenund des Multikulti gezeigt. So viel Oranje-Selbstbehauptungswillen,so viel Entschlossenheit gegenüber dem nach Alleinherrschaftstrebenden "Boss vom Bosporus" und seinen Lautsprechern überraschtdann doch. Ein wenig davon wünschte man den diplomatischenLeisetretern in Berlin. Dass Recep Tayyip Erdogan allen Ernstes nichtnur Deutschland, deutsche Politiker, Bürgermeister und Behörden mitNazi-Vergleichen überzieht, sondern auch unser westlichesNachbarland, das furchtbar unter Nazi-Gräuel zu leiden hatte,offenbart zweierlei: Erstens die Geschichtsvergessenheit destürkischen Präsidenten. Und zweitens zeigt es sein Kalkül, mitebenjenen Vergleichen in Westeuropa Feindbilder aufzubauen, mit denennoch unentschlossene Landsleute in Erdogans Lager der Hurra-Patriotengeholt werden sollen. Noch ist der Ausgang des türkischen Referendumsam 16. April für den Möchtegern-Sultan nicht sicher. Mit demDraufhauen auf imaginäre Feinde in der EU, in Deutschland und nun inden Niederlanden ähnelt Erdogan auf seltsame Weise dem Vorgehen vonDonald Trump und Wladimir Putin, die ebenfalls nach der archaischenDevise vergangener Jahrhunderte handeln: viel Feind`, viel Ehr. Alledrei folgen dem Schwarz-Weiß-Muster: Entweder bist du für mich odergegen mich. Diese Strategie mag schlicht sein, doch sie ist zugleichhöchst wirksam und brandgefährlich. Erdogan und seine Anhänger tragenzudem eine innertürkische Auseinandersetzung in die EU-Staaten. Dochda gehört sie nicht hin, auch wenn in den westeuropäischen StaatenMillionen türkischstämmige Menschen leben. Allein in Deutschlandleben rund drei Millionen, etwa 1,4 Millionen davon sindabstimmungsberechtigt, wenn es um das Schicksal der türkischenDemokratie, ja der laizistisch verfassten türkischen Republik geht.Auch die türkische Gemeinschaft hierzulande ist in Pro und ContraErdogan tief gespalten. Zwischen glühenden Anhängern der AKP,liberalen Türken mit deutschem und/oder türkischem Pass sowie mehroder weniger gemäßigten Kurden aus der Türkei tun sich Welten auf.Von "türkischer Gemeinschaft" kann man eigentlich kaum sprechen. Fürviele einst nach Deutschland gekommene Türken, inzwischen in derzweiten und dritten Generation, sind der Präsident, die Regierung unddie Glaubenslehrer in der alten Heimat immer noch die entscheidendenOrientierungspunkte. Für andere eben genau nicht. Hier zeigt sichauch ein Integrationsdefizit. Deutschland ist offenbar nur für eineMinderheit der hier lebenden Türken eine wirkliche Heimat geworden.Und sei es auch nur die zweite. Viele haben sich in einerParallelgesellschaft eingerichtet, die Erdogan nun als Resonanzbodenfür seine Parolen nutzt. In dieser vertrackten Lage gibt dieEuropäische Union leider ein diffuses Bild ab. Die einen, etwa dervon niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders getriebenePremier Mark Rutte, zeigen klare Kante gegen Ankara. Andere, etwaKanzlerin Angela Merkel und ihr Außenminister Sigmar Gabriel,formulieren lauwarmen Protest, schieben aber ansonsten dieVerantwortung für Pro-Erdogan-Propaganda-Auftritte, oder eben derenAblehnung, an kommunale Behörden ab. Aus Furcht, dasFlüchtlingsabkommen könne platzen. Doch von diplomatischerTaktiererei lässt sich Erdogan nicht beeindrucken. Eine gemeinsame,klare Haltung der EU täte bitter not.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell