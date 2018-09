Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zur Situation der SPD nach der Causa Maaßen: Die ewige Juniorpartnerin von Katharina Kellner

Regensburg (ots) - Die Große Koalition koste die SPD vielGlaubwürdigkeit, hat Nürnbergs OB Ulrich Maly gesagt. Der Satz könnteganz aktuell sein - doch er stammt aus einem Interview von September2017. Maly äußerte damals die Hoffnung, dass der Effekt sich auflöse,"nachdem die Große Koalition nun wieder vorbei ist". Gekommen ist esanders: Die SPD ist wieder Groko-Partner - und ihre Glaubwürdigkeitnimmt erneut massiv Schaden. Die Inkonsequenz der SPD-Führung im Bundwerden die bayerischen Genossen bei der Wahl am 14. Oktober spüren.Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate steht die Partei zahnlos undzerrissen da. Wieder ist es Horst Seehofer, der die Union in Kämpfestürzt. Schon beim Asylstreit setzten weder Angela Merkel noch dieSPD Seehofer Widerstand entgegen. Die Genossen beließen es beiAppellen an den Koalitionspartner. Einen klar umrissenen Standpunktin der Asylfrage suchte man bei der SPD vergeblich. Schon damalskonnte die Partei nicht von der Schwäche der CDU/CSU profitieren. Daskann sie auch diesmal nicht. Nun hat Andrea Nahles zudem einen großenFehler gemacht, als sie Maaßens Ablösung erst lautstark forderte,sich dann aber von Seehofer über den Tisch ziehen ließ, als siezähneknirschend seine Beförderung mittrug. Verschleiernd nennt siedie Affäre Maaßen eine "Personalangelegenheit". Doch hier geht es umsGrundsätzliche: Es geht um Vertrauen - in die Politik und zwischenden Koalitionspartnern. Für viele SPD-Mitglieder ist einevertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem irrlichternden Innenministerlängst nicht mehr möglich. Seehofer wollte den Koalitionspartnerneine Entscheidung aufnötigen, die den Populisten in die Hände spielt.Jenen, die das politische System als unglaubwürdig darstellen, wieMaaßen es mit seinem "Bild"-Interview tat. Darin befeuerte erVerschwörungstheorien. Zudem soll er geheime Informationen anAfD-Politiker weitergegeben haben. Maaßen, alsVerfassungsschutzpräsident zur politischen Neutralität verpflichtet,hat sich geäußert wie ein Populist. Er imitierte die Methoden der AfDund adelte sie dadurch. Die Botschaft, die bleibt: Maaßen, der derRegierung absichtlich schadete und der als untragbar erachtet wurde,steigt beruflich auf und verdient sogar noch besser. Die SPD, diesich gerne eine klare Kante gegen Rechts auf die Fahnen schreibt, hatin dieser Situation der politische Instinkt verlassen, dass SeehofersEntscheidung nicht tragbar sein kann. Offenbar kleben viele SPD-lerin Berlin so stark an ihren Posten, dass sie eine Aufkündigung derKoalition nicht ernsthaft in Betracht ziehen. Die Partei findet sichnun im heftigen Richtungsstreit. Auch wenn Nahles den Fall Maaßen neuverhandeln will, hat sie ihrer Partei mit ihrem Lavieren einenBärendienst erwiesen. Natascha Kohnens Distanzierungsversuch von derBundes-Partei ist nachvollziehbar, wird ihr bei der Landtagswahl abernicht helfen. Wähler goutieren es nicht, wenn SPD gegen SPD streitet.Zwar sind Nahles und die Bundes-SPD nicht alleine schuld an derSituation der bayerischen Genossen. Kohnen und ihre Mitstreiter habensich trotz der Schwäche der CSU bislang nicht überzeugend profilierenkönnen: Weder beim eher gut ausgebildeten, großstädtisch geprägtenWähler, die die Grünen ansprechender finden. Aber eben auch nicht beiMenschen, die man für ihre Kernklientel halten könnte und denenProbleme wie die Wohnungsnot auf den Nägeln brennen. Auf Bundesebenemuss es dringend zu einer personellen Erneuerung kommen. Ulrich Malyhoffte schon vor einem Jahr darauf, die SPD möge sich frei machen vomDasein als Juniorpartnerin der Union. Dann könne sie sich auf ihreKernkompetenz der sozialen Gerechtigkeit besinnen, sagte er. Das wäreauch aktuell der richtige Ratschlag.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell