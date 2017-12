Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zur Koalition

Regensburg (ots) - Manchmal braucht es nur ein wenig Abstand, umdie Dinge besser zu verstehen. Hoffentlich haben dieWeihnachtsfeiertage den Koalitionären in spe`, also den beidenUnionsparteien und der Sozialdemokratie, nicht nur den notwendigenAbstand zur ungeklärten Regierungsfrage gegeben, sondern auchBesinnung und Mut vermittelt. Beides werden sie im kommenden Jahrdringend brauchen. Denn die politische Hängepartie, die Deutschlandnun bereits seit über einem Vierteljahr in Atem hält, aber auchgehörig nervt, muss beendet werden. Dass das Land, in dem politischeStabilität beinahe schon Verfassungsrang genießt, zum Jahreswechselnur über eine geschäftsführende, also eine Art Verwaltungs-Regierungverfügt, ist ungewohnt in der Bundesrepublik. Selbst bei der erstengesamtdeutschen Wahl im Dezember 1990 war wegen der klaren Mehrheitfür die Fortsetzung von Helmut Kohls christlich-liberaler Regierungan Weihnachten eigentlich schon alles klar. Bereits im Januar standseinerzeit die neue Regierung fest. Und die SPD ging mit - heuteillusorischen - 33,5 Prozent unter einem Spitzenkandidaten OskarLafontaine wiederum in die Opposition. Die christlichen Feiertage zumJahresausklang waren bislang immer so etwas wie Zielmarken derPolitik. Bis dahin musste klar sein, wohin die Reise geht. Das istdieses Mal freilich anders. Bisherige Szenarien für dieKoalitionsbildung im Bund taugen deshalb nicht. Das komplizierteWahlergebnis, dass der Souverän am 24. September dem Land bescherte,verlangen kühlen Kopf und Entschlossenheit. Das eigentlichnaheliegende Polit-Experiment Jamaika scheiterte jedoch bereits,bevor es richtig ernst betrieben wurde. FDP-Chef und-Alleindarsteller Christian Lindner hat seiner Partei den Ausstiegaus einer durchaus möglichen schwarz-gelb-grünen Regierung verordnet.Lieber nicht regieren, als falsch regieren, hatte er Werbetext-mäßigzum Abbruch der Sondierungen erklärt. Allerdings folgte bei denLiberalen bald Katerstimmung und Wähler sowie die Wirtschaft wendensich zunehmend ab von den Regierungs-Verweigerern. Bei denSozialdemokraten kommt die Möglichkeit, nun erneut mit der Unionregieren zu können, allerdings wie ein vergiftetes Geschenk an.Eigentlich hatten sich die Schulz, Nahles und Co. bereits in derOpposition eingerichtet. Sie wollten sich dort erneuern, ungestörtvon den Zwängen einer Regierung. Doch Politik ist kein Wunschkonzert,sondern hat vor allem mit Verantwortung für das Land und seineMenschen zu tun. Wenn Deutschland in überschaubarer Zeit wieder einehandlungsfähige Regierung bekommen soll, dann führt an einer erneutenGroß-Koalition kein Weg vorbei. Verdammt schwer ist diesesZurück-in-die-Zukunft vor allem für die SPD und ihren angekratztenParteichef Martin Schulz. Eine 180-Grad-Wende hin zur erneutenRegierungsbeteiligung unter der ungeliebten Kanzlerin Angela Merkelkönnte der Mann aus Würselen nur glaubhaft vertreten, wenn seinePartei in den Verhandlungen mit der Union wichtigesozialdemokratische Vorhaben durchsetzt. Kein Wunder also, dass dieGenossen gleich einen Elf-Punkte-Wunsch-Katalog auf denSondierungstisch packen - von der Bürgerversicherung imGesundheitssystem bis zur Aufhebung des Kooperationsverbots in derBildung. Allerdings sind knallharte Koalitionsverhandlungen allesandere als das Überreichen von Wunschzetteln in der Hoffnung, dieGegenseite werde alles abnicken. So funktioniert Politik nicht. Erstrecht nicht, wenn man mit 20,5 Prozent Wählerstimmen recht schwachauf der Brust ist wie die SPD. Sollte man sich im Januar wirklich aufdie Aufnahme von Koalitionsverhandlungen verständigen können, wasnoch keineswegs sicher ist, dann darf die neue GroKo kein Weiter so,kein Abklatsch der amtierenden Merkel-Gabriel-Regierung sein. Sondernes geht vielmehr darum, auf die großen Herausforderungen der Zukunft,auf Digitalisierung und Bildung, auf die Veränderungen in derArbeitswelt, auf das soziale Auseinanderdriften der Gesellschaft, aufdie Kluft zwischen Stadt und Land, auf die Verwerfungen in der Weltvernünftige Lösungen zu finden. Das ist ein Riesenpacken an Arbeit.Sie muss endlich verantwortungsbewusst angepackt werden.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell