Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zur Großen Koalition: Partner ohne Pep von Dagmar Unrecht

Regensburg (ots) - Die Große Koalition war von Anfang an einereine Vernunftlösung, keine Liebesbeziehung. Die Regierungsbilanz dervergangenen vier Jahre fällt entsprechend ernüchternd aus. Die Unionhat die Mütterrente durchgesetzt, die SPD den Mindestlohn und dieRente mit 63 und die CSU kann die Pkw-Maut für sich verbuchen. DieMietpreisbremse gibt es zwar, aber gebracht hat sie nichts. Diedeutsche Wirtschaft steht dagegen gut da und wächst, die Exporteflorieren und die Arbeitslosenzahlen sind niedrig. Auch dieSteuereinnahmen des Staates sprudeln und die Union verweist stolz aufdie schwarze Null im Haushalt. Doch bei den Bürgern kommt davon wenigan: Die Steuerlast ist unvermindert hoch und die Zinsen im Keller.Große Würfe aus den vergangenen vier Jahren sucht man vergeblich:Gesundheits- , Renten- oder Steuerreform? Fehlanzeige. Es wurde mehrverwaltet als gestaltet. Je näher die Bundeswahl rückte, umso wenigerließen sich die Koalitionäre auf Zugeständnisse ein, um potenzielleWähler nicht zu verschrecken. Überraschend konkret wurde es nocheinmal kurz vor der Sommerpause als SPD, Grüne und Linke eineAbstimmung über die "Ehe für alle" erzwangen - sehr zum Ärger derUnionsparteien. Von einem "Vertrauensbruch" war die Rede. DieKanzlerin stimmte dagegen, die Mehrheit der Parlamentarier dafür undso endete die Große Koalition mit einem Eklat. Das ThemaEinwanderungsrecht hat die Regierung in ihrer Amtszeit nichtangepackt. Dabei war die Flüchtlingskrise das entscheidendeGroßereignis in der zu Ende gehenden Legislatur. Im September 2015hat Angela Merkel einer Grenzöffnung zugestimmt und geflüchteteMenschen aus Ungarn nach Deutschland einreisen lassen. "Wir schaffendas." Dieser Satz prägt Merkels Kanzlerschaft und damit auch dieBilanz der Berliner Regierung. Hunderttausende Migranten sind zu unsgekommen. Die Flüchtlingspolitik ist laut Umfragen der MannheimerForschungsgruppe Wahlen aus Sicht der Bürger noch immer das mitAbstand wichtigste Problem in Deutschland. Das Thema polarisiert dieGesellschaft und reißt Gräben auf. Die Popularitätswerte derKanzlerin sackten zwischendurch ab und die AfD verdankt denFlüchtlingen ihre Wahlerfolge. In der Folge wurden in Berlin scharfeAnti-Terror-Gesetze beschlossen. Aber eine offene Auseinandersetzungdarüber, wie Deutschland künftig mit Menschen umgehen will, die hierSchutz suchen, wurde und wird in den demokratischen Parteien viel zuwenig geführt. Auch die CSU hat ihre Forderung nach einer Obergrenzeim Bayernplan geparkt und hält still. Dabei wäre eine politischeStreitkultur gerade bei diesem mit Ängsten aufgeladenen Themadringend notwendig. Die Flüchtlingskrise ist nicht nur eineZerreißprobe für Deutschland. Europa hat bis heute keineneinheitlichen Kurs gefunden, dafür trägt auch die Berliner RegierungVerantwortung. Eine Demokratie braucht den Wettbewerb um die bestenIdeen und Konzepte. Wenn Bürger das Gefühl haben, keine echte Wahlmehr zu haben, verliert der Gang zur Urne an Bedeutung. In derWahrnehmung der Menschen verschwimmen die inhaltlichen Unterschiedezwischen CDU, CSU und SPD immer mehr. Dieser Einheitsbrei ist Giftfür die Demokratie und stärkt die Ränder. Nach der Bundestagswahl istmit einem Sechs-Parteien-Parlament zu rechnen - mit FDP und AfD alsNeuzugängen. Das macht klassische Zweierbündnisse zurMehrheitsbildung schwierig - und die nächste GroKo wahrscheinlich.Eine Liebesbeziehung wird daraus sicher wieder nicht.