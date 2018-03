Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zur GroKo: Die GroKo muss liefern von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Ein Kompromiss sei nur dann gerecht, brauchbarund dauerhaft, wenn beide Parteien damit gleich unzufrieden wären,meinte einst der in Fürth geborene ehemalige US-Außenminister HenryKissinger. So gesehen könnte das gestern unterzeichnete 177-seitigeVertragspapier für die nächste Koalition von Union und SPD Grundlagefür eine dauerhafte, brauchbare Bundesregierung sein. Es gibt vielePunkte, mit denen CDU und CSU unzufrieden sind. Etwa mit derRessortverteilung und dem Verlust des Finanzministeriums, der tiefins Selbstverständnis der Union einschnitt. Aus Sicht desJuniorpartners SPD ist das umgekehrt allerdings genau so. Man hatetwa die de facto Obergrenze beim Flüchtlings-Zuzug und anderes mehrschlucken müssen. Doch ob und wer sich in den vielen einzelnenPolitikfeldern letztlich durchgesetzt hat, ist eine müßige und wenigsinnvolle Operation. Wichtiger ist, dass Deutschland 170 Tage nachder Bundestagswahl nun endlich wieder eine handlungsfähigeBundesregierung bekommt. Nun mag mancher meinen, ohne Regierung ginges eigentlich die letzten Monate auch ganz gut. Daran ist ja etwasdran, doch bei genauerem Hinsehen offenbaren sich viele Leerstellen,die eine lediglich amtierende Bundesregierung nicht ausfüllen konnte.Der Stillstand, etwa in der Europa-Politik, ist nicht längerhinzunehmen. Nicht nur das politische Gewicht Deutschlands in derinternationalen Arena, auch das Ansehen des gewichtigsten Landesinnerhalb der EU haben gehörig gelitten. Dass in Berlin - hoffentlich- wieder ernsthaft regiert wird, ist mit Blick auf die Verwerfungenin der Welt bereits ein Wert an sich. Deutschland kann und darf nichtweiter Politik mit angezogener Handbremse betreiben. Die Welt hatnicht darauf gewartet, bis sich in Deutschland endlich eine neueRegierung formierte. Und wie schnell Entwicklungen verlaufen können,sieht man etwa an Donald Trumps unverhohlenen Drohungen mit einemHandelskrieg gegen Europa. Im dicken Koalitionspapier, das vor einemMonat fertiggestellt wurde, konnte ein solches Problem noch niemandvorhersehen. Will heißen, ein Koalitionsvertrag ist eineunverzichtbare Grundlage für Regierungshandeln für die nächsten vierJahre. In Stein gemeißelt ist er allerdings nicht. Auch in Zukunftwerden aktuelle, zum Teil jähe Entwicklungen rasches Handelnerfordern. Das Kunststück wird dabei darin bestehen, dass sich dieschwarz-rote Koalition auch bei Ad-hoc-Entscheidungen vom Geist desKoalitionsvertrages leiten lässt. Wie belastbar das neue, alteRegierunsbündnis ist, muss sich erst noch beweisen, wenn das Land inschwereres Fahrwasser gerät. Dabei sind bereits die heutigen Problemedes Landes keine Lappalien. Viele greift die neue, kleinere GroKoauf. Von der Flüchtlingspolitik, die viele Einheimische überfordertund ängstigt, der Digitalisierung, die Chance und Risiko für deneigenen Job zugleich sein kann, bis zum dramatischen Mangel anbezahlbaren Wohnungen in vielen Großstädten. Manches wird allerdingsnur halbherzig, manches gar nicht angegangen. In der Rentenpolitiketwa begnügte sich die Koalition mit einigen besitzstandswahrendenVeränderungen. Das derzeitige satte Plus in den Rentenkassenvernebelt den Blick auf die Probleme, etwa der Altersarmut, in dennächsten Jahren. Horst Seehofer jedenfalls hat gestern deutlichgemacht, dass seine Partei künftig so etwas wie das soziale Gewissender GroKo, der Anwalt der kleinen Leute sein will. Und das hathoffentlich nicht nur mit der Landtagswahl im Freistaat am 14.Oktober zu tun, sondern mit der nachhaltigen Rückbesinnung auf dasSoziale im Parteinamen. Ab morgen muss der neueInnen-Heimat-und-Bau-Minister allerdings liefern. Den großspurigenVersprechen müssen spürbare Taten folgen. Denn anders kann dramatischverlorenes Vertrauen der Menschen in "die da oben" nichtzurückgewonnen werden.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell