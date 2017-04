Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zum Wahlkampf: Wahlkampfschlager: Familiengerechtigkeit von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Vom ersten Bundeskanzler der jungen Republik,Konrad Adenauer, stammt der Satz: Kinder kriegen die Leute immer. DerCDU-Politiker begründete damit den damaligen Einstieg in dieUmlagenfinanzierung der Rentenversicherung. Unterschiedliche Renten,je nach der Zahl der Kinder, lehnte Adenauer ab. Um den Nachwuchsmusste sich die junge Bundesrepublik seinerzeit keine Sorgen machen.Zwei, drei und vier Kinder waren in den 50er, 60er Jahren normal.Später nannte man diese Generation die Babyboomer. Die Zeiten habensich gründlich verändert. Mit der "Pille" kam die Selbstbestimmungder Frauen über Kinder und es folgte der "Pillenknick". In denfolgenden Jahrzehnten bemühte sich die Politik, mit zig Maßnahmen demdramatischen demografischen Rückgang entgegenzuwirken. Vor rund zehnJahren wurde ein Elterngeld eingeführt, dass es Müttern und Väternerleichtern soll, Kind und Beruf unter einen Hut bringen zu können.Vor knapp zwei Jahren legte Familienministerin Manuela Schwesig dasElterngeldPlus drauf. Zusammen mit Kindergeld, Steuervorteilen, einemgroßen Kita-Programm und zahlreichen anderen Leistungen des Staateswerden viele Milliarden für Familien mit Kindern ausgegeben. DieErgebnisse sind trotzdem mager, auch wenn die Geburtenrate inDeutschland langsam wieder anzieht. Es ist grotesk. Kinderreich zusein, ist in Deutschland immer noch ein großes Risiko, arm zu werden.War die Förderung von Familien mit Kindern bislang vor allem eineDomäne der SPD, überrascht jetzt der führende Christsoziale HorstSeehofer mit einem Milliarden-Programm für mehrFamiliengerechtigkeit. Das ist einerseits eine Reaktion auf denpopulären Gerechtigkeits-Wahlkampf von Martin Schulz. Andererseitsjedoch ist Seehofers Fünf-Punkte-Katalog - vom Kindersplitting mithöheren Steuerfreibeträgen, Zuschüssen für Kinderwagen undBabyausstattung oder geringeren Sozialbeiträgen für Eltern mitkleinem Einkommen - ein finanziell nicht untersetztesWünsch-dir-was-Programm. Woher die dringend nötigen Mittel für einezielgerichtete Familien- und Kinderförderung kommen sollen, sagtSeehofer nämlich nicht. Dennoch ist es gut, dass ein Thema, das derfrühere Kanzler Gerhard Schröder schon mal als "Gedöns" abtat, in denFokus des Wahlkampfes rückt. Denn da gehört die Familienpolitik hin.Und es geht auch um die gesellschaftliche Debatte, wie viel unsKinder und damit die Zukunft wert sind. Und bitte nicht nurvollmundige Wahlkampf-Versprechungen, um Eltern als Wähler für dieeigene Partei zu ködern, sondern solide und durchfinanzierteKonzepte. Wer Familienförderung ernst meint, der muss sich auch fürbessere Bildungschancen einsetzen. Und zwar von der Kita an. Bildungbeginnt nicht erst in der Schule. Seehofer macht nun zumindest denVorschlag, die Kita-Gebühren "schrittweise" abzuschaffen. Aber warumso halbherzig? Die Berliner Großkoalition hat sich richtigerweisedarauf verständigt, das sogenannte Kooperationsverbot zwischen Bundund Ländern in Bildungsfragen zu kippen. Da sollte auch bei denKita-Gebühren mehr drin sein. Vor allem werden schlicht mehrBetreuungsplätze benötigt. Leider ist es im reichen Deutschland immernoch Realität, dass die Bildungschancen der Kinder vom Geldbeutel undder Qualifikation der Eltern abhängen. Kinder aus Arbeiterhaushaltenund Sprösslinge von Eltern mit nur kleinen Einkommen haben immer nochgeringere Aussichten auf eine hoch qualifizierte Ausbildung alsKinder aus Akademikerfamilien und solchen mit Gut- undSpitzenverdienern als Eltern. Dass es allen einmal bessergehen werde,wenn sie sich anstrengen, war ein Versprechen schon zu AdenauersZeiten. Es sollte auch heute noch gelten.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell