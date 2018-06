Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zum Videobeweis: Auf dem Weg aus dem Abseits von Michael Sperger

Regensburg (ots) - Fußball ist ein komplizierter Sport. Da gibt esnicht nur Schwarz oder Weiß. In einem Spiel gibt es vieleEntscheidungen in der Grauzone - vor allem beim Foulspiel und beimHandspiel. Dort kann der Videobeweis nicht immer gerecht entscheiden.Trotzdem war seine Einführung in der Bundesliga die richtigeEntscheidung - auch, wenn im ersten Jahr noch nicht alles nach Planlief. Was wurde vor einem Jahr geschimpft und gemeckert! DerVideoassistent werde den Bundesliga-Fußball endgültig zerstören, hießes, an den Fußball-Stammtischen in Deutschland wird Totenstilleherrschen. Passiert ist außer ein paar Problemchen letztlich nichtsund geredet wird über die Schiedsrichter sogar noch mehr als vorher.Die Bundesliga hat die Einführung des Videoschiris ohne Imageschadenüberstanden. Im Gegenteil: Für einige Topligen in Italien, den USA,Spanien und Frankreich dient Deutschland als Vorbild für dieEinführung. Das größte Problem des Deutschen Fußball-Bundes war dieErwartungshaltung. Die Fans erwarteten eine 100 Prozent-Quote. Dassman die nicht halten kann, hätte klar sein müssen. Der Videoassistentwurde so ab dem ersten Fehler und später mit der Absetzung desProjektleiters Hellmut Krug ins Abseits bugsiert und hat Mühe, zurückins Spiel zu finden. Im Fußball gibt es klare Regeln - 17 an derZahl. Die meisten sind nicht diskutierbar: Auf dem Feld stehen proTeam zehn Feldspieler und ein Torwart, der Ball ist kugelförmig undwiegt höchstens 450 Gramm, die Eckfahne ist mindestens 1,50 Metergroß. Bei Regel zwölf "Fouls und unsportliches Betragen" wird esschon schwieriger. Dort gibt es Interpretationsspielraum, zumBeispiel, wann ein Handspiel absichtlich oder ein Körperkontaktstrafbar ist. Hinter dem Monitor in Köln sitzt keine Maschine,sondern ein Mensch mit subjektiver Wahrnehmung. Dass Video-Assistentund Hauptschiedsrichter nicht immer einer Meinung sind, ist beiEntscheidungen im Graubereich unvermeidbar. Hier muss der Videoschiriseine Grenzen kennen. Mit den beiden Assistenten und dem viertenOffiziellen gibt es im Extremfall fünf verschiedene Sichtweisen aufeine Szene. Da hat der Videoschiedsrichter dann nichts zu melden.Solche Situationen sollte immer noch der Mann mit der Pfeife auf demFeld entscheiden. Der Videobeweis wurde eingeführt, um klareFehlentscheidungen zu korrigieren, nicht, um Detektiv zu spielen. Waspassiert, wenn er das doch tut, war beim Elfmeter in derHalbzeitpause Mainz gegen Freiburg im April zu sehen. BeideMannschaften sind auf dem Weg in die Kabine, als SchiedsrichterWinkmann zur Überraschung aller auf Handelfmeter entscheidet. FürSchlagzeilen sorgten auch die kalibrierten Abseitslinien, die auf denBildschirmen in Köln bis zum letzten Spieltag nicht verfügbar waren.Abseitsentscheidungen wurden vom Videoassistenten mit bloßem Augeüberprüft - bei Millimeter-Entscheidungen unmöglich. Wohl eintechnisches Problem, das man dennoch hätte vorhersehen oder zumindestinnerhalb der ersten Saison beheben müssen. Eine schwache Leistung,wenn man bedenkt, dass Sky, Sport 1 und Co. dem Zuschauer schon seitJahren derartige Linien zuverlässig anbieten. Aber bei allenProblemchen: Eine einzige Fehlentscheidung, die der Videoschirizurechtrücken kann, rechtfertigt seinen Einsatz. In der vergangenenSaison korrigierte er laut DFB sogar 64 Mal einen Fehler. Nichtwenige davon waren spielentscheidend. Das Zusammenspiel wird sichweiter verbessern und die Erfolgsquote weiter steigen. Doch 100Prozent wird der Videobeweis nie erreichen. Irgendwie auchberuhigend, wenn am Ende doch wieder ein Mensch entscheidet, und dermacht eben Fehler. Totenstille an den Stammtischen müssen wir nichtbefürchten.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell