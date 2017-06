Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zum Terror in London

Regensburg (ots) - Das Tatschema ist allzu bekannt: Ein Auto wirdzur Waffe umfunktioniert, um Passanten zu rammen und zu töten. MitMessern wird die Attacke fortgesetzt, auch hier das Ziel, möglichstviele Zivilisten zu ermorden. Am Samstagabend vor Pfingsten richtetendrei Männer ein Blutbad auf der London Bridge an, in dem siebenMenschen umkamen und 48 Personen verletzt wurden. Der Terror hatwieder einmal in London zugeschlagen. Doch so erschreckend derAnschlag für das Land ist, so wenig will sich eine Demokratie davonerschüttern lassen: Die Wahlen am kommenden Donnerstag, gabPremierministerin Theresa May bekannt, werden nicht verschoben. DerWahlkampf ging am Montag weiter. In ihrer Ansprache nach der Attackevor ihrem Amtssitz in der Downing Street ging die Regierungschefin indieser Hinsicht gleich in die Offensive. Mit Blick auf den Wahlkampfpräsentierte sie einen Vier-Punkte-Plan zur Bekämpfung desislamistischen Extremismus. Man müsse diese Ideologie nicht nur durchTerrorabwehr bekämpfen, sagte sie, sondern auch mögliche Gefährderrechtzeitig erkennen und sie von ihrem Denken abbringen. Es dürfezweitens keinen "safe space", keine Rückzugsorte für den Extremismusim Internet geben. Der Cyberspace müsse reguliert werden. Auch müssendrittens die Rückzugsorte für Extremisten in der realen Welt bekämpftwerden, ob das nun in Syrien oder in der westlichen Welt oder inGroßbritannien selbst sei: Abgesonderte Gemeinschaften, von derübrigen Gesellschaft getrennte Glaubensgemeinden dürfe es nichtgeben. Viertens schließlich sollen den Sicherheitskräftenweitergehende Vollmachten gegeben werden, und man werde längereHaftstrafen für Terror-Delikte einführen. "Es ist Zeit zu sagen:Genug ist genug", erklärte May. "Wenn es darum geht, den Extremismuszu bekämpfen, müssen sich die Dinge ändern." Es ist einVier-Punkte-Plan, der schnell auf viel Kritik stieß, vor allem, weildie Details fehlten. Wie kann eine Regulierung von Online-Seiten wieFacebook oder YouTube durchgesetzt werden, wenn diese nicht derbritischen Gerichtsbarkeit unterliegen? Wie soll die Ghettoisierungder britischen Gesellschaft in der Praxis vermieden oder rückgängiggemacht werden? Wie können längere Haftstrafen einen Terroristenabschrecken, der es darauf anlegt, bei seiner Tat ums Leben zukommen? Weniger ein Plan, mehr eine Absichtserklärung war es, wasTheresa May den Briten anbieten konnte. Für den Wahlkampf allerdingssetzte ihre Ansprache das Thema Sicherheit wieder an die ersteStelle. Herausforderer und Labour-Chef Jeremy Corbyn reagierte miteinem Angriff auf May selbst, die ja als Innenministerin seit 2010und Premierministerin seit einem Jahr verantwortlich für dienationale Sicherheit zeichnet. Corbyn verdammte die Sparpolitik derRegierung. "Man kann die Öffentlichkeit nicht auf die billige Tourbeschützen", sagte er. "Polizei und Sicherheitsdienste müssen dieRessourcen bekommen, die sie brauchen, und nicht 20 000Stellenstreichungen." Außerdem kritisierte Corbyn, dass May dieVeröffentlichung eines überfälligen Reports über die Finanzierung vonextremistischen Organisationen verhindern würde: "Wir müssen einigeschwierige Konversationen beginnen mit Saudi Arabien und anderenGolfstaaten, die die extremistische Ideologie finanziert undangeheizt haben." Während sich Herausforderer und Regierungschefingegenseitig kritisieren, müssen sich die Briten in den wenigenverbleibenden Tagen ihre eigene Meinung darüber bilden, wer von denbeiden besser geeignet ist, für die nationale Sicherheit zu sorgen -und es sieht eher danach aus, dass der Amtsbonus von Theresa May denAusschlag geben wird. Es ist zynisch, aber gleichwohl zutreffend zusagen: Angesichts ihrer rapide sinkenden Umfragewerte in den Tagenvor der Terrorattacke war der Anschlag das Beste, was Mays Wahlkampfpassieren konnte.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell