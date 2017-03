Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zum Terror in London

Regensburg (ots) - Die Flagge am Palast von Westminster, der dasbritische Parlament beherbergt, stand am Donnerstag auf Halbmast.Politiker im Unterhaus, Polizisten vor dem neuen Hauptquartier vonScotland Yard und manch andere, ganz normale Bürger an anderen Ortenim Königreich standen um 9.33 Uhr für eine Schweigeminute still undgedachten der Opfer des Terroranschlages, der London am Mittwochheimgesucht hatte. Man gab sich einem Moment der Trauer hin. Aberdanach war die Reaktion der Briten ein trotziges "Weiter so". Angstwill man sich nicht machen lassen. Denn man weiß: Der Terrorismus hatnicht gesiegt, wenn er nicht terrorisieren kann. Das dürfte die besteAntwort auf den Terror sein, den eine offene Gesellschaft formulierenkann. Man bleibt weiter offen. Man bleibt weiterhin eine tolerante,demokratische und meinungsfreudige Gesellschaft. Man kann derbritischen Premierministerin Theresa May nur beipflichten, als sie imUnterhaus, dem Ziel des Attentäters, erklärte, dass die Werte, diedas Parlament symbolisiert, wie freie Rede, Menschenrechte, Freiheitund Rechtsstaatlichkeit, "von allen freien Menschen in der ganzenWelt" geteilt werden und sich angesichts der Bedrohung durch denTerror durchsetzen werden. Und doch wird manch einen so etwas wieFurcht beschleichen. Der Terror war hausgemacht. Der Täter warbritisch. Ein Anschlag, wie er ihn durchführte, könnte jederzeitwieder stattfinden, denn die Mittel, die der Terrorist einsetzte -ein Auto, zwei Messer - sind leicht zu beschaffen. Zusätzlich brauchtes freilich noch die Bereitschaft, bei dem Angriff sein Lebendrangeben zu wollen. Das Selbstmordattentat als perverse Variante desHeldentods: Doch es gibt nach Erkenntnis der Sicherheitskräftehunderte von britischen Muslimen, die radikalisiert genug wären, indie Fußstapfen des Attentäters zu treten und selbst den Märtyrertodzu sterben. Am wirksamsten helfen kann dagegen Observation undAufklärung durch Geheimdienste und Polizei. Bisher waren MI5, derAbhördienst GCHQ und diverse Polizeikräfte in dieser Hinsichtziemlich erfolgreich. In den letzten dreieinhalb Jahren, so konntesich Mark Rowley, der Anti-Terror-Chef der Londoner Polizei, brüsten,habe man 13 verschiedene Terroranschläge vereiteln können. DieZusammenarbeit mit den europäischen Kollegen hat dabei eine wichtigeRolle gespielt. Gerade wenn es um Heimkehrer aus dem Syrien-Krieggeht, ist der Informationsfluss vom Kontinent gar nicht zuüberschätzen. In dieser Hinsicht dient der Anschlag von London alseine Mahnung an die Briten, im Zuge der kommendenBrexit-Verhandlungen nicht auch den Ausstieg Großbritanniens aus dereuropäischen Sicherheitsarchitektur zu riskieren. Die Zusammenarbeitbeim System des Europäischen Haftbefehls etwa oder die Kooperationdurch Europol wären durchaus gefährdet, sollten sich in denVerhandlungen die Hardliner durchsetzen. Vielen Brexit-Fanatikerinist zum Beispiel der Europäische Haftbefehl zutiefst verhasst, gibter doch hoheitliche Kompetenzen an ausländische Institutionen ab, wasEuroskeptikern schon immer als ein Paradebeispiel für die Missachtungnationaler Souveränität galt. Dabei sollten die Briten sich nur daranerinnern, wie schnell und unbürokratisch die Amtshilfe lief, als zumletzten Mal ein schwerer Terroranschlag London heimsuchte. Eine derNachahmungstäter des Terrorattacken vom Juli 2005 flüchtete nachItalien, konnte aber innerhalb kurzer Zeit zurück nach Großbritannienausgeliefert werden. Es liegt eindeutig im britischen Interesse,befand kürzlich ein Report des Oberhauses, "die engstmöglichePolizei- und Sicherheitskooperation beizubehalten".Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell