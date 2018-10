Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zum Tag der deutschen Einheit: Unrundes Jubiläum von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Eine freudetrunkene Gemeinschaft von Tausendenvor dem Reichstag in der Nacht zum 3. Oktober 1990. Wehende Fahnen,Hymne, Feuerwerk. Und Helmut Kohl, der Kanzler der Einheit, der vonder glücklichsten Stunde in der deutschen Geschichte sprach. Und erhatte recht. In einer friedlichen Revolution, ohne einen Tropfen Blutzu vergießen, ohne dass ein Schuss fiel, wurde die staatliche Einheitder Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg wieder hergestellt. Erst wardie Mauer von Wir-sind-das-Volk-Ostdeutschen zum Einsturz gebrachtworden. Ein knappes Jahr später wurde auf der Grundlage desdeutsch-deutschen Einigungsvertrages sowie der Zustimmung dereinstigen Siegermächte - im Zwei-plus-Viervertrag - die Einheitvollzogen. Fortan konnte zusammen wachsen, was zusammen gehört, wiees Willy Brandt kurz nach dem Mauerfall prophezeit hatte. Der AufbauOst ist seitdem wirklich eine Erfolgsgeschichte. Eine marodeInfrastruktur, Autobahnen, Brücken, Telekommunikation, Schienenwege,wurden mit einem Milliardenaufwand modern aufgebaut. In Teilen der"alten" Länder kann man davon nur träumen. In 40 JahrenStaatssozialismus herunter gekommene Städte wie Dresden, Erfurt,Leipzig oder Potsdam erstrahlen in altem, neuem Glanz. BlühendeLandschaften gibt es im Osten tatsächlich. Das haben die Steuerzahlerin West und Ost auch mit dem Solidarzuschlag bezahlt. Eine gewaltigeLeistung. Allerdings gehört zur ungeschminkten Bestandsaufnahme desAufbaus Ost auch, dass nicht alle Blütenträume reiften. Derdiesjährige 29. Tag der Einheit markiert ein unrundes Jubiläum. Auchdie Entwicklung in "Neufünfland" verlief nicht ganz rund. Nicht nurvon den harten Fakten her. Das ostdeutsche Durchschnittseinkommenerreicht nicht einmal drei Viertel des westdeutschen Wertes. DieWirtschaft im Osten ist kleinteiliger, nicht so leistungsstark,exportorientiert und innovativ wie die im Westen. Die Schere zwischenWest und Ost ist zuletzt sogar wieder auseinandergegangen. Hinzukommt, dass die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, wie esim Politsprech heißt, auch eine kulturelle, eine politische, eineemotionale Seite hat. Und das ist vielleicht sogar die schwierigere.Ostdeutsche schauen etwas neidisch gen Westen. Und hier werdenOstdeutsche zum Teil immer noch als undankbar, mit der Demokratieunzufrieden und obendrein anfällig für Rechtspopulisten und-Extremisten betrachtet. Pegida und eine große AfD-Anhängerschaftstehen dafür, dass viele - beileibe nicht alle - Ostdeutschen auch 29Jahre nach der staatlichen Einheit nicht im vereinten Deutschlandangekommen sind, sich nicht heimisch fühlen, fremdeln. Kritik an derFlüchtlingspolitik der ostdeutschen Kanzlerin wird besondersaggressiv im Osten geübt. Dahinter steckt offenbar auch die Furcht,den mühsam erworbenen Wohlstand nun wieder verlieren zu können. Hinzumag das Gefühl kommen, immer noch Bürger zweiter Klasse zu sein und"von denen da oben" nicht ernst genommen zu werden. Ein Gefühl, dasssich auch bei vielen Westdeutschen einzustellen scheint. Es istseltsam: Die deutsche Einheit ist, objektiv betrachtet, gewaltigvorangekommen. Doch viele Menschen fühlen sich unwohl, haben wenigVertrauen in die Politik und den Staat - oder gar keines mehr. Esherrscht eine Art November-Blues, und zwar in Ost und West.Vielleicht hilft die Erinnerung an jene unbändige "Wahnsinns"-Freude,die ganz Deutschland vor drei Jahrzehnten erfasst hatte, um dasFeuer, die Leidenschaft, die Emotionen wieder zu entfachen, die nach29 Jahren Einheit nur noch zu glimmen scheinen. Die deutsche Einheitist im grauen Alltag, in den Mühen der Ebene angekommen, wie Brechtsagen würde. Andere Länder übrigens beneiden die Deutschen um ihreProbleme.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell