Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zum Manifest von Verena Brunschweiger: Kinder sind unberechenbar von Marianne Sperb

Regensburg (ots) - Ein Zyniker kennt von allem den Preis und vonnichts den Wert. Das alte Bonmot funkelt gerade wieder taufrisch imLicht einer Debatte, die die Regensburger Pädagogin VerenaBrunschweiger losgetreten hat. Ihr Manifest "Kinderfrei stattkinderlos", gut getimt kurz vor dem Weltfrauentag lanciert, schafftees in alle Kanäle und provozierte einen Shitstorm, heftig gesprenkeltmit beifälligen Kommentaren. Konsequent umgesetzt, würde die Haltungder Autorin einen unmenschlich hohen Preis kosten. Einen gewissenWert hat die Debatte dennoch. Die Feministin benennt den Schaden proKind, das in Deutschland geboren wird, auf 58,6 Tonnen CO2-Ausstoßpro Jahr und wirbt für Kinder-Verzicht, weil ja jeder neue Mensch aufErden Gift für den Planeten ist. Ein billiges Argument, in ersterLinie deshalb, weil sich ein Leben nicht in Tonnen und Euro messenlässt. Ein Kind bedeutet mehr als einen ökologischen Fußabdruck, derin einer säkularen Gesellschaft an die Stelle der Erbsünde getretenist. Mehr als einen Körper, der Fleisch isst, ins Flugzeug steigt,sich fortpflanzt. Ein Kind verkörpert einen Schatz an Möglichkeiten,einen Quell der Gefühle und Gedanken, die später vielleicht sogar dasKlima retten. In Computersprache: Das Manifest betrachtet Kinder alsHardware und blendet die Software aus. Aber selbst, falls man sichauf eine brandgefährliche Debatte über Wert und Schädlichkeit einesMenschenlebens einlassen wollte: Auf ihrem gedanklichen Weg in eineklimaneutrale Welt biegt Verena Brunschweiger an einigen Gabelungenfalsch ab. Das beginnt schon bei der zitierten Berechnung, die aufeiner Studie kanadischer Wissenschaftler von 2017 beruht, diewiederum auf einer Untersuchung von 2009 fußt. Die Forscher rechnenTreibhausgase, die ein zusätzliches Kind verschuldet, zum Teil bis indie Jahrhunderte nach dem Tod seiner Eltern hoch. Wie fundiert dasist, hat gerade das Wissenschaftsportal Spektrum.de untersucht, seinBefund: Die Annahmen und Abkürzungen in der Argumentation versehendie Grundaussage mit vielen Fragezeichen und "machen sie am Endepraktisch wertlos". Wer Kinder in materiellen Ausstoß fassen will,müsste auch die Gegenrechnung aufmachen und nicht nur Kostenabklopfen, sondern auch den Ertrag, also etwa Sozialbeiträge inAnschlag bringen. Verena Brunschweiger bietet eine Fülle vonWidersprüchen an. Sie kritisiert die Sexualisierung und dieVerdinglichung von Frauen, aber Geburten rangiert sie, strammmaterialistisch, als GAU für die Umwelt ein. Sie bekennt sich zurSolidarität mit Frauen, spricht Frauen mit Kindern aber die Fähigkeitzu eigenständigem Denken ab und vermutet in ihnen die Opfer einerpronatalistischen Gehirnwäsche. Sie nennt sich altruistisch, weil siedem Klima zuliebe auf Kinder verzichtet, betont aber gleichzeitig,dass das Nein zu Nachwuchs vor dem Knick in der Karriere schützt. Siebehauptet, Eltern gehe es nicht um Kinder, sondern schlicht um mehrGeld, und verkennt, dass es Paaren ohne Kinder finanziell in derRegel weitaus besser ginge. Sie haben trotzdem Nachwuchs und sagen:ein Glück! Die Debatte, die die Feministin anfacht, besitzt dennochgewissen Wert. Sie provoziert Widerspruch und schärft die Fähigkeitzum Streiten. Es ist ein bisschen wie in der Architektur: Wenn dasLicht nur aus einer Richtung in ein Zimmer fällt, bleiben alleGegenstände im Raum blass und flach. Erst wenn wir die Dinge vonverschiedenen Seiten beleuchten, gewinnen sie Tiefe und Profil. Dasoffene Streiten impft gegen Ideologien und gehört zur Demokratie wiedas Recht auf das offene Wort. Verena Brunschweiger darf ihreAnschauung haben. Der Leser darf sich seine Meinung bilden. Menschen,die kein Kind möchten, dürfen verzichten. Und Lehrer dürfen nichtnur: Sie sollen sogar zu kontroversem Denken anregen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell