Finanztrends Video zu



mehr >

Regensburg (ots) - Wenn die auflagenstärkste Zeitung des Landesmeint, dass es Zeit sei zu gehen, ist das kein gutes Zeichen. Diebritische Premierministerin Theresa May wurde am Montag vomMassenblatt "Sun" freundlich, aber bestimmt dazu aufgefordert, denTermin ihres Abgangs bekannt zu geben. Auch von anderen Seiten werdendie Rufe nach ihrem Rücktritt lauter. Frühere Freunde wie Matthewd'Ancona fordern jetzt ihren Abtritt ebenso wie Katie Perrior, dieeinst als PR-Berater der Premierministerin arbeitete. Die Tage vonTheresa May scheinen gezählt. Die Brexit-Hardliner auf dem rechtenParteiflügel der Konservativen signalisieren der 62-Jährigen, dasssie gewillt wären, für ihren Brexit-Deal zu stimmen, vorausgesetztMay verspricht, danach das Feld zu räumen. Die Ultras wollen, dasseiner der ihren in der zweiten Phase die Verhandlungen über einFreihandelsabkommen mit der EU führt. "Um ihren Deal zu besiegeln undBrexit zu liefern", drückte es die "Sun" aus, "muss siezurücktreten." Es ist möglich, dass sich May auf diesen Kuhhandeleinlässt. Es scheint der einzige Weg, um ihren Deal zu retten, derbisher schon zweimal deutlich vom Unterhaus abgelehnt wurde. Einedritte Niederlage, das weiß auch May, kann sie sich nicht mehrleisten. Andererseits hat May eine Karriere daraus gemacht, niemalsaufzugeben. Die britische Premierministerin ist immer wiederabgeschrieben, als Auslaufmodell und sogar als"Zombie-Premierministerin" bezeichnet worden. Doch sie ist immer nochda. Was zeigt, dass sie eine Überlebenskünstlerin ist. Die Erfahrunglehrt: Wenn May eines nicht macht, dann ist es aufgeben. DieStehauffrau des Königreichs hat Verbissenheit zu ihrem Markenzeichengemacht. Wie hoch muss ihre Schmerzschwelle sein, fragt man sich,wenn sie wieder und wieder vom Unterhaus abgewatscht wird. Warumwirft sie den Bettel nicht hin? Doch ihre Renitenz ist legendär. DieFrau, die schon im Alter von zwölf Jahren der Konservativen Parteibeitrat, ist oft mit ihrer Vorgängerin Margaret Thatcher verglichenworden. Davon hält May allerdings nichts. Ob sie sich als eine neue"Eiserne Lady" sähe, wurde May gefragt, als sie sich um denParteivorsitz bewarb. "Ich bin meine eigene Frau", protestierte sie,"ich bin Theresa May und ich denke, dass ich die beste Person bin, umPremierministerin dieses Landes zu werden." Auch den Vergleich mitAngela Merkel will die kinderlose Pfarrerstochter nicht gerne hören.Aber abgesehen von politischen Differenzen gibt es eine ganze Reihevon Charakteristiken, die May mit Thatcher oder auch mit Merkelverbinden würde: Kompetenz, taktisches Denken, Nüchternheit,Nervenstärke, Detailwissen und nicht zuletzt: ein stählernerMachtwille. Ihr größtes Problem ist nicht politischer, sondernpersönlicher Natur: ihre Unnahbarkeit. Sie sei, gab sie öffentlichzu, keine gute Small-Talkerin und säße lieber über ihren Akten alsbeim Bier im Pub, um politische Kontakte zu pflegen oder Seilschaftenzu organisieren. Den Spitznamen "Eiskönigin" trägt sie, weil sie sichim dienstlichen Umgang betont kühl gibt. Im Privatleben jedoch,berichten ihre Vertrauten, sei sie aufgeschlossener und manchmalgeradezu warmherzig. Doch ihr Führungsstil wird ihr jetzt zumVerhängnis. Sie hat praktisch keine Freunde mehr innerhalb derPartei. Selbst enge Mitarbeiter in der Downing Street verzweifeln,weil May wie eine Sphinx ihre Meinung für sich behält und für gutgemeinte Ratschläge unzugänglich ist. Isoliert im Kabinett, kann siesich nur an der Macht halten, weil ihre Ministerriege zwischenBefürwortern eines harten oder eines weichen Brexit zerstritten ist.Durchaus möglich, dass die Frau, die Sturheit zur Kunstform erhobenhat, schließlich doch das Handtuch wirft, um ihren Brexit-Deal zuretten.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell