Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zum Asylpaket II: Festung mit menschlichem Antlitz von Heinz Gläser

Regensburg (ots) - Wer hätte das noch Ende vergangenen Jahresprognostiziert? Der Trend ist nicht mehr der Freund der AfD. Aus demscheinbar unaufhaltsamen Höhen- ist ein sanfter Sinkflug geworden.Die aktuelle Meinungsforschung wirft nicht mehr sagenhafte 15 odermehr Prozent für die Rechtspopulisten aus, sondern nur mehr zehn biself Punkte. Der demoskopische Aderlass ist gewiss primär demerbitterten Richtungsstreit in der Partei geschuldet, der sich in derFrage des Umgangs mit dem deutschnationalen Thüringer EinpeitscherBjörn Höcke manifestiert. Doch gleichsam schleichend und ohne eigenesZutun droht Frauke Petry & Co. die Raison d'Être der AfDabhandenzukommen. Die sogenannte Flüchtlingskrise büßt in deröffentlichen Wahrnehmung jene Wucht ein, die sie im Sommer 2015entfaltete. Ihre Implikationen und Folgerungen mögen weiterhin denpolitischen Diskurs hierzulande dominieren, allein, die teils insIrrationale lappende Komponente schleift sich ab. Dies hat, wiegesagt, nur indirekt mit der AfD zu tun. An deren Daseinsberechtigungnagt vor allem die Tatsache, dass die Bundesrepublik peu à peu dieanfangs lauthals propagierte Willkommenskultur zu Grabe getragen hat.Ein Meilenstein auf diesem Weg war das am 25. Februar 2016 vomBundestag verabschiedete Asylpaket II. Bundeskanzlerin Angela Merkelhat ja ihren legendären Satz "Wir schaffen das" selbst längstrelativiert und ihr mutiges Diktum des Spätsommers 2015 verbal wiedereingefangen. De facto hat die deutsche Politik seither mit einer Flutvon Maßnahmen Merkels Satz durch ein entschiedenes "..., aber"ergänzt. Die Akzente haben sich verschoben. Die aktuelleWillkommenskultur ist mit einer Vielzahl von Fußnoten versehen. Dasdrückt sich aus im anhaltenden Bestreben, den Kreis der "sicherenHerkunftsländer" immer großzügiger und unter Verzicht auf genauesHinsehen zu definieren. Das fand seinen Niederschlag im stetswackligen Türkei-Abkommen, das den Zustrom über die Ägäis und dieBalkan-Route versiegen ließ. Das spiegelt sich wider in derEindämmung des Familiennachzugs und einer rabiateren Abschiebepraxis.Anhand weiterer Details der täglichen Asylpraxis im Land lässt sichder schleichende Tod der Willkommenskultur trefflich dokumentieren -so wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) einebundesweite Hotline für jene Migranten einrichtet, die freiwillig inihre Heimatländer zurückkehren. Für Schutzbedürftige wird es einimmer schwierigeres bis nahezu aussichtsloses Unterfangen, in unserLand zu gelangen. Erst wenn ihnen dies gegen alle Widerständegelungen ist, kommen sie als anerkannte Asylbewerber in den Genussgroßzügiger Integrationsförderung. Es ist durchaus eine Frage derpersönlichen Lesart, ob man dies mit dem Stempel der sinnvollenSteuerung von Zuwanderung oder der gezielten Abschottung gegen dieFlüchtlingsströme versieht. Für jene, die draußen vor dem Torbleiben, sind dies allerdings sophistische Fragen. Die Deutschenneigen dazu, sich derzeit mit wohlfeilem moralischen Impetus über dieExzesse der US-Einwanderungspolitik unter dem neuen PräsidentenDonald Trump zu echauffieren. Sie sollten nicht übersehen, dass ihrLand selbst dabei ist, sich in eine Festung zu verwandeln. Dass dieseFestung verglichen mit den USA ein menschlicheres Antlitz hat, istfür jene, die vergeblich Einlass begehren, ein graduellerUnterschied.