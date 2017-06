Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel von Sebastian Heinrich zu Innenministerkonferenz/Innere Sicherheit

Regensburg (ots) - Automatische Gesichtserkennung, bundesweiteSchleierfahndung: Thomas de Maizière und Joachim Herrmann machen zurInnenministerkonferenz die nächsten Vorschläge dazu, wie sie dieDeutschen besser vor Kriminalität und Terrorismus schützen wollen.Gäbe es sie nicht schon, würden der bundesdeutsche und der bayerischeInnenminister sicher auch die Vorratsdatenspeicherung fordern. Es istdie jüngste Version einer recht alten Zauberformel: Mehr Überwachungplus mehr Kontrolle ist gleich mehr Sicherheit für alle. Politiker inDeutschland und anderswo holen sie besonders gerne heraus, wenn inZeiten der Terrorgefahr Wahlen anstehen. Was die Wahlkämpfer DeMaizière und Herrmann lieber nicht sagen: Gesichtserkennung undSchleierfahndung, das bedeutet anlasslose Kontrolle und Überwachung.Der Staat überwacht und kontrolliert Bürger, ohne dass es einenAnfangsverdacht gibt. Das ist ein großes Problem, vor allem aus zweiGründen. Erstens spricht viel dafür, dass dieseSicherheits-Zauberformel gar nicht funktioniert. StichwortTerrorismus: Sämtliche islamistische Attentäter, die seit 2014 inEuropa Menschen getötet haben, waren den Behörden schon vor demAnschlag als gewaltaffin bekannt. Die Hälfte von ihnen war sogargesucht oder überwacht. Die Daten über diese Menschen gab es also,man hat sie nur nicht dingfest gemacht. Die Behördenpannen um denAttentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, Anis Amri, sind einbesonders erschreckendes Beispiel. Im Kampf gegen den Terror hattendie Behörden nicht zu wenig Daten - sie haben bei den gefährlichenIslamisten einfach nicht rechtzeitig eingegriffen. StichwortEinbrüche: Eines der Argumente für die Schleierfahndung ist ja, dassdurch sie angeblich Wohungseinbrecher leichter entdeckt undabgeschreckt werden. In Bayern, wo es die Schleierfahndung gibt, istdas Einbruchsrisiko niedriger als in Nordrhein-Westfalen, woPolizisten nicht anlasslos kontrollieren dürfen. Doch wer mitPolizisten in Nordrhein-Westfalen spricht, hört eher von anderenProblemen: etwa, dass Einbrecher von der Polizei zwar geschnappt, vonder Justiz aber wieder freigelassen werden. Und Polizeigewerkschafterund der Richterbund verweisen immer wieder auf das eigentlicheSicherheitsproblem: dass es bei Polizei und Justiz viel zu wenigPersonal gibt. Das zweite große Problem der Zauberformel zurSicherheit sind ihre giftigen Nebenwirkungen. Anlasslose Überwachungund Kontrolle führen dazu, dass der Staat immer größeren Zugriff aufdie Privatsphäre der Bürger bekommt. Wie schnell dieser Trend - auchin einem demokratischen Rechtsstaat - in Paranoia umschlagen kann,sieht man am Beispiel der USA. Der nach dem 11. September 2001verabschiedete "Patriot Act" hat dort zu dem unfassbaren Ausmaß anÜberwachung der Bürger geführt, das Ex-Geheimdienstmitarbeiter EdwardSnowden 2013 offengelegt hat. Und dann ist da die Diskriminierung.Wer regelmäßig mit dem Zug aus Österreich nach Bayern fährt, dererlebt, dass bei der Schleierfahndung vor allem Menschen kontrolliertwerden, die nicht dem Bild eines typischen Mitteleuropäersentsprechen. Es ist im Gesicht der Kontrollierten zu sehen, wie sehrsie das demütigt: seit Jahren unbescholten in Deutschland zu leben,vielleicht Deutscher zu sein - aber bei einer Polizeikontrolletrotzdem immer wieder dranzukommen, während der hellhäutigeSitznachbar unbehelligt bleibt. Freilich, Methoden wie dieSchleierfahndung bringen Erfolge. Sie führen regelmäßig dazu, dassStraftäter gefasst werden. Aber mit diesem Argument alleine kannnicht jeder Eingriff in die Grundrechte gerechtfertigt werden.Staatliche Kontrolle versus persönliche Freiheit, das ist einKompromiss, der in einem Rechtsstaat immer wieder neu ausgehandeltwerden muss. Anders gesagt: Es gibt keine Zauberformel für mehrSicherheit.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell