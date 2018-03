Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel von Jürgen Scharf zur Fußball-WM in Russland

Regensburg (ots) - Eine Fußball-Weltmeisterschaft ist etwasTolles. Es ist ein einzigartiger sportlicher Wettkampf vonAusnahmekönnern. Es ist ein großes gesellschaftliches Event. Und esist ein Spektakel, das viel Umsatz erzeugt und damit auch dieWirtschaft des Gastgeberlandes ankurbeln kann. EineFußball-Weltmeisterschaft könnte aber noch viel schöner sein, wenndie Veranstalter an ein paar Schrauben mit Sinn und Verstand drehenwürden, anstatt immer nur mit Gewalt anzukurbeln, um alles um jedenPreis größer und aufwendiger zu machen. Die Gigantomanie bei derOrganisation hat schon lange ein vertretbares Maß überschritten undwird auch die kommenden zwei Endrunden in Russland und Katar prägen.Und danach? Danach muss der Fußball-Weltverband endlich mal einenGang zurückschalten - und würde sich damit auch selbst einen Gefallentun. Russland ist ein riesiges Land. Dass es bei der Auswahl derSpielorte für die WM-Endrunde 2018 möglichst viele Gebiete abdeckenwollte, um Kultur und Gesellschaft breit abzubilden, ist völlig inOrdnung. Dass die Stadien dann weit auseinander liegen, istunvermeidbar. Warum die Teams durch den Spielplan aber von Beginn ankonsequent hin und her gejagt werden, ist nicht zu verstehen. Dieägyptische Nationalmannschaft wird für ihre drei Spiele in derGruppenphase knapp 10 000 Kilometer zurücklegen. Wo führt das nochhin? Werden Fußball-Mannschaften bei einer Weltmeisterschaftdemnächst für jedes Spiel einmal um den Erdball geschickt? Dassinsbesondere beim Fußball-Weltverband manchmal schneller entschiedenals nachgedacht wird, hat die Vergabe der Endrunde im Jahr 2022 nachKatar bewiesen. Erst wurde der Zuschlag erteilt, dann doch mal derWetterbericht gelesen. Ach, im Sommer ist es da zu heiß. Blöd! Dannmachen wir es eben im Winter. Und beim Organisationskonzept für dasTurnier in Katar bewiesen Gastgeber wie Fifa bemerkenswerteEinfallslosigkeit. Motto: Haben wir schon immer so gemacht, alsobauen wir auch ins Mini-Land Katar acht riesige Stadien. Brauchtdanach zwar keiner mehr, aber egal. Dabei hätte die viel belächelteVergabe an Katar eine große Chance sein können. Warum nicht einmalauf ein WM-Dorf nach dem Vorbild von Tennis-Großveranstaltungensetzen? Mit einem Center-Stadion und kleineren Arenen daneben. EineWM, in der man nicht fliegen muss, sondern zu Fuß gehen kann. Es istschade, dass sportliche Großereignisse seit längerem grundsätzlich inder Kritik stehen. Doping-Skandale oder Absprachen bei den Vergabenhaben dazu beigetragen dass das Image von Olympischen Spielen oderFußball-Weltmeisterschaften arg ramponiert ist. Kritisiert werdenauch die Milliarden an Euro, die die Gastgeberländer in dieOrganisation stecken - anstatt diese dazu zu verwenden, die Problemeder eigenen Bevölkerung zu lösen. Nun, da ist natürlich etwas dran.Für das Geld könnten viele neue Kindergärten gebaut werden. Immer nurdas eine mit dem anderen aufzurechnen ist aber falsch. EineFußball-WM kann immer noch eine große Kraft entwickeln und Menschenaus verschiedensten Kulturkreisen miteinander verbinden. Das ist beiden vielfältigen Problemen, die unsere Weltgesellschaft in derGegenwart im Zusammenleben hat, eigentlich unbezahlbar. SportlicheGroßereignisse sind riesige Chancen. Schade nur, dass die zuletztschlecht verwertet wurden. Die Vielfliegerei in Russland ist etwa einMakel, den es nicht gebraucht hätte. Man muss hier übrigens auch garkeine Verschwörungstheorien verfolgen und ein Komplott mit denFluglinien vermuten. Meistens ist die Wahrheit viel einfacher - undsie heißt: völlige Gedankenlosigkeit. Olympia und Fußball-WM werdenin der Zukunft nur dann wieder auf eine breitere Zustimmung als jetztstoßen, wenn die Veranstalter vom Gaspedal gehen. Es ist zu hoffen,dass sie es schnell tun.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell