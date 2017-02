Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu Union/Merkel: Nervosität im Mutterland der Konservativen Von Christine Schröpf

Regensburg (ots) - Nach außen wird eisern Fassung bewahrt. Dochder Schulz-Effekt wirkt, auch in der Union. CDU und CSU, im Streit umFlüchtlings-Obergrenzen soeben noch heftig ineinander verkeilt, sindnun zum Zusammenhalt verdammt. Ob der heilsame Schock früh genug kam,um vor der Bundestagswahl die Kurve zu bekommen, muss allerdingsstark bezweifelt werden. In Umfragen steckt die Union in einerAbwärtsspirale. Der demonstrative Friedensschluss nach erbittertemDauerstreit gebiert ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. DieAttacken von CSU-Chef Horst Seehofer auf die Kanzlerin waren zuüberzeugend und echt, als dass ihm die neue Sanftmut abgenommen wird.Spätestens in der heißen Phase des Wahlkampfes wird es wiederknirschen und krachen, etwa wenn Seehofer und Merkel bei gemeinsamenAuftritten die Konflikte in der Asylpolitik übertünchen müssen. Inder Union herrscht angesichts des Höhenflugs von SPD-KanzlerkandidatMartin Schulz hohe Nervosität. Dass die Werte der SPD nach obenschnellen, ist dabei nur ein Teil des Problems. Noch alarmierendermuss sein, dass Schulz auch im persönlichen Vergleich mit Merkelvorne liegt. Hinter der Stärke des SPD-Mannes verbirgt sich dieSchwäche der Kanzlerin. Die Sympathiewerte Merkels sind in Zeiten derFlüchtlingskrise in Teilen der Bevölkerung erodiert. Seehofer hattedie Kanzlerin davor immer vergeblich gewarnt, mit seinen eigenenAngriffen auf die CDU-Chefin die Entwicklung allerdings auch selbstkräftig verstärkt. Die Geister, die er rief, holt er nun schwerwieder zurück. Die Unions-Spitzen mögen offiziell gemeinsammarschieren, die merkelkritischen Teile der Basis folgen diesemBeispiel deshalb noch lange nicht. Vielmehr sind sie jetzt ebenso vonSeehofer bitter enttäuscht. Sein (vorläufiger) Rückzug aus demGefechtsstand hat ihm in sozialen Netzwerken einen Shitstormbeschert, der sich gewaschen hat. Daran ändert auch nichts, dassSeehofer an der Obergrenze von 200 000 Flüchtlingen pro Jahr festhält- und einen weiteren Verbleib der CSU in einer Bundesregierung nachder Bundestagswahl davon abhängig macht. Wie sollte es dieMerkel-Skeptiker im konservativen Wählerklientel zufriedenstellen,wenn die CSU im Zweifel lieber auf die einflusslose Oppositionsbankwechselt, so sie die Drohung überhaupt wahr macht? Die Wirkung aufdie Asylpolitik wäre gleich Null. Hinter dem Streit um Obergrenzensteckt allerdings ein ernstzunehmender Kern: Die CSU pocht im Grundeauf einen Plan B für den Fall, dass die Zahl der Flüchtlinge wiedermassiv steigen sollte. Sie will sich nicht mit dem Bekenntnis Merkelsabspeisen lassen, dass sich eine Situation wie im Jahr 2015 nichtwiederholen wird. Das Versprechen soll mit tragfähigen Konzeptenunterfüttert werden. Ein berechtigter Wunsch. Wie bei der Pkw-Maut imBundestagswahlkampf 2013 hat Seehofer die Hürden für einen Kompromissallerdings inzwischen so enorm hochgelegt, dass ihm wie Merkel beieinem Einknicken ein Gesichtsverlust droht. Der Wunsch, Recht zubehalten, bekommt dabei zu großes Gewicht. Die Union hat keine Zeit,sich damit aufzuhalten. Die SPD nimmt schon den nächsten Punktsieg inden Blick. Mit Frank-Walter Steinmeier wird in Kürze einsozialdemokratischer Sympathieträger zum Bundespräsidenten gekürt.Die Union kann sich schon Mal auf dauerhaft gute Umfragewerte für dieSPD einstellen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell