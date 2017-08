Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu US-Präsident Donald Trump

Regensburg (ots) - Kein anderer Präsident schaffte zuvor, wasTrump in sechs Monaten gelang. Mit seiner Politik brachte er so vieleAmerikaner gegen sich auf, dass seine Zustimmungswerte deutlich unterdie 40-Prozent-Marke fielen. Die angesehenen Meinungsforscher von"Quinnipiac" registrierten diese Woche ganze 33 Prozent Zufriedenheitmit Trumps Amtsführung. Viel spannender ist jedoch eine andere Zahldieser Umfrage. Demnach bleiben weiße Männer in den USA gespalten (47zu 48 Prozent) in ihrer Ansicht über einen Präsidenten, dessenAmtszeit sich in der Wahrnehmung aller Amerikaner durch Inkompetenz(63 Prozent), Lügen (62 Prozent) und Machtmissbrauch (57 Prozent)auszeichnet. Die Frage drängt sich auf, was weiße Männer in Trumperkennen, das der Rest der Gesellschaft anders wahrnimmt? DieExperten haben darauf eine einfache Antwort: Die Angst der bishertonangebenden Gruppe der US-Gesellschaft durch den demographischenWandel dauerhaft an Status zu verlieren. Der Politologe John Sidesvon der George Washington University hat in den Forschungen mitseinem Kollegen Michael Tesler herausgefunden, dass unterTrump-Wählern das Thema "weiße Identität" eine überragende Rollespielt. Der Präsident habe kein sonderliches Interesse an den Detailsder Gesundheitsreform oder anderen Themen gezeigt. "Aber er bliebstandfest bei einer Sache: seiner speziellen Art derIdentitätspolitik." Wie schon im Wahlkampf appelliert Trump an dievermeintliche Opferrolle, in der sich vor allem weiße Männer sehen,die nicht nur gegenüber Minderheiten zurückfallen, sondern auch imtraditionellen Geschlechter-Verhältnis. Der Präsident beweist einsicheres Gespür für die Ängste dieser Wähler und tut alles, dieseBasis zu sichern. Das erklärt, warum die nationalistischenIdentitätspolitiker um Stephen Bannon und Stephen Miller dieSäuberungen im Weißen Haus nicht nur überlebten. Wie die Vorstöße füreine Halbierung der legalen Einwanderung, die angedrohten Maßnahmengegen die angebliche Diskriminierung weißer Studenten bei derUniversitätszulassung oder die offene Unterstützung Trumps fürPolizeigewalt gegen Gang-Mitglieder zeigen, ging dieser Flügelgestärkt aus dem Chaos der letzten Wochen hervor. Nichts von alldemhat nur den Hauch einer Chance, Gesetz zu werden, den Gerichtenstandzuhalten oder die Popularität des Präsidenten insgesamt steigenzu lassen. Trump bedient damit seine Basis, der er etwas bieten muss,damit sie bei der Stange bleibt. In diese Kategorie passt übrigensauch der per Twitter angekündigte Kurswechsel im Umgang mitTransgender beim Militärdienst. Das war ein Herzens-Anliegen rechterChristen-Fundis, die eine Säule der Trump-Koalition ausmachen. DerPräsident nannte die Evangelikalen, die kürzlich im Oval Office fürihn beteten, paternalistisch "meine Leute". Die Sympathie beruht aufGegenseitigkeit. Der Führer des einflussreichen Family ResearchCouncils Tony Perkins ist entzückt über den Einfluss, den dieBewegungs-Konservativen auf Trump haben. "Ich war in den ersten sechsMonaten öfter im Weißen Haus als während der acht Jahre George W.Bushs". Solange Trump seine Basis bei Laune hält, so Analysten, sitzeer weiter sicher im Sattel. Dafür posaunt das Weiße Haus in einemwöchentlichen Newsletter mit dem Namen "The Trumpet" an die FührerTrump-freundlicher Organisationen angebliche Erfolge und Initiativenheraus. Die Propaganda bleibt nicht ohne Wirkung - während dieAmerikaner insgesamt die Nase von seiner Präsidentschaft voll haben,bleiben ihm 89 Prozent aller Republikaner gewogen; darunter vieleweiße Männer.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell