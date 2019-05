Regensburg (ots) - Das Strickmuster, nach dem Trump Außenpolitikbetreibt, lässt sich inzwischen gut erkennen. Erst stößt er Drohungenaus, die so massiv sind, dass sie übertrieben wirken. Dann rudert erzurück, und preist sich als Friedensstifter, der gerade eine großeGefahr abgewendet hat. Dahinter steckt die Vorstellung des selbsternannten "Verhandlung-Künstlers", er müsse erst eine Position derStärke aufbauen, von der aus er dann Abstriche machen könne. Sodurchsichtig Trumps Vorgehen auch sein mag, so wenig scheint er esinnerhalb seiner eigenen Regierung abgestimmt zu haben. Allen vorannicht mit Sicherheitsberater John Bolton, der sich gegenVerhandlungen mit Nordkorea und für ein robustes Vorgehen gegen Iranausgesprochen hat. Dieses strategische Durcheinander trat während desJapan-Besuchs Trumps öffentlich in Erscheinung. Der Präsident gabsich seltsam entspannt über die jüngsten Raketentests Nordkoreas, diedas Pentagon und Bolton unisono als Verletzung von Sanktionen desWeltsicherheitsrats werteten. "Ich sehe das anders", postulierteTrump bei einer Pressekonferenz mit Abe in Japan. Dabei räumte erein, dass "meine Leute denken, es könnte eine Verletzung sein". Dochihm sei das egal. Das war ein deutlicher Rüffel für Bolton, demdritten Sicherheitsberater Trumps, zu dem er von Anfang an keinpersönliches Verhältnis aufbauen konnte. Dieser hatte ihnausdrücklich davor gewarnt, Kim Jong-Un mit dem Schaufenster-Gipfelin Singapur international aufzuwerten. Trumps Alleingang mündeteerwartungsgemäß in einer Sackgasse. Seitdem treibt der Diktator denPräsidenten vor sich her. Was zu der kuriosen Situation führt, dassTrump so tun muss, als ob. Deshalb verteidigt er Kim und machte ihnin Japan sogar zum Kronzeugen für den angeblich "niedrigen IQ" seinesmöglichen Herausforderers bei den Präsidentschaftswahlen, Joe Biden.In Bezug auf Iran steuert Trump nun einen ähnlichen Kurs. Nachdem erdie USA im Mai 2018 aus dem Atomabkommen zurückgezogen hatte,verschärfte er die Sanktionen und ließ kräftig die Säbel rasseln. MitAußenminister Mike Pompeo und Bolton hat er nun zwei ausgesprocheneFalken in Schlüsselpositionen. Einer davon, Bolton, wirbt offendafür, "Regimewechsel in Iran" zur offiziellen Politik der USA zumachen. Der andere setzt die Alliierten und andere wichtige Länderbei einer Rundreise unter Druck, nicht mit Iran zu kooperieren. DieseWoche wird er in Deutschland und der Schweiz Dampf machen. In Tokiopfiff Trump seinen Sicherheitsberater nun zurück. "Wir wollen keinenRegimewechsel", erklärte der Präsident. "Ich denke wir werden einenDeal machen." Ein hoher Mitarbeiter Trumps bestätigte die Spannungenzwischen dem Isolationisten und seinem interventionistischenSicherheitsberater. "Ginge es nach John", so zitiert er denPräsidenten gegenüber der New York Times, "steckten wir jetzt schonin vier Kriegen." Warum aber sind John und Mike dann noch im Amt?Vielleicht reicht Trump ein Krieg. Im Falle Irans fühlt sichjedenfalls etwas nicht richtig an. Zumal das Pentagon zweiFlugzeugträger, eine B-52-Bomberstaffel und 1500 zusätzliche SoldatenRichtung Persischen Golf in Marsch setzte. Nicht zu vergessen diebeispiellosen Waffenverkäufe an Irans Erzfeind Saudi-Arabien. Nichtsvon dem reichte für einen Regimewechsel. Aber es ist mehr als genug,Atomanlagen anzugreifen. Und das hat Trump nicht ausgeschlossen. Ihmgehe es allein um die Nuklearwaffen, erklärte er seine Politik inTokio. Was auch immer er damit meinte, beruhigend ist das wahrlichnicht. Die strategischen Kapriolen könnten sich in diesem Fall alsNebelkerzen erweisen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell