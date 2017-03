Regensburg (ots) - Nüchtern betrachtet spielt es einenachgeordnete Rolle, wer die Quelle der auf dem NachrichtenkanalMSNBC enthüllten Dokumente ist. Ob es der Präsident selber war, einGeschäftspartner oder ein Mitarbeiter der Steuerbehörde IRS - injedem Fall lenken die beiden Seiten aus der Steuererklärung Trumpsden Blick zurück auf die Achillesferse seiner Präsidentschaft. Dabeigeht es weniger um die Frage, wieviel Steuern der Milliardär gezahltoder welche Vermögen Trump angehäuft hat. Niemand dürfte davonüberrascht sein, dass die Superreichen in den USA verschwindendgeringe Steuern bezahlen. So sieht es das System vor, das mitSteuerschlupflöchern, Sonderabschreibungen und niedrigen Abgaben aufKapitalerträge eine Zweiklassen-Steuergesellschaft geschaffen hat.Dass Trump die Gesetze zu seinen Gunsten nutzt, ist sein gutes Recht.Genauso wenig schockte die Öffentlichkeit, wenn herauskäme, das derMann, der keinen Superlativ auslässt, ein gnadenloser Hochstaplerist. Jenseits seiner Anhänger glaubt kaum jemand, dass Trump zehnMilliarden Dollar an Vermögen angehäuft hat. Einen kleinen Hinweisdarauf liefern die enthüllten Deckblätter aus dem Jahr 2005. Ein zuversteuernder Profit von gerade einmal 150 Millionen Dollar deutetnicht auf solche Summen hin. Viel wichtiger als diese Petitessenbleibt die Frage, ob der US-Präsident von einer fremden Macht odermächtigen Einzelpersonen abhängig ist. Das heißt in Trumps Fallkonkret: Wie viel Geld schuldet er der Volksrepublik China,russischen Oligarchen und Putin-Freunden oder der Deutschen Bank? DerVerdacht drängt sich auf, dass Trump aus genau diesem Grund der erstePräsident seit Gerald Ford ist, der seine Steuererklärungen vor denAmerikanern versteckt. Diese könnten zum Beispiel Auskunft darübergeben, warum der russische Milliardär Dmitry Rybolovlev 2008 Trumpfür eine Villa in Palm Beach ungesehen 50 Millionen Dollar mehrzahlte als das Objekt tatsächlich wert war. Ausgerechnet in einemJahr, in dem der finanziell angeschlagene Baulöwe eine Zinszahlungfür seine "Trump Entertainment Resorts" in Höhe von 53,1 MillionenDollar nicht leisten konnte. Derselbe Rybolovlev besaß 2013 dengrößten Anteil an der "Bank of Cyprus", die sich dem Vorwurfausgesetzt sah, eine Drehscheibe russischer Geldwäsche zu sein. Wares bloß ein Zufall, dass Trumps langjähriger Freund, sein Nachbar inPalm Beach und heutiger Handelsminister Wilbur Ross ein Jahr späterin die Bank einstieg, den Russen die Anteile abkaufte und denfrüheren Chef von Trumps Hausbank, Jens Ackermann von der DeutschenBank, an die Spitze berief? Querverbindungen bestehen offenbar auchzwischen Rybolovlev und dem Milliardär Robert Mercer, der Trumpsspendabelster US-Geldgeber im Wahlkampf sowie Förderer derAgitprop-Seite Breitbart war. Die Yachten Mercers und Rybolovlevsankerten kürzlich über Tage auf Sichtweite in einem Hafen derbritischen Jungferninsel Virgin Gorda. Die US-Medien fragen auch, wases damit auf sich hat, dass die privaten Jets Trumps und desrussischen Oligarchen Ende Oktober in Las Vegas, Anfang November inCharlotte und zuletzt im Februar in Miami auf demselben Flughafenunweit voneinander parkten. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. DasAuftauchen der Deckblätter der Steuererklärung aus dem Jahr 2005 ruftdie vielen unbeantworteten Fragen in Erinnerung. Der Präsident mussmit der Veröffentlichung seiner Steuern wie seine Vorgänger für volleTransparenz sorgen. Wenn Trump erpressbar ist, steht die nationaleSicherheit auf dem Spiel.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell