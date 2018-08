Regensburg (ots) - Von den Managern der Fußball-Bundesliga gab eszuletzt oft einen Satz zu hören: "Es muss sich was ändern."Kritisiert wird die Erfolglosigkeit der deutschen Klubs imEuropapokal und die Langeweile beim Kampf um die Meisterschaft, diesich immer und immer wieder der FC Bayern München holt. An diesemWochenende startet die Bundesliga nun in ihre 56. Saison. Doch waswird sich wirklich ändern? Auffällig ist, dass viele Klubsdemonstrativ auf Bodenständigkeit setzen. Es wurde vergleichsweisewenig Geld für neue Spieler ausgegeben. Statt auf Stars setzt dieLiga auf mehr Nähe zu den Fans, die Fußballer sollen geerdeterauftreten. Wenn die Anhänger dadurch mehr Autogramme ergattern, wirdes sie freuen. Die wirklichen Probleme des deutschen Fußballs wirddie Sympathie-Offensive aber nicht lösen. Hier ist die neueBescheidenheit vielleicht sogar der völlig falsche Weg. Eigentlichbräuchte es mehr Mut, mehr Selbstbewusstsein, mehr Spitze stattBreite - auch wenn das öffentlich nicht so gut ankommt. Der FC Bayernwar in der vergangenen Saison wieder einmal das einzige deutscheTeam, das im Europapokal gut mitmischte. Von den anderen konnte RBLeipzig mit dem Erreichen des Viertelfinales der Europa League nocheinigermaßen zufrieden sein, der Rest blamierte sich mehr oder minderbis auf die Knochen. Dortmund flog im Achtelfinale gegen Salzburgraus, für Hertha, Köln und Hoffenheim war bereits nach der VorrundeSchluss: ein sportliches Desaster. Vergrößert wurde die Sorge um dieWettbewerbsfähigkeit deutscher Teams noch durch die WM. Nach demunterirdischen Auftritt der DFB-Truppe war auch das großeSchutzschild der vergangenen Jahre weg. Wenn es bei den Vereineninternational nicht lief, wurde eben auf die erfolgreicheNationalmannschaft verwiesen. Das geht jetzt nicht mehr. Es muss sichwas ändern. Nur was? Die Verursacher der Misere wurden erkannt. Essind, "Überraschung!", die Fußballer. Genau genommen soll es diemangelhafte Einstellung einiger Spieler zu ihrem Beruf sein, der zuden schlechten Ergebnissen geführt hat. Bei der Nationalmannschaftsoll bis tief in die Nacht die Playstation gelaufen sein. Undüberhaupt seien die Spieler vor allem an ihren Auftritten im Internetinteressiert und nicht mehr genug an ihrem Beruf. Einige Vereinehaben reagiert. Es gibt Handy-Verbote, neue Social-Media-Vorschriftenund überhaupt neue Benimmregeln für das Miteinander im Team - und mitden Fans. Das ist aber alles Käse. Auf der ganzen Welt hängenFußballer viel an ihrem Handy und schreiben ihren Fans, wie es ihnengerade so geht. Viele treffen auf dem Fußballplatz dennoch ins Tor.Kurioserweise sind es oft gerade die echten Paradiesvögel, diebesonders gut spielen. Der französische Stürmerstar Kylian Mbappéstellte auch Urlaubsfotos ins Netz. Das ist bei ihm aber natürlichnicht schlimm - er wurde schließlich Weltmeister. Die Wahrheit istvermutlich eine ganz andere. Die Klubs aus anderen Ländern habenSpieler, die genauso viel im Internet, aber einfach bessere Fußballersind. Die Bundesliga hat in den vergangenen Jahren rauf und runterdiskutiert, wie böse Investoren sind. In dieser Zeit haben sichInvestoren in anderen Ländern freudig breit gemacht und die bestenSpieler eingekauft. Deswegen sollte sich in Deutschland jetzt auchkeiner darüber beschweren, dass die anderen gewinnen. Die neueBodenständigkeit ist ganz nett - mehr nicht. Es könnte sogar sein,dass endgültig die große Langeweile ausbricht. Wenn der FC Bayernwieder mit riesigem Abstand Meister wird und wenn - bis auf dieMünchner - wieder alle früh im Europapokal ausscheiden, dürfte dasGemecker erneut groß sein. Manchmal ist Bescheidenheit auch nur einVorwand, um kein Risiko eingehen zu müssen. Ganz ohne Risiko geht esim Fußball aber nicht.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell