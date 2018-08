Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu Söder/CSU: Söder im Sinkflug von Christine Schröpf

Regensburg (ots) - Nur mehr jeder Dritte in Bayern hält MarkusSöder nach einer neuen Umfrage für einen guten Ministerpräsidenten.Es gibt etwas freundlichere Zahlen anderer Meinungsinstitute, dochauch dort befindet sich der CSU-Spitzenkandidat im deutlichenSinkflug. Gestartet war er im März mit dem klaren Auftrag seinerParteifreunde, die 38,8 Prozent-Schmach des Rivalen Horst Seehoferbei der Bundestagswahl 2017 vergessen zu machen. Söder hatte ausjeder Pore verströmt, dass er es vermeintlich besser kann. Doch fastschon in Rekordzeit hat er sich selbst entzaubert: Durch scharfeWorte in der Asylpolitik - auch wenn er inzwischen öffentlichmehrfach Besserung gelobt hat und das Wort "Asyltourismus" nun aufseiner Tabuliste steht. Und durch eine Regierungspolitik, die soviele Wohltaten übers Land streut, dass der rote Faden für Bürgerkaum mehr erkennbar ist. Der Kardinalfehler Söders war sein Part imneuen "Trio Infernale" der CSU, das aus einem Machtvakuum geborenist. Der politisch angeschlagene Seehofer hat die Verantwortung fürden Landtagswahlkampf an Söder abgetreten und mischt damit alsCSU-Chef in der alles entscheidenden Aufgabe des Jahres 2018 nur amRande mit. Söder füllt die Lücke mal mehr, mal weniger - wachsambeobachtet von Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der eigeneAmbitionen hat. In der Asylpolitik schaukelten sich die dreiAlphatiere wechselseitig hoch. Sobald sich einer geäußert hatte,fühlte sich der nächste berufen, der dritte mochte nicht schweigen.Dann ging es wieder von vorne los. Treibende Kraft: der Wunsch nachneuer Glaubwürdigkeit der CSU, die Hoffnung auf hohe Umfragewerte unddas Bestreben, Wähler von der AfD zurückzuholen. Nichts davon solltegelingen. Die CSU-Führungsriege übersah, dass viele Bürger in derMigrationsfrage zwar eine Begrenzung wünschen, inklusive klarerRegeln, die auch eingehalten werden. Doch keiner goutiert einenÜberbietungswettbewerb im Konzert kaltherziger Töne. BürgerlicheWähler sind derzeit empört wie selten zuvor. Das war bei der"Ausgehetzt"-Demo in München zu beobachten. Die stolze CSU, in Bayerneinst unangefochten, hat massiv an Ansehen eingebüßt. EineEntwicklung, die übrigens schon vor Jahren begonnen hat. Frühersprachen selbst Kritiker der Regierungspartei nicht ab, dass sie denFreistaat voranbringt. Nun wird die CSU nicht nur immer wenigergemocht, man traut ihr in Teilen nicht einmal zu, dass sie ihrHandwerk versteht. Der Zorn, der sich vor allem über Seehofer undSöder entlädt, ist in seiner Wucht natürlich ungerecht. SeehofersÄußerungen über die 69 Afghanen, die an seinem Geburtstag abgeschobenwurden, sind in keiner Weise schönzureden. Sie sind aber alles andereals typisch für ihn. Wer ihn zehn Jahre als Ministerpräsident erlebthat, weiß das genau. Söder wiederum wird zwar nie durch besondereFeinfühligkeiten auffallen. Unter seinen geschätzt 1000 Ideen fürsLand finden sich trotzdem eine Reihe von guten. Das neue Pflegegeldzählt etwa dazu, auch wenn es nicht alle Nöte auf einen Schlagbeseitigt. Das alles gilt aber derzeit nichts. DemCSU-Spitzenkandidaten bleiben 65 Tage Zeit, die Stimmung im Land zudrehen. Theoretisch ist das machbar. Wenn sich über die Hälfte derWähler selbst nicht sicher sind, wo sie am Wahltag ihr Kreuz machen,kann im Moment wirklich niemand sagen, wie es am 14. Oktober ausgehenwird. Der CSU müsste allerdings im Endspurt ein kleines Wundergelingen. Die, die sie zuletzt so sehr gegen sich aufgebracht hat,bräuchten sehr gute Gründe, um wieder zurückzukehren.Wahrscheinlicher ist, dass für die CSU mit den aktuell 38 Prozent inUmfragen noch nicht der Tiefpunkt erreicht ist. Schneidet Södertatsächlich deutlich schlechter ab, wird es für ihn politisch sehr,sehr eng. Ein Minus-Rekord wäre der Beweis, dass er nicht die Krafthat, die Partei aus dem Tief zu führen. In der CSU hat am Ende aberimmer und ausschließlich der Erfolg gezählt.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell