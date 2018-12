Regensburg (ots) - Im Falle eines harten Brexit steht dieEU-Kommission in Brüssel vor einem schwierigen Balanceakt: Sie mussdie Folgen für ihre eigenen Bürger so weit wie möglich abfedern undgleichzeitig deutlich machen, dass ein EU-Austritt, noch dazu ohneVertrag, für die Gegenseite ernste Folgen hat. Gelingt das nicht,werden Theresa Mays Gegner innerhalb und außerhalb des Kabinetts, dieden "Deal" von Anfang an ablehnten, sich die Hände reiben.EU-feindliche Strömungen in anderen Ländern bekämen weiter Auftrieb.Großzügig zeigt sich Brüssel überall dort, wo eigene Interessen durcheinen harten Brexit stark beeinträchtigt wären. Schon bei denVerhandlungen über ein Austrittsabkommen standen die Rechte inGroßbritannien ansässiger EU-Bürger ganz oben auf derPrioritätenliste. Die dabei erreichten Garantien versucht man nun miteinem Notfallplan zu retten. Die Mitgliedsstaaten werdenaufgefordert, die auf ihrem Staatsgebiet lebenden Briten nach dem 29.März 2019 möglichst großzügig und unbürokratisch mitAufenthaltstiteln zu versorgen - aber nur dann, wenn die Regierung inLondon mit Zugewanderten vom Kontinent ebenso verfährt. Beinhartzeigt sich die Kommission hingegen beim Thema Frachtverkehr.Britische Spediteure sollen keine Zulassung im Gebiet der EUerhalten. Dahinter steckt vermutlich die Überlegung, dass diebritische Regierung diese Unfreundlichkeit nicht mit gleicher Münzeheimzahlen kann, wenn sie verhindern will, dass ihre Staatsbürgerverhungern oder Engpässe bei Autoteilen oder Medikamenten entstehen.Auch britische Fluggesellschaften, Spediteure und Finanzdienstleisterwerden sich auf massive wirtschaftliche Einbußen einstellen müssen.Für die britischen Verbraucher werden Waren vom Kontinent teurer undwohl auch knapper. Doch auch die Rest-EU müsste Federn lassen - wennauch in anderen Bereichen. Ohne Austrittsvertrag sind die von Londonzugesagten und bereits fest eingeplanten zehn Milliarden Euro fürwährend der Mitgliedschaft eingegangene Verpflichtungenhöchstwahrscheinlich perdu. Die 27 Mitgliedsstaaten müssten eingewaltiges Haushaltsloch stopfen. In einer Gemeinschaft mit zunehmendnationalistischen Strömungen, wo die Bereitschaft zur Solidaritätrapide abnimmt, richten sich alle Beteiligten ohnehin auf harteHaushaltsverhandlungen für die kommende Planungsperiode bis 2027 ein.Fehlt der britische Zuschuss, dürften sich die Konflikte verschärfenund die für kommenden Herbst angepeilte Einigung kaum zu schaffensein. Am problematischsten aber ist die weitere Entwicklung an deririschen Grenze zum britischen Nordirland. Der Austrittsvertragenthielt ursprünglich zahlreiche Klauseln, damit dort weder eine neueAußengrenze noch eine ungesicherte Zone entsteht. Wie ausDiplomatenkreisen zu hören ist, will die Regierung in Dublin nun aberauch dann keine Kon-trollen einführen, wenn der freie Warenverkehr am29. März übergangslos enden sollte. Damit entstünde ein riesigesEinfallstor für gefälschte Marken, für Lebensmittel und andereProdukte, die nicht den europäischen Standards entsprechen, aber auchfür illegale Einwanderer. Die EU-Kommission kann das eigentlich nichthinnehmen. Andererseits will sie verhindern, dass der zarteWirtschaftsaufschwung in Nordirland erstickt wird und der Konfliktzwischen Protestanten und Katholiken wieder aufflammt. Die Britenhingegen bringen in Meinungsumfragen regelmäßig zum Ausdruck, dassdrohende Preissteigerungen und Reisebeschränkungen sie deutlich mehrbekümmern als die Gefahr eines neuen Bürgerkriegs. Es zeigt sicheinmal mehr, dass der Brexit schmerzlich und teuer wird - für beideSeiten.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell