Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu SUVs: Wettrüsten auf der Straße von Bernhard Fleischmann

Regensburg (ots) - Sind Geländewagen sicher? Ja! Sind Geländewagengefährlich? Ja! Was denn nun? Ganz einfach: Sie sind sicher fürdiejenigen, die drin sitzen. Und sie sind gefährlicher für alleanderen. Sie sind auch etwas umweltschädlicher als andereFahrzeugtypen. So gesehen sind sie sogar gefährlicher für jene, diedrin sitzen - langfristig. Der Unfall in Berlin mit vier Toten hateine Diskussion ausgelöst über die Risiken, die Geländewageninnewohnen. Noch weiß niemand, ob der Crash mit einem anderenFahrzeugtyp weniger tragisch ausgegangen wäre. So gesehen:problematischer Anlass, dennoch richtiges Thema. Nahezu ein Drittelder Autos, die in Deutschland verkauft werden, sind heute SUV.Tendenz weiter steigend. Wir können uns lange die Köpfe hitzig reden,wie seltsam das den einen erscheinen mag und wie klar die Eigner dieVorteile für sich erkennen. Fakt ist: Der Boom der Brummer hat einentieferen Grund. Neben dem bequemeren Einsteigen und Sitzen für nichtmehr ganz so gelenkige Menschen ist der entscheidende Faktor derdichte Verkehr. SUV werden von Städtern mindestens so gerne gekauftwie auf dem Land. Nun nennt sie die Industrie Stadtgeländewagen. Derinnere Widerspruch steckt da schon im Wort. In der Stadt gibt es keinGelände, für das man ein entsprechendes Mobil braucht. Der SUV istBlech gewordener Ausdruck unseres sozialen Umgangs auf den Straßen.Dort wird es immer dichter. Kein Platz mehr für Entfaltung, für"freies Fahren". Stattdessen Gedränge, Kolonnenbummeln, Stau. So istdie stete Realität. Der Fahrer ist gelangweilt - oder aggressiv, wennsich andere Vorteile verschaffen beziehungsweise hinderlichverhalten. Das scheint nur im SUV zu ertragen. Er gaukelt einenAusweg vor. Er vermittelt Überlegenheit und Sicherheit. Und erkapselt ab. Er gewährt besser als andere die Chance zum Rückzug indie eigene Burg und zur Verteidigung, bei weniger defensivenZeitgenossen zum Angriff - man hat ja die besten Waffen. Das Ganzemündet in ein klassisches Wettrüsten. Unsere Autos werden immergrößer und schwerer. Wir verschanzen uns aus Angst vor Verletzung undTod, und wir munitionieren uns auf im Fight um die eine Minute, diewir mit Durchsetzungskraft vulgo Rücksichtslosigkeit gewinnen wollen,weil wir im zähen Verkehr ja schon 20 Minuten verloren haben.Widersinnige Logik, funktioniert aber so. Wer daran zweifelt, derbetrachte die Gesichter der aktuellen Autos. Die Designer tragen denAggro-Style mitten unters Volk. Überall böse zusammengekniffeneAugen, aufgerissene Mäuler, finstere Gestik. Selbst Kleinwagen wieein Toyota Aygo blicken drein wie schlimm mutierte Kampfinsekten. Daswirkt. Erst recht, wenn das Auto die Dimension eines Kleinlasterserreicht. Keiner legt sich mit Godzilla an. Solch kampfeslustigeGesichter befördern Aggressionen. Im dichten Gedränge unseres Alltagsist das ein nahezu mutwilliger Aufruf der Designer zum direktenKampf. Wie wahnsinnig ist das alles? Und was hilft dagegen? Ganz klareine grundlegend andere Verkehrspolitik. Attraktive, öffentlicheVerkehrsmittel gehören da an vorderste Stelle. Allerdings dauert dasseine Zeit, vermutlich sogar noch länger. Bis dahin gibt es einRepertoire, Autos ihrer Verträglichkeit entsprechend zu behandeln.Wer nicht in Parklücken passt, muss eben für zwei zahlen. Kfz- undTreibstoffsteuern gehören ebenso zum Instrumentarium wie einTempobegrenzer. Volvo riegelt bei 180 km/h ab, das geht auchniedriger. Wie wäre es mit einem Verbrauchstest (der die Kfz-Steuermaßgeblich bestimmt), in den der Spritverbrauch eines Modells beiseiner Höchstgeschwindigkeit einfließt? So eine gedopte Schrankwandmuss bei 250 Sachen mächtig Luft vor sich herwuchten, 20 Liter odernoch viel mehr sind da schnell vergurgelt. Weil diese Autos meist alsGeschäftswagen laufen, interessiert das den Piloten häufig null. Esist aber nicht einzusehen, warum die Allgemeinheit dieseVerschwendung finanziert. Strenge Limits für die Anerkennung alsGeschäftsauto würden viel helfen. Zwar liefe die deutscheAutoindustrie dagegen Amok, denn das ist eine ihrer wirkungsvollstenSubventionen. Trotzdem ändert sich wenig, wenn wir das nicht angehen.