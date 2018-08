Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu Robotern: Mein Kumpel, der Roboter von Maximiliane Gross

Regensburg (ots) - In China übernehmen Roboter dieKinderbetreuung. Und auch Senioren sollen dank neuester Technik schonbald zuhause statt im Pflegeheim alt werden können. Möglich macht daskünstliche Intelligenz. Während in China die Bevölkerung stets offenfür Hightech-Lösungen ist, sieht das bei uns anders aus - leider. DieDeutschen begegnen neuen Technologien, vor allem künstlicherIntelligenz, viel zu skeptisch und übersehen die Vorteile. iPal, derneueste Humanoid, ermöglicht es Eltern beispielsweise, sich keineGedanken über die Kinderbetreuung machen zu müssen, wenn sie längerals geplant in der Arbeit sind oder sie mal schnell außer Hausmüssen. Das klingt doch nach einer tollen Lösung für ein akutesProblem: Kita-Plätze sind in Städten Mangelware. Natürlich: DerGedanke, dass ein Kleinkind mit einem gleichgroßen Roboter spielt undspricht und ihn als Freund ansieht, ist im ersten Momentgewöhnungsbedürftig. Doch die Chance, die darin steckt, dass nämlichEltern im Notfall eine Betreuungsmöglichkeit haben, sollte vor derSkepsis gegenüber Robotern Vorrang haben. Durch eineÜberwachungsfunktion am neuen Kumpel im Kinderzimmer können Mama oderPapa via Smartphone-App das Geschehen zuhause beobachten. Live-TV ausdem Kinderzimmer sozusagen. Die analogen Zeiten liegen weit hinteruns. Überall zieht die Digitalisierung ein. Davon können vieleprofitieren: auch alte Menschen, Pflegebedürftige und Kranke, ebensodas Pflegepersonal. Die körperliche Anstrengung ist in diesemArbeitsfeld enorm. Die Pflegekräfte stehen zudem unter extrememZeitdruck. Warum sollte da ein Roboter nicht beim Anziehen oder inden Rollstuhl setzen helfen? Während der künstliche Kollege die aufdie (menschlichen) Knochen gehende Schwerstarbeit erledigt, kann sichdie Pflegekraft auf einer sozialen Ebene mit dem Patientenbeschäftigen, auf dessen Bedürfnisse eingehen. Einfach nur zuhören,zum Beispiel. Wäre das nicht genau das, was sich alle für ihre Elternoder Großeltern im Pflegeheim wünschen? Vor allem für die älterenGenerationen, die weder mit Smartphones noch mit Computernaufgewachsen sind, muss die Vorstellung von einem sprechenden Roboterfurchteinflößend sein. Und doch: Der Androide hat keine privatenProbleme, ist nie müde und wird nicht krank. Er kann, einmal richtigprogrammiert, absolut zuverlässig Tabletten sortieren. Er merkt auch,wenn die Medizin zur Neige geht und bestellt rechtzeitig nach. EinRoboter kann dabei helfen, dass Oma und Opa in ihren eigenen vierWänden alt werden können. Früher haben sich Angehörige gekümmert - umden Nachwuchs ebenso wie um die hilfsbedürftigen Angehörigen. Das istinzwischen nicht mehr so leicht. Junge Leute verschlägt es in dieFerne. Eltern und Großeltern sind im Alter oft auf sich gestellt.Ähnlich verhält es sich auch bei der Kindererziehung. Mütter arbeitenTeil- oder Vollzeit, Oma und Opa wohnen nicht mehr um die Ecke. EiniPal, der Eltern die Möglichkeit gibt, ihre Kleinen ohne schlechtesGewissen vorübergehend alleine zu lassen, erleichtert dasZeitmanagement und macht das Familienleben stressfreier. Bleibt dieFrage: Ist es okay, wenn das Kind mit einem künstlichen Kumpelkuschelt? Es ist doch heute schon üblich, dass Zweijährige mit demiPad oder Smartphone umgehen. Warum sollte da ein Babysitter-Roboter,der im besten Fall auch Mathenachhilfe gibt oder eine Fremdsprachelehrt, ein Tabu sein? Deutschland ist weltweit führend im Maschinen-und Autobau. Die digitale Entwicklung hingegen dominieren Konzerneaus Asien und den USA. Macht Deutschland noch Tempo, kann es imWettbewerb vielleicht aufholen. Noch ein Vorteil: Wir könnten diedigitale Welt nach unseren ethischen Grundsätzen und Rechtsnormen(mit-)gestalten.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell