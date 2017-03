Regensburg (ots) - Am Tag nach der Wahl in den Niederlanden atmetEuropa auf. "Danke Holland" - so titelte die Bild-Zeitung und dastwitterte Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU). Der Grund: Eswird keinen "Dutch Donald" geben, der Trump-Effekt blieb in Hollandaus. Geert Wilders, der Mann mit der Mozart-Frisur, wird nichtmitregieren. 13 Parteien haben es neben Wilders und seiner PVV in dieTweede Kamer (Zweite Kammer) geschafft. Und alle lehnen eineZusammenarbeit mit dem Rechtspopulisten ab. Ein Sieg der Vernunftsieht aber anders aus. Das Votum der Niederlande sendet mehr eineMahnung als eine Botschaft an den Rest Europas - vor allem andiejenigen, denen eine Wahl in diesem Jahr noch bevorsteht. InFrankreich stehen Ende April die Präsidentschaftswahlen an; inDeutschland wird im September ein neuer Bundestag gewählt. Und wie inden Niederlanden droht in beiden Ländern, dass Rechtspopulistenbeachtliche Wahlerfolge erzielen. In Frankreich hat Marine Le Pen,eine überzeugte Rechtsextremistin, tatsächlich gute Aussichten aufdas Präsidentenamt. Hoffnung, dass das nicht passieren wird, nährennun die Niederländer: Doch das Wahlergebnis ist kein Grundaufzuatmen. Wilders' Partei für die Freiheit (PVV ) zieht immer nochmit 20 Sitzen als zweitstärkste Kraft ins Parlament, und die Bürgerentschieden sich insgesamt mehrheitlich für Parteien, die wegenWilders deutlich nach rechts gerückt sind, während die bishermitregierenden Sozialdemokraten von 25 auf sechs Prozent abgestürztsind. Verloren hat der PVV-Kandidat damit nicht. Im Gegenteil: Erbestimmte die politische Agenda im Wahlkampf - und diese wird nunwenigstens teilweise die kommende Regierung prägen. Diese Wahl wareine Ohrfeige für die regierenden etablierten Parteien. Umsoschizophrener wirkt es, dass Europa die bloße Tatsache bejubelt, dasseine menschenverachtende Partei nicht gewonnen hat. Dass es überhauptso weit gekommen ist, dass ein Rattenfänger, der "Abschaum" (so nenntWilders Marokkaner) deportieren und aus der Europäischen Unionaustreten will, die Umfragen anführt, ist schon Demütigung genuggewesen. Und nun soll sich Europa darüber freuen, weil Wilders'Partei "nur" drei Prozent zugelegt hat? Weil man gerade so mit demSchrecken davongekommen ist? Sicher nicht. Aber all das zeigt dieNervosität, die überall in Europa die Runde macht. Zwar hat dierechtsliberale VVD von Ministerpräsident Mark Rutte die Wahlgewonnen, zur Wahrheit gehört aber auch: Sie gehört auch zu dengrößten Verlierern. Da mag Rutte noch so viel Härte beweisen,türkische Spitzenpolitiker ausweisen und zur Grenze eskortierenlassen. Ohne einen Geert Wilders im Umfragehoch wäre derniederländisch-türkische Konflikt sicher nicht so eskaliert. Und dasRegieren wird mit einem 14 Parteien zählenden Parlament sicher nichteinfacher. Neue Parolen aus der rechten Ecke sind damit garantiert.Wilders versprach dem Wahlsieger noch in der Nacht: "Herr Rutte istmich nicht los!" Der Rechtspopulismus ist mit dieser Wahl also nichtbesiegt. Wie man mit seinen Vertretern aber umgehen muss, haben dieGroenLinks, die niederländischen Grünen, um Jesse Klaver bewiesen.Sie vervierfachten ihr Ergebnis mit der Vision einer Gesellschaft,die verbindet - anstelle von Parolen, die spalten. Nicht nur dasmacht Hoffnung: Auch von Politikverdrossenheit kann man bei 81Prozent Wahlbeteiligung nicht sprechen. Wer Populisten alsoverhindern will, geht an die Urne. Dann bleibt zu hoffen, dass dasSuperwahljahr 2017 vielleicht doch noch den Anfang vom Ende derRechtspopulisten markiert.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell