Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zu Schulz:

Regensburg (ots) - Ein Satz von Sigmar Gabriel ging beim gestrigenSPD-Hochamt für Martin Schulz fast unter: Auch der Zorn überUngerechtigkeit gehöre zur SPD, sagte der ins zweite Gliedzurückgetretene Ex-Parteichef. Gabriel hatte die Partei nach derdramatischen Niederlage 2009 übernommen und stabilisiert, was einegroße Leistung war. Die traditionsreiche Sozialdemokratie hätte auchauseinanderfallen können, wie das andere sozialdemokratische Parteienin Europa bitter erleben mussten. Da brauchte die SPD einen, derkühlen Kopf bewahrte und langfristig dachte.Doch Gabriel, der gewiss ein kluger Stratege ist, hatte nie dasHerz seiner Partei erobern können. Den Linken war er nicht linksgenug, dafür zu wirtschaftsfreundlich. Den eher rechten Seeheimerndagegen war er wiederum nicht pragmatisch genug. Gabriels Verdienstist es jedoch zweifellos, der SPD mit Martin Schulz einen wirklichenHoffnungsträger mit ernstmals wieder realen Aussichten auf dasKanzleramt beschert zu haben. Bei CDU und CSU ist man nervös bisgeschockt. Gegen Gabriel hätte man leicht Wahlkampf führen können.Gegen Schulz, der das verbreitete Gefühl, es gehe in Deutschlandungerecht zu, bedient, wird es die eher rational-kühl agierendeAngela Merkel viel schwerer haben, das Kanzleramt zu behaupten.Schulz surft auf einer Welle, die mehr Gerechtigkeit verheißt.Egal wie das Rennen im September ausgehen wird, bereits nach knappacht Wochen hat Martin Schulz das Land elektrisiert und politisiert.So oder so. Ältere erinnern sich an die Zeiten Ende der 60, Beginnder 70er Jahre, als "Willy wählen!" ein zugkräftiger Slogan der SPDwar. Auch damals waren die Konservativen nicht stark genug, eineMehrheit dagegen zu gewinnen. Auch damals war die Republikpolitisiert wie lange nicht. Heute, in Zeiten von sozialen Medien,von Fake News und Postfaktischem, ist es gleichwohl komplizierterWahlkämpfe zu führen. Es gewinnt vor allem der- oder diejenige, derauch die Gefühle der Menschen anspricht, der ihre Sorgen und Nöteartikuliert, der auch in den sozialen Netzwerken präsent ist - undvor allem Lösungen anbietet. Wer dagegen im abgehobenen Politsprechüber die Köpfe der Menschen hinweg redet, wird abgewählt. Mit der"schwarzen Null" etwa, dem Lob des ausgeglichenen Haushalts durch CDUund CSU, ist offenbar kein Blumentopf zu gewinnen. Es geht auch umStimmungen, wenn Stimmen an der Wahlurne gewonnen werden sollen.Freilich ist das gestrige 100-Prozent-Ergebnis für Martin Schulzlediglich eine Momentaufnahme, eine Selbstinszenierung, eineSelbstvergewisserung der SPD. Nicht mehr und nicht weniger. DieBewährungsproben für Schulz kommen in den nächsten sechs Monaten erstnoch. Schon die folgenden Landtagswahlen werden zu Stimmungstests fürden SPD-Herausforder. Die Landtagswahl im Saarland nächsten Sonntagwird Hinweise darauf geben, wohin die Reise geht. Sollte es an derSaar etwa zu einem Regierungswechsel kommen, etwa zu einem rot-rotenBündnis aus SPD und Lafontaine-Linken, dann wäre dies das Signal füreinen knallharten Lagerwahlkampf. Siege für die SPD inSchleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen würden den Schulz-Hypeneue Nahrung verleihen. Würde es in Kiel und Düsseldorf nach denLandtagswahlen im Mai dagegen nicht für SPD-geführten Regierungenreichen, wäre auch Schulz der Verlierer und seinen Chancen auf dasKanzleramt auf ein Minimum gesunken. Anders als vor vier Jahren, alsMerkel mit dem schlichten Motto: "Sie kennen mich!" quasi imSchlafwagen zum Wahlsieg fuhr, wird es heuer spannend. Der Demokratiekann das nur gut tun.