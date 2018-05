Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zu Bamf und Horst Seehofer:

Regensburg (ots) - Als Horst Seehofer Anfang April dem Bundesamtfür Flüchtlinge und Migration (Bamf) in Nürnberg seinenAntrittsbesuch abstattete, war die Welt noch in Ordnung. Scheinbarjedenfalls. Die Mammutbehörde, die über die Bewilligung oderAblehnung von Asylanträgen entscheidet, war personell aufgestocktworden. Bereits unter dem vorherigen Amtschef Frank Weise - jahrelangwar der Ex-Bundeswehroffizier in Personalunion Chef der Bundesagenturfür Arbeit und gewissermaßen Merkels wichtigster Feuerwehrmann in derFlüchtlingskrise - waren Abläufe beschleunigt und Strukturen aufEffizienz getrimmt worden. Mit der neuen Bamf-Chefin Jutta Cordt,ebenfalls aus der Arbeitsagentur gekommen, schien seit Anfang 2017eine couragierte, zuverlässige Frau an der Spitze des Bundesamtes zustehen. Es schien so, als würde die "Flüchtlingskrise" ohne größereAufregung abgearbeitet werden. Doch Pustekuchen. Mitte April platztedie Bombe. Berichte über falsche Asylbescheide, verhinderteAbschiebungen, über ein Netzwerk von Bamf-Mitarbeitern und Anwälten,das rasch positive Bescheide bewirkte, gelangten in die staunende underboste Öffentlichkeit. Vor allem die Filiale in Bremen erwies sichals ein Hort mit besonders vielen zweifelhaften Entscheidungen, dermöglicherweise Asylmissbrauch Vorschub geleistet hat. Dass bereitsMonate zuvor besorgte Bamf-Beschäftigte, etwa die für wenige Monatemit der Leitung der Bremer Filiale betraute Josefa Schmid ausNiederbayern, Alarm schlugen, war lange verschwiegen worden. DieZivilcourage einiger Bamf-Leute, die den Finger in die Wunde legtenund auf Missstände aufmerksam machten, wurde offenbar von derLeitungsbürokratie des Amtes sowie vom Bundesinnenministeriumausgebremst. Was genau in Bremen, aber offenbar auch anderenBamf-Filialen, schiefgelaufen ist, wer für falsche undrechtsstaatlich fragwürdige Entscheidungen des Amtes dieVerantwortung trägt und welche Rolle die Bundespolitik spielte, musswohl ein Untersuchungsausschuss des Bundestages klären. Doch einsolcher Ausschuss, wenn er denn eingesetzt wird, benötigt viel Zeitfür Ergebnisse. Diese Zeit hat der Bundesinnenminister nicht. HorstSeehofer muss so schnell und so sorgsam wie möglich dieBamf-Unregelmäßigkeiten aufklären - und vor allem abstellen. Auchwenn er nicht für frühere Schlampereien verantwortlich gemacht werdenkann, hat er die Affäre am Hals. Er muss die Suppe auslöffeln, dieihm der ehemalige Innenminister, aber auch die Kanzlerin eingebrockthaben. Merkels einsame Entscheidung vom Spätsommer 2015, die Grenzenfür unkontrolliert einreisende Flüchtlinge zu öffnen, war die tiefereUrsache für spätere Unregelmäßigkeiten beim überforderten Bamf. Esist fast ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet derschärfste Kritiker von Merkels Flüchtlingspolitik innerhalb der Unionnun deren Nachwirkungen ausbaden muss. Seehofer ist krisen- undaffären-erprobt. Als Bundesgesundheitsminister musste er sich mit demSkandal HIV-infizierter Blutkonserven herumschlagen. In derGammelfleisch-Affäre zeigte er als BundeslandwirtschaftsministerKante. Auch die milliardenschwere Affäre um die Bayerische Landesbanküberstand er ohne größeren Schaden. Die Krux ist nun, dass sich derals Bamf-Krisenmanager geforderte Innenminister kaum um Strukturen inder Flüchtlings- und Migrationspolitik kümmern kann. Sein großspurigangekündigter "Masterplan für schnellere Asylverfahren undkonsequentere Abschiebungen", samt Anker-Zentren, ist nicht viel mehrals eine Absichtserklärung. Seehofer muss liefern.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell