Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zu Angela Merkel:

Regensburg (ots) - Helmut Kohl hat die heraufziehende Tragödie,den "anschwellenden Bocksgesang" (Botho Strauß), seinerzeit nichtwahrnehmen wollen. Der 16 Jahre lang amtierende Kanzler übersah inseinen letzten Dienstjahren die Zeichen der Veränderung. Von allenSeiten kroch die Unruhe hervor, aus den eigenen Reihen bis hinauf zuWolfgang Schäuble, aus der Wählerschaft, selbst bei den Treuesten.Dann kam Gerhard Schröder und fegte den Alten 1998 mit der Fanfareseiner Hannoveraner Freunde von den "Scorpions" hinweg: "Wind ofChange." Kohls Abgang wurde am Ende wirklich tragisch. Angela Merkel - das Kanzlerdienstjahr Nummer zwölf hinter und vier weitere nacheigener Planung vor sich - droht es ganz ähnlich zu gehen. Anderskann man folgenden Fakt nicht interpretieren: Drei Monate nach einerWahl, bei der ihre Partei voll auf sie gesetzt hat und damit 8,6Prozentpunkte verlor, sagen 47 Prozent der Wähler, dass es gut wäre,wenn sie vorzeitig aufhören würde. Weitere Anzeichen: Der jungeCDU-Nachwuchs, angeführt von Jens Spahn und Daniel Günther,unterminiert Merkels Autorität praktisch mit jedem Interview. Nichtzu reden von der CSU. Und die FDP versucht auf dieser Wellemitzureiten. Ja, ohne Merkel, da wäre was gegangen bei Jamaika, dawird auch künftig was gehen. So aber nicht, sagt Christian Lindner.Es ist zwar eine höchst billige Ablenkung von der eigenendestruktiven Rolle seit der Wahl, doch das eigentlich Überraschende -und für Merkel Beunruhigende - ist, dass sie funktioniert. GegenMerkel traut sich jetzt fast jeder. Wer will noch mal, wer hat nochnicht. Die Kanzlerin hat den Zeitpunkt verpasst, wo sie aus einerPosition höchsten Ansehens und höchster Autorität heraus ihreNachfolge hätte regeln und sich selbst einen politisch attraktivenLebensabend hätte gestalten können. Vielleicht mit einem Job bei derUNO. Längst ist sie in dem Stadium, sich über die Zeit retten zumüssen, irgendwie. Das ist auch der Hauptgrund, warum sie eineMinderheitsregierung so konsequent ablehnt. Sie hat Angst, dannkomplett demontiert zu werden. Die Schwäche der noch amtierendenKanzlerin ist offensichtlich. Fragte man sie vor der Wahl noch, obsie denn wirklich weitere volle vier Jahre amtieren wolle, um sie soquasi zu einem Treuebekenntnis zu dieser Aufgabe zu zwingen (das sieabgab), so wird diese Frage jetzt mit einem eingefügten "etwa"formuliert und bezweckt das Gegenteil. Jetzt wäre man froh, AngelaMerkel würde sagen: Auch ich merke, dass es Zeit ist. Das sagt sieaber bisher nicht. Die komplizierte Regierungsbildung gibt derKanzlerin und CDU-Vorsitzenden nun freilich unverhofft eine Chance,doch noch aus dem Dilemma heil herauszukommen. Und sie sollte sienutzen. Falls es Neuwahlen gibt, muss sie nicht wieder antreten, undwenn sie es dennoch will, so hat sie dann eine neue Möglichkeit, denWählern klar zu machen, wie sie den Übergang gestalten will. DasGleiche gilt für den Fall einer großen Koalition mit der SPD. Zwargibt es den Grundsatz, dass sich die beteiligten Partner ihr Personalselbst aussuchen, erst recht die Kanzlerpartei sich ihre Kanzlerin.Wenn diese Kanzlerin aber mitsamt ihrer ganzen Richtlinienkompetenzso angeschlagen ist, darf auch der kleinere Partner den größeren mitFug und Recht fragen: Wie lange noch?