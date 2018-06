Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu Merkel/EU: Zusammen ist man weniger allein von Christine Straßer

Regensburg (ots) - Die EU steht an einem Wendepunkt. Nach Jahrendes Nichtentscheidens haben sich die Dinge so zugespitzt, dass nunetwas passieren muss. Die konservative Fraktion im EU-Parlament, dieEuropäischen Volkspartei (EVP), zurrt in München gerade ihre Zielefür die nächsten Monate fest. Sie tut gut daran, eine Antwort zufinden, auf die Frage, wo es mit Europa hingehen soll. Das solltenauch andere Parteien tun. Die EU muss sich neu aufstellen, schondeshalb, weil sie außenpolitisch ziemlich allein dasteht. Die USAunter Präsident Donald Trump behandeln die EU nicht wie einenVerbündeten, sondern wie einen Konkurrenten. Trumps Schutzzölle sindein Wirtschafts-, sein Ausstieg aus dem Iran-Abkommen einSicherheitsrisiko. Auch die Beziehungen zu Russland sind angespannt,nachdem das Land die Krim annektiert hat, sich in Syrien und derOstukraine engagiert und es zu einer Vergiftung eines ehemaligenrussischen Spions in Großbritannien gekommen ist. Immerhin hat sichder russische Präsident Wladimir Putin in einem Interview mit demösterreichischen Sender ORF offen für eine Wiederannäherung gezeigt.Um ein Partner auf Augenhöhe zu sein, muss die EU aber geeintauftreten. Ein gemeinsames Auftreten der Europäer scheint zudem beieinem Blick noch weiter Richtung Osten ratsam. China investiertkräftig in Infrastrukturprojekte entlang einer neuen Seidenstraße,die bis nach Europa reichen soll, und weitet seinen Einflussbereichaus. Die Sorgen, die aus dem Inneren der EU kommen, wiegen ebenfallsschwer. Solidarität ist vielfach gefragt. Trotz anziehenderWirtschaft bleibt die Jugendarbeitslosigkeit in den südeuropäischenLändern hoch. Italien, das gerade eine europakritische Regierungbekommen hat, und Frankreich haben weiter hohe Staatsschulden. InPolen wird der Rechtsstaat ausgehöhlt, was dem europäischen Gedankenradikal widerspricht. Großbritannien will raus aus der EU. DieFinanzen müssen neu geregelt werden. Finanzpolitische Vorstellungprallen aufeinander. Das alles ist kompliziert und hemmt dieBegeisterung für die EU. Denn wer weiß schon, was einenRettungsschirm von einem Währungsfonds unterscheidet? Und Populistenschlagen ungebrochen auf das Projekt Europa ein. "Der Erfolg Europaswird von unserer Fähigkeit abhängen, die Bürger zu schützen, dieeuropäische Lebensweise zu erhalten, neue Hoffnung zu schaffen undden Europäischen Kontinent zu stärken", steht in dem Positionspapier,über das die EVP-Fraktion diskutiert. Der lauteste Ruf der EVP, dieeuropäische Grenzschutzagentur Frontex personell breiter aufzustellenund ihr mehr Kompetenzen zu geben, wird mit Sicherheit erfülltwerden. Die EU muss schließlich die Kontrolle über ihre Außengrenzesicherstellen, um die Binnengrenzen offenhalten zu können. Der Erfolgder EU wird aber auch davon abhängen, wie viel die Staaten dafür tunwollen. Auch Deutschland muss sich entscheiden. Die Deutschen müssendarüber diskutieren, wie viel Europa sie sich leisten wollen - undwie viel Nicht-Europa sich leisten können. Ein erster Schritt ist,anzuerkennen, dass Europa kein reines Draufzahlgeschäft ist.Deutschland ist zwar insgesamt ein Nettoeinzahler. Heruntergebrochenauf einzelne Regionen sieht es wieder anders aus. Ostbayernprofitiert zum Beispiel stark von EU-Förderungen. Und keine andereVolkswirtschaft hat so stark vom Euro profitiert wie die deutsche.Das sollten die Deutschen anerkennen, wenn es um Reformen geht. Andenen sollten sie mitarbeiten und das deutlich aktiver. Niemand mussdie EU, so wie sie jetzt ist, rundum mögen. Aber wer sich ärgert,sollte auch sagen, wie er sich das Europa der Zukunft vorstellt. MitAngela Merkels Antwort auf die französischen Vorschläge ist einAnfang gemacht. Nun kann verhandelt werden.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell