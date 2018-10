Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu Merkel/CSU: Keine Zeit für Fingerhakeln von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Der sieggewohnten und machtbewussten CSU gehtes derzeit etwa so wie dem deutschen Rekordfußballmeister FC BayernMünchen. Die Nerven liegen blank. Eine Woche vor der Landtagswahlsacken die sich gewissermaßen als bayerische Staatspartei fühlendenChristsozialen in den Umfragen in ungekannte Tiefen ab. Und dieBayern-Kicker rutschen nach zwei Pleiten in der Tabelle immer weiterabwärts. Dabei sind doch beide eigentlich auf Platz einsprogrammiert. Die einen wollen ihre absolute Macht erhalten, wasderzeit ziemlich illusorisch ist. Und der Truppe des glücklosenÜbungsleiters Nico Kovac droht, dass die Meisterschale in weite Fernerückt. Die Zeiten des Durchmarschs - von CSU wie FC Bayern - scheinenvorbei. Allerdings haken sich die CSU-Alphatiere Markus Söder undHorst Seehofer nun nicht etwa unter und stemmen sich gemeinsam gegendie drohende Wahlschlappe, sondern sie spielen Schwarzer Peter. Södermacht zähneknirschend die Berliner Querelen für die dramatischenVerluste verantwortlich. CSU-Chef Seehofer, der mit Abstand größteUnruheherd in der Bundes-GroKo, versichert dagegen scheinheilig, dasser sich weder in die bayerische Politik, noch den weiß-blauenWahlkampf einmische. Die voreilige Suche nach Schuldigen, dasrhetorische Fingerhakeln der Großkopfeten ist jedoch nicht nurtöricht, weil damit die Wahl für die CSU im Grunde bereitsverlorengegeben wird, sondern es gibt auch ein jämmerliches Bild ab.Von einer christlich sozialen Union - also Einheit - ist eine Wochevor der Wahl verdammt wenig zu spüren. Allen Treueschwüren undGeschlossenheitsappellen zum Trotz. Ähnliches gilt für dieSchwesterpartei CDU. Die Langzeit-Parteivorsitzende und Kanzlerinsitzt nicht mehr fest im Sattel. Ihr getreuer FraktionsstrippenzieherVolker Kauder wurde abgewählt. Und mögliche, wirklicheNachfolgekandidaten für Merkel laufen sich bereits warm. Ob dieklug-biedere "Annegreat" Kramp-Karrenbauer, der grundsolide ArminLaschet oder der Jung-Konservative Jens Spahn. Ein Absturz der CSU imFreistaat nächsten Sonntag würde auch Merkel und insgesamt dieRegierungsfähigkeit der Union extrem schwächen. Dass sich AngelaMerkels Zeit in der Politik ihrem Ende zuneigt, ist allen klar. Ihrselbst sicher auch. Die Frage ist allerdings, wie dieses Endeaussehen wird. Geht Merkel im Chaos, hinterlässt sie einezertrümmerte, zerstrittene Union oder gelingt es ihr, denunvermeidlichen Übergang halbwegs geordnet zu gestalten? Die Zeitdafür hat sie noch, trotz aller Unkenrufe und vorzeitiger Abgesängein Medien und Netzwerken. Und Merkel kann kämpfen und aufrütteln, wiesie jetzt vor der Jungen Union in Kiel gezeigt hat. Auf dem HamburgerParteitag im Dezember sollte sie die Weichen für die Zeit nach ihrstellen. Sie müsste dort ihre Wiederwahl für noch einmal zwei Jahrean der CDU-Spitze mit einer personellen Zukunftsperspektiveverbinden. Sie sollte es anders machen als ihr Ziehvater Helmut Kohl.Der wollte die Zeichen der Veränderung lange nicht sehen. Doch vorlauter öffentlich ausgetragenem Streit - vor allem über dieFlüchtlingspolitik - wissen die Menschen gar nicht mehr, wofür dieUnion inhaltlich eigentlich steht. Das ist das größte Manko von CDUund CSU derzeit. Es mag reichlich banal klingen, doch an der Rückkehrzu wirklicher Sach- und Kärrnerarbeit in der Regierung führt kein Wegvorbei. Nur so lässt sich Vertrauen zurückgewinnen. Nur so kann denPopulisten von ganz rechts und ganz links der Boden entzogen werden.Es gibt in unserem - zum Glück - prosperierenden Deutschland soverdammt viel zu tun, dass das auch in Zukunft so bleibt. Es istZeit, die Ärmel hochzukrempeln und anzupacken. Es ist keine Zeit fürsinnloses politisches Fingerhakeln.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell