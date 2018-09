Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu Juncker/Ungarn: Rührend, aber realitätsfern von Daniela Weingärtner

Regensburg (ots) - Mit einer Liebeserklärung an Europa hatKommissionspräsident Jean-Claude Juncker gestern seine große Rede zurLage der Union abgeschlossen. Er tat es wenige Stunden nachdemUngarns Premier Victor Orban an gleicher Stelle erklärt hatte,europäische Regeln seien für ihn zweitrangig. Was allein zähle, seidas Selbstbestimmungsrecht seiner Landsleute. Angesichts desZustands, in dem sich die EU aktuell befindet, wirken Junckers Worterührend, aber auch realitätsfern. Er will die Union in ihrer jetzigenGröße erhalten, sieht für Nord- und Südländer darin gleichermaßeneinen Platz wie für Ost- und Westeuropäer. Die provisorischeingeführten Kontrollen an den Binnengrenzen sollen möglichst raschwieder verschwinden, der Euro als Leitwährung international anBedeutung gewinnen, die Europäer auch außenpolitisch stärker inErscheinung treten. Die Wähler dürften diese warmen Worte kaumbeeindrucken. Sie erleben eine tief gespaltene Union, die sich vonihren Gründeridealen weit entfernt hat und in der jeder nur mehrseine eigenen Interessen verfolgt. Die Wahl im Mai wird die Parteienam rechten und linken Rand weiter stärken. Dieser Trend zeigt sichseit Jahren auf nationaler Ebene und wird sich vermutlich europäischnoch deutlicher ausdrücken, da Wähler ihre Stimme bei Europawahlengern als Denkzettel einsetzen. Das Ergebnis könnte einen Parteienmixins Hohe Haus führen, der es fast unmöglich macht, Mehrheiten fürgemeinschaftliche Projekte zusammenzubringen. Das würde die EU nochzusätzlich lähmen. Wie das Beispiel Ungarn zeigt, sind Appelle ansrechtsstaatliche Gewissen, an die mit dem Beitritt übernommenenVerpflichtungen völlig wirkungslos. Je lauter Victor Orban gegen dieEuropäische Union wettert, desto größer sind seine Wahlerfolge. DieOsteuropäer sind fast sämtlich in der EU emotional noch nichtheimisch geworden. Sie sehen das Bündnis als ein notwendiges Übel, umökonomisch mit Westeuropa gleichzuziehen und militärisch Russlandwirkungsvoller die Stirn bieten zu können. Darüber hinaus verbittensie sich jegliche Einmischung. Dieses rein interessengeleitete Denkengreift inzwischen auch auf die westlichen EU-Staaten über. Aus demGründerland Italien hört man mittlerweile ähnliche Töne. Es nütztnichts, die EU den Skeptikern gegenüber gebetsmühlenartig alsFriedensprojekt anzupreisen, das seinen Mitgliedern ständigwachsenden Wohlstand und große Sicherheit bringt. Es muss stattdessendeutlich werden, dass diese Wohltaten nicht umsonst zu haben sind undim Gegenzug Loyalität verlangt wird. Die EU-Kommission hat in diekommende Finanzperiode einen Mechanismus eingebaut, der diese Logikbesser verdeutlichen könnte als tausend Worte. Er ermöglicht es,Ländern wie Ungarn, Polen, Italien oder der Slowakei Subventionen zukürzen, wenn sie nachweislich europäische Grundrechte verletzen. DieBegründung dafür stützt sich nicht auf ein schwer zu definierendesgemeinsames Wertegerüst, das von den derzeitigen Regierungen dieserLänder ohnehin nicht ernst genommen wird. Es gründet vielmehr ganzhandfest auf ökonomische Überlegungen. Ländern, die europäischerechtsstaatliche Standards nicht mehr einhalten, sollte der Zugriffauf EU-Milliarden beschnitten werden, da sie nicht länger garantierenkönnen, das Geld ordentlich zu verwalten und die Vergabe fair zukontrollieren - so sachlich, so logisch. Gezahlt wird nur, wenn einLand der EU gegenüber loyal ist und die Spielregeln beachtet - dieseSprache würde man in Ungarn und Italien mit Sicherheit besserverstehen als Liebeserklärungen an das einzigartige FriedensprojektEuropa. Die proeuropäischen Regierungen allerdings müssten den Muthaben, der EU-Kommission dabei den Rücken zu stärken.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell