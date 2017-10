Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu Halloween/Jamaika: Süßes oder Saures von Christian Kucznierz

Regensburg (ots) - Man kann von Halloween halten, was man will.Die einen sehen es als einen kulturimperalistischen Störfaktor, sowie den Weihnachtsmann, der aus den USA kommend und von einerGetränkefirma propagiert, das heimische Christkind ebenso verdrängthat wie den Nikolaus. Die anderen sehen Halloween als harmlosenKinderspaß an, dem sich auch viele Erwachsene aus Freude an derVerkleidung und am Grusel nicht entziehen. Und dann gibt es noch dieKonsumkritiker, die reine Geschäftemacherei hinter dem Fest sehen.Dabei ist Halloween die perfekte Metapher für unsere Welt am Endedieses Oktobers im Jahr 2017. Denn eigentlich diente dieser Tag inseiner keltischen Tradition der Abwehr der bösen Geister. Und vondenen gibt es tatsächlich genügend. Jenseits des Atlantiks poltertein Donald Trump gegen jeden, der nicht in sein Weltbild passt unddroht nebenbei ernsthaft mit einem Nuklearschlag. Wobei man bei einemwie ihm immer nicht weiß, was nun wirklich Ernst ist.Besorgniserregend ist sein Umgang mit der Wahrheit, mit seinenGegnern, der freien Presse und der Welt im Allgemeinen in jedem Fall.Auf der anderen Seite steht ein Despot wie Kim Jong Un, der sichbewusst sein muss, dass seine Provokationen immer zu weit gehen. DieFrage ist, wie lange das noch gut geht. In der Türkei herrscht mitRecep Tayyip Erdogan ein proto-autokratischer Präsident, der inseinem Zorn, seinem Verfolgungswahn und seinen AllmachtsfantasienUnschuldige unter fadenscheinigen Vorwürfen nach Gutdünkeninhaftiert, freilässt oder auch nicht und den Rest Europas mit derDrohung einer Neuauflage der Flüchtlingssituation des Jahres 2015 inGeiselhaft genommen hat. In Russland hat Wladimir Putin 100 Jahrenach der Oktoberrevolution eine zarengleiche Herrschaft installiert,in der ohne ihn nichts mehr geht und deren Ende nicht absehbar ist.Seine wie auch immer geartete Einmischung in den US-Wahlausgang hatgezeigt, dass die einzige verbliebene Supermacht auf der Weltvielleicht in Moskau sitzt und nicht in Washington. Und dann ist danoch der Syrienkonflikt, der still und leise weitergeht, trotz derErfolge im Kampf gegen den Islamischen Staat, und in dessen FolgeTausende verhungern, weil Assad immer noch an der Macht ist. Und ausall dem und noch vielen anderen Dingen saugt der böse Geist desPopulismus Blut und wird stärker, auch bei uns. Es gibt also vieleGründe, sich zu gruseln. Aber was machen die Unterhändler in Berlin?Ziehen in bester Halloween-Manier um die Häuser und wollenSüßigkeiten - und wenn sie die nicht bekommen, gibt es halt Saures.Union, FDP und Grüne sind sich nicht zu dumm in diesen Zeiten, indenen alte Wahrheiten nicht mehr gelten und in denen die Menschenzurecht verunsichert sind, allen Ernstes mit einem Scheitern derSondierungsgespräche zu drohen, weil Maximalforderungen nicht erfülltwerden. Dass bei dem Getöse um Obergrenzen, Klimazielen oderMütterrenten Themen wie die Digitalisierung, bei der Deutschlandschon jetzt im Hintertreffen ist, beinahe unter den Tisch gefallenwären, interessiert niemanden. Auch das ist gruselig, übrigens.Schauerlicher aber ist, dass dieses "Trick or Treat"-Prinzip sichnach Aussagen aller Beteiligter noch lange hinziehen könnte. Und dassam Ende etwas rauskommt, was Frankenstein-artig monströs sein könnte,weil es aus Teilen zusammengeflickt ist, die nicht zueinandergehören. Die Welt ist bedrohlich geworden, sie ist verwirrend undbeängstigend. Daraus schlagen die Populisten, von Trump bis zur AfD,ihr Kapital. Die Menschen brauchen Antworten, keine Zuckerl. Und dasschnell. Sonst gibt es wirklich Saures.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell