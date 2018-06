Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu Grenell: Trumps Abrissbirne in Europa von Thomas Spang

Regensburg (ots) - Der Aufregung um das Verhalten des neuenUS-Botschafters in Deutschland liegt ein doppeltes Missverständniszugrunde. Richard Grenell glaubt, er könne in seinem neuen Amt wie imalten Job beim TV-Sender FOX agieren. Nicht als Top-Diplomat derVereinigten Staaten von Amerika, sondern als Trommler des Trumpismus,der sich aktiv in die inneren Angelegenheiten seines Gastlandeseinmischt. In Deutschland andererseits gibt es immer noch einige, diesich den massiven Angriff Trumps auf die Nachkriegsordnung, dieAmerika selber geschaffen hat, schönreden. Richard Grenell hat denBotschafterposten nicht wegen seiner diplomatischen Fähigkeitenbekommen, sondern weil er ohne Hemmungen die Abrissbirne durch dietransatlantischen Beziehungen schwingen lässt. In den Augen desPräsidenten könnte es für den Posten am Brandenburger Tor keinenBesseren geben. Die Frage bleibt, was der Gastgeber mit jemandenmacht, der auf einer aus düsteren Kanälen finanzierten Agitprop-Seiteoffen über seine destruktive Mission in Deutschland und Europaspricht. Die renommierte Kolumnistin Anne Applebaum weist in derWashington Post zurecht auf das Orwellsche "Neusprech" in GrenellsEinlassungen bei Breitbart hin. Wenn er sagt, er wolle "andereKonservative in Europa ermächtigen", habe dieser nichtMitte-rechts-Parteien wie die CDU im Sinn. "Es bedeutet, erunterstützt deren Gegner". Bezogen auf die deutsche Politik bedeutetdas zweierlei. Grenell versucht, durch das Hofieren von Kräften wieJens Spahn einen Keil in die Union zu treiben und gibt gleichzeitigSympathien für die AfD zu erkennen. Sie sind Teil der "populistischenInternationalen", von der Trumps Vordenker träumen. GemeinsamesKennzeichen: der Hang zum Autoritären, Übersteigerung des Nationalenund eine befremdliche Nähe zu Russland. Applebaum beobachtetmesserscharf, wie in diesen Bewegungen nicht akzeptable Hetze inneuem Gewand wieder auflebt. "Indem 'jüdisch' durch 'globalistisch'ersetzt wird, kann nun wieder eine 'internationale globalistischeVerschwörung' behauptet werden". Jacob Heilbrunn hält es in einemBeitrag zur US-Publikation "National Interest" deshalb für besondersbedenklich, "dass ein amerikanischer Botschafter, der ein Landrepräsentiert, das die Nazis gestürzt hat, nun das Wasser für die ammeisten nach hinten gerichteten Kräfte im modernen Europa trägt".Heilbrunn rät den Deutschen, diesen Botschafter nicht länger zudulden. Leider wird es mit einem Rausschmiss nicht getan sein. DennRichard Grenell ist die Stimme seines Herrn. Vielmehr muss sich aufbreiter Front die Erkenntnis durchsetzen, dass Trumps Amerika keinverlässlicher Verbündeter mehr ist. Überraschen kann das eigentlichnur denjenigen, der ignoriert hat, was der amtierende Präsident seitdem Jahr nach dem Fall der Mauer in Berlin öffentlich zu Protokollgegeben hat. Donald Trump ist ein überzeugter Protektionist, er hatwenig für die multilaterale Weltordnung inklusive der Nato übrig undist kein Freund der Deutschen oder gar Europas. Berlin sollte denneuen US-Botschafter so behandeln, wie er sich aufführt. Am bestenist es, ihm nicht ständig eine Kamera ins Gesicht oder ein Mikrofonunter die Nase halten. Das ist der Treibstoff, der Agitatoren zuHochtouren auflaufen lässt. Doch Grenell ist nicht die Ursache,sondern das Symptom eines größeren Problems. Wenn die Europäer nichtzusammenrücken, um die Werte der westlichen Demokratie und desFreihandels zu verteidigen, droht ihnen, zwischen den Mühlen Putinsund Trumps zerrieben zu werden. Europa muss aufwachen, bevor es zuspät ist.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell