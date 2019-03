Finanztrends Video zu



Regensburg (ots) - Einer fehlte beim Treffen der konservativenParteiführer, das immer vor dem EU-Gipfel in Brüssel stattfindet.Victor Orban war nicht eingeladen. Am Mittwoch hatte die EVPbeschlossen, die Mitgliedschaft der ungarischen Fidesz-Partei auf Eiszu legen. Ein Trio altgedienter Parteimitglieder soll darüberentscheiden, ob die nach rechts driftende Fidesz noch in die EVPpasst. Wann die Herren Hans-Gert Pöttering, Wolfgang Schüssel undHerman Van Rompuy ihr Gutachten vorlegen, ist nicht klar - ganzsicher aber nicht vor der Europawahl. Mit diesem Schachzug hat sichEVP-Spitzenkandidat Manfred Weber die hässliche Orbandebatte zunächsteinmal vom Hals geschafft, ohne eine Entscheidung treffen zu müssen.So will er sich im Wahlkampf und auch bei der danach anstehenden Kürzum EU-Kommissionspräsidenten im Europaparlament alle Optionenoffenhalten. Orban machte am Mittwoch direkt nach der Entscheidungallerdings zwei Dinge klar: Er wird seine Politik nicht ändern undkeinen Zentimeter nachgeben. Und er wartet mit Spannung darauf,welche Kräfte in der Konservativen Partei nach der Wahl die Oberhandbehalten: Jene nationalen Gruppierungen, die sich wie die CDU eher inder politischen Mitte verorten, oder Kräfte wie Berlusconis ForzaItalia, die mit den Rechtspopulisten flirten. Weber versucht, sicheinerseits als konsequenter Verfechter von Rechtsstaatlichkeitdarzustellen. Gemeinsam mit dem ehemaligen Verfassungsrichter Udo DiFabio entwickelte er sogar ein neues Verfahren, das Mitgliedsstaatenstärker als bisher an die Kandare nehmen soll, ohne gleich die großeKeule eines Vertragsverletzungsverfahrens nach Artikel 7 zuschwingen. Damit sendet er Signale in Richtung der liberalen und dergrünen Fraktionen, deren Stimmen er brauchen wird, wenn erKommissionspräsident werden will. Andererseits vermeidet er trotzOrbans ständiger Grenzüberschreitungen den harten Bruch mit dem Mann,der einen zunehmend autokratischen Regierungsstil pflegt. Doch dieWeigerung, jetzt Farbe zu bekennen, birgt das Risiko, dass Weber amEnde ganz ohne politische Verbündete dasteht. Sollte der dreiköpfigeWeisenrat zu dem Ergebnis gelangen, dass Fidesz die EVP verlassenmuss, wären nicht nur die ungarischen Stimmen für den CSU-Mann ausNiederbayern verloren. Er müsste sich zudem mit einer neuenrechtspopulistischen Fraktion auseinandersetzen, der viele seinerWähler mehr abgewinnen können als den Grünen und Liberalen. AllenUmfragen zufolge werden die ehemaligen Volksparteien, dieSozialdemokraten und die Konservativen, im neuen Parlament keineabsolute Mehrheit mehr zusammenbekommen. Die Hoffnung, Grüne undLiberale mit ins Boot zu holen, hat Weber aber spätestens durch seinTaktieren mit Orban verspielt. Führende Vertreter beider Fraktionenmachten gestern klar, dass sie keinen Kandidaten unterstützen können,der das Ungarnproblem auf die lange Bank schiebt. Auch dieSozialdemokraten haben sich bereits deutlich von Weber distanziert.Damit schwinden seine Chancen, mit einem deutlichen Mandatproeuropäischer Parteien im Rücken gegenüber den Regierungen seinenAnspruch auf das Amt des EU-Kommissionspräsidenten durchzukämpfen.Viele Chefs, darunter Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, stehendem Spitzenkandidatenkonzept ohnehin skeptisch gegenüber, weil siesich die wichtige Personalentscheidung nicht von Wählern undEU-Parlament aus der Hand nehmen lassen wollen. Webers Versuch, sichmöglichst lange alle Optionen offen zu halten, ist gescheitert. DieLektion daraus: Es ist nicht nur moralisch fragwürdig, mitRechtspopulisten gemeinsame Sache zu machen, es zahlt sich auchpolitisch nicht aus.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell