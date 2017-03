Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu Gauck: Eine feste Burg von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Ein feste Burg ist unser Gott", heißt dasKirchenlied von Martin Luther, das sich Joachim Gauck zum Abschiedaus dem Schloss Bellevue gewünscht hatte. Der einstige Pfarrer ausRostock wählte das bekannte Musikstück, das zu einer Art Hymne desProtestantismus geworden ist, wohl nicht nur wegen des 500. Jubiläumsder Reformation aus, sondern weil sein christlicher Glaube dasFundament seines Lebens ist und dies auch in der fünfjährigen Zeit imhöchsten deutschen Staatsamt war. Gauck war in unruhigen Zeiten einefeste Burg. Nach dem unrühmlichen Abgang seiner beiden VorgängerHorst Köhler und Christian Wulff hat er dem Amt des Bundespräsidentenseine Würde und seine staatstragende Verlässlichkeit zurückgegeben.Er war für die Menschen da, hat ihnen zugehört, hat gemahnt, hat denFinger in Wunden gelegt, hat Mut gemacht. Manchmal hat er allerdingsauch übers Ziel hinausgeschossen, wenn er etwa angesichts von Pegidavon "Dunkeldeutschland" sprach. Der Bürger Gauck hat das oberste Amt,das in Deutschland allerdings nur protokollarisch an der Spitze desStaates steht, politisch ausgefüllt wie kaum ein anderer vor ihm. Dereinstige DDR-Bürgerrechtler hat dabei der Versuchung widerstanden,die politische Klasse, "die da oben", das Establishment, populistischanzuprangern oder zumindest infrage zu stellen. So hat er sich nieoffen mit der Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel angelegt.Zugleich jedoch hat er Distanz deutlich gemacht, wenn er es fürnotwendig und richtig hielt. In der hitzigen Debatte umFlüchtlingsobergrenzen, die monatelang zwischen Merkel und Seehofergeführt wurde, fand Gauck schlichte, aber klare Worte: "Wir wollenhelfen. Unser Herz ist weit. Aber unsere Möglichkeiten sind endlich."Bei der Münchner Sicherheitkonferenz vor drei Jahren schrieb er denDeutschen ins Stammbuch, sich international mehr zu engagieren,notfalls auch militärisch. Das hat nicht jedem gefallen. Von ganzlinks bezichtigte man Gauck, ein Kriegstreiber zu sein. Und von ganzrechts wurde er als "Volksverräter" gescholten. Die Schelte vonExtremen störten ihn allerdings nicht weiter. Er nahm sie sogar miteiner gewissen diebischen Freude zur Kenntnis. Wer von den Extremenangefeindet wird, der liegt offenbar in der Mitte richtig, mag ersich gedacht haben. Dabei wurde Joachim Gauck eher aus Zufall zumStaatsoberhaupt. Beim ersten Anlauf zur Wahl als Bundespräsident warder Ostdeutsche von SPD und Grünen benannt worden. Angela Merkel, diekurz zuvor Gauck noch als "Lehrer der Demokratie" gelobt hatte,wollte ihn partout verhindern und schickte den unglücklichenChristian Wulff ins Rennen. Der Ausgang ist bekannt. Der Niedersachsestrauchelte, weil er privat und dienstlich nicht deutlich genuggetrennt hatte. Wie auch immer, plötzlich stand Gauck alsunbefleckter Kandidat zur Verfügung, dem sich auch die Union nichtmehr verweigern konnte. Mit seinem Credo, Freiheit bedeutet auchVerantwortung, ist Gauck landauf landab für die Grundwerte unsererRepublik eingetreten. Er war, zusammen mit seiner LebensgefährtinDaniela Schadt, ein guter Botschafter Deutschlands in vielen Ländernder Erde. Manchem mögen die Ansprachen und Reden Gaucks etwas zupastoral, zu moralisierend vorgekommen sein. Und während der Papsttwittert und Facebook für viele Politiker etwas ganzSelbstverständliches ist, ignorierte der nicht uneitle Gauck diesozialen Medien nahezu völlig. Das hat den Zugang zu jungen Menschenerschwert. Nun hat Gauck das Schloss Bellevue verlassen. DieErwartungen an seinen Nachfolger Frank-Walter Steinmeier sindriesengroß.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell