Regensburg (ots) - Die grenzenlose Freiheit lockt: Nachdem bereitsdas zu Ende gehende Jahr der Tourismus-Branche viel Sonne und Wärmein Form von zehn Prozent Umsatzplus gespendet hat, wollen dieDeutschen 2019 noch einmal mehr Geld für Urlaubsreisen ausgeben. Fernder Heimat ist es besonders schön - Griechenland, die Türkei, Ägyptenund Tunesien sind besonders stark gefragt. Die Welt steht uns offen,das setzen wir wie selbstverständlich voraus. Und grundsätzlich istes ja wunderbar, die Erde nahezu rund um den Globus betreten zukönnen. Nur verstehen immer mehr Menschen in den reicheren Länderndiese Freiheit als Einbahnstraße: Die Türen mögen sich dochbitteschön nur in eine Richtung öffnen. Wenn andere Menschen zu unskommen wollen, ist es mit dem Hurra sogleich vorbei. Spätestens,sobald jemand dauerhaft bei uns zu leben trachtet, möge doch einstandfester und undurchlässiger Zaun hochgehen - siehe dieDiskussionen erst um den Migrationspakt und nun um denFlüchtlingspakt. Nun besteht selbstredend ein großer Unterschieddarin, ob jemand nach zwei oder vier Wochen Urlaubsfreuden wiedernach Hause zurückkehrt, oder ob ein Mensch aus fernen Ländernständigen Aufenthalt begehrt. Dennoch gibt es Gemeinsamkeiten. Dennnicht nur Migration oder Flucht verändert das Zielland, sondern auchReisen. Das trifft häufig zunächst im guten Sinne auf den Reisendenselbst zu, der neue Perspektiven jenseits seines angestammtenHorizonts erfährt. Aber auch das Reiseziel, an dem jeder - auch nurtemporär bleibende - Ankömmling Spuren hinterlässt, wandelt sich.Diese Spuren können mehr Wohlstand erzeugen, aber auch diegesellschaftlichen Strukturen vor Ort umwälzen und die Umwelt schwerschädigen. Wer sich ein bisschen Gedanken über den Tourismus macht,weiß das und versucht im besten Falle, die unerwünschten Auswirkungenseiner Bewegungen rund um die Welt möglichst gering zu halten.Gänzlich verhindern kann sie das Reisevolk indes nicht. Allmählichist diese Welt nicht mehr genug. Wo wir auch hinkommen, grassierenÜberbevölkerung, Umweltverschmutzung und Vermüllung. Die Paradiesedieser Welt sterben aus. Das liegt auch am Tourismus, aber noch mehran dem Bevölkerungswachstum und dem miserablen Umweltbewusstsein inweiten Teilen des Planeten. Der Tourismus trägt genauso wie dieübrige Wirtschaft die guten wie die schlechten Effekte derGlobalisierung in alle Winkel der Welt. Nun grasen wir noch dieletzten vermeintlich unberührten Flecken für ein imposantes Foto ab,um die Instagram-Timeline zu zieren. Einheimische Menschen, die ihremLeben nachgehen wollen, stören da, sobald ihre Rolle über die desexotischen Fotomotivs hinausragt - frei nach dem KabarettistenGerhard Polt, der sinngemäß in einem Film gesagt hat: Italien wäreschon ganz schön, wenn da nicht die ganzen Italiener wären. Was füreine Grundhaltung: Unsere Heimat gehört alleine uns, die übrige Weltmöge für uns verfügbar sein. Der Rest der Menschheit soll doch bittebleiben, wo er ist. Das ist ein kolonialistischer Ansatz, der längstauf dem Müllhaufen der Geschichte liegen sollte. Solches Denkenriecht übel nach Herrenmentalität. Das hört man gerade in Deutschlandnicht mehr gerne, lässt sich aber schlecht weglügen. Die Freiheit derBewegung in nur eine Richtung kann nicht funktionieren. Wer anderswooffen und freundlich empfangen werden will, sollte das umgekehrtgenauso halten. Es geht um diese Grundhaltung. Sie beinhaltet nicht,dass etwa Deutschland Tür und Tor öffnen muss für jedenBleibewilligen. Wir brauchen klarere Regeln, welche Migranten wiraufnehmen wollen. Dann sollte es uns umso leichter fallen, diesegastfreundlich willkommen zu heißen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell