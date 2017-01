Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu Fifa/WM: Goldgräberstimmung auf dem Fußballfeld von Heinz Gläser

Regensburg (ots) - Im modernen Fußball müssen Mannschaften ihreTaktik blitzschnell anpassen und maximal flexibel sein. Die globaloperierenden Großorganisationen dieser Sportart scheinen indeslediglich eine Strategie zu kennen, in der die Gier die Richtung desSpiels für und mit Milliarden diktiert und jeglichen Gedanken ansMaßhalten ins Abseits stellt. Immer größer und gewinnträchtiger,dieses Kalkül haben Fifa und Uefa gleichsam verinnerlicht. Sie mögenim Gefolge diverser Skandale die Spielmacher, namentlich Sepp Blatterund Michel Platini, ausgetauscht haben, an ihrer Stoßrichtung haltensie aber unbeirrt fest. Pikant ist, dass sich der Weltverband mit dernun beschlossenen Mammut-WM an Platinis Masterplan für deneuropäischen Fußball orientiert. Der über die Affären gestolperteFranzose hatte seine Macht auf der Unterstützung der kleinenMitgliedsverbände gegründet und diese unter anderem mit demVersprechen einer Aufblähung des Kontinentalturniers geködert - mitder fast schon absurden Konsequenz, in einer eineinhalb Jahrewährenden Qualifikation unter 55 Mitgliedsverbänden 24 Teilnehmer zuermitteln, deren Zahl in 36 Spielen der EM-Vorrunde auf 16 reduziertwird. Hauptsache, immer mehr Länder können sich an den scheinbar nieversiegenden Quellen des internationalen Fußballgeschäfts laben. DieMotive der Fifa sind also höchst durchsichtig, wenn sie diekollektive Goldgräberstimmung aufnimmt und ab 2026 ihr Premiumprodukt48 Teilnehmern öffnet. Dabei sind die Grenzen des Machbaren längsterreicht, und die Interessen kollidieren bereits jetzt auf allenEbenen. Insofern könnte der Beschluss zur WM-Aufblähung fatale Folgenhaben. Eine Sportart droht sich selbst zu banalisieren. Die Fifahängt auf Gedeih und Verderb an ihrem Goldesel WM und schieltneidvoll auf den prosperierenden und von der Uefa dank der ChampionsLeague beherrschten europäischen Markt. Obskure Schöpfungen desWeltverbandes wie die Klub-WM und der ungeliebteKonföderationen-Pokal zeugen von Hilflosigkeit in diesemBinnenverhältnis. Die Uefa wiederum exerziert seit Jahren mit derkaum wahrgenommenen Europa League vor, wie man aus hemmungslosemGewinnstreben heraus einen Wettbewerb ruiniert. Die Großklubs zeigensich derweil immer renitenter, ihre üppig besoldeten, abergestressten Stars zu den Turnieren oder lästigenQualifikationsspielen abzuordnen. In den Topvereinen schwindet zudemdie Lust, sich auf nationaler Ebene mit Habenichtsen wie Freiburgoder Mainz herumzuschlagen oder in frühen Pokalrunden über die Dörferzu tingeln. Auf allen Ebenen drohen diese Fliehkräfte den Fußball zuerfassen. Eine WM mit 48 Startern nährt die Interessenskonflikte undverstärkt die Tendenzen, den althergebrachten Kanon derFußball-Wettbewerbe zur Disposition zu stellen. Statt die kleinenVerbände und Vereine mehr ins Spiel zu bringen, könnten die Großendes Geschäfts auf den Gedanken kommen, sich diese mittelsVorqualifikationen und abgeschotteter Wettbewerbe für die Topklubsvom Hals zu halten. Die Fifa legt im 48er-Größenwahn nebenher Hand andie Fußballkultur, wenn sie das Unentschieden als entbehrlicherachtet. Und sie schließt mit ihrem Hang zum Gigantismus einenGroßteil der Länder auf dem Erdball als potenzielle Veranstalter aus,weil diese solch ein Mega-Turnier organisatorisch schwerlich stemmenkönnen. Mit der romantischen Idee vom Volkssport hat all das wenig zutun. Dabei sollte auch der Fußball wissen: Er wäre nicht das ersteImperium in der Weltgeschichte, das wegen Maßlosigkeit undÜberdehnung kollabiert.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell