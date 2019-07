Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel: Ein EU-Poker mit vielen Verlierern/Das Fazit: Enttäuschte Wähler, düpierte Spitzenkandidaten, ein brüskiertes Parlament - und ein Strippenzieher Macron/Von Christine Schröpf

Regensburg (ots) - Erst wird beim G20-Gipfel im japanischen Osakaausgekungelt, wer künftig in der EU die mächtigsten Posten übernehmensoll - und als das krachend scheitert, wirdBundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen von denRegierungschefs als europaferne Notlösung aus dem Hut gezaubert: DenPersonalpoker in Brüssel prägten Volten, die an Bizarrheit kaum zuüberbieten sind. Am Ende allen Tauziehens gibt es reihum Verlierer:Das Parlament ist brüskiert. Der französische Präsident EmmanuelMacron hat sich mit seinem Geschacher selbst verzwergt. KanzlerinAngela Merkel setzte zwar eine Deutsche durch, bekam aber die Grenzenihrer Macht zu spüren - und die Limitiertheit des gemeinsameneuropäischen Geistes. Manfred Weber, Spitzenkandidat derkonservativen EVP, wurde extrem düpiert - und auch dersozialdemokratische Spitzenkandidat Frans Timmermans ist beschädigt.Denn wirklich niemandem ist ernsthaft zu vermitteln, warum von derLeyen eine bessere Kommissionschefin sein soll als diese beidenleidenschaftlichen Europäer. Weber wie Timmermans: Beide wären einebessere Wahl gewesen und zudem demokratisch legitimiert. Es war einbesonders böses Foul, dass Macron an Webers Eignung Zweifel schürte,nur um das ungeliebte Spitzenkandidatenmodell zu beerdigen. Das istihm jedenfalls gelungen. Das Spitzenkandidatenmodell ist tot - zueinem hohen Preis. Denn der Schaden, den all das Taktieren bei denWählern ausgelöst hat, ist immens. Die Quittung folgt mit Garantie,wenn das nächste Europaparlament gewählt wird. Keiner sollte daraufhoffen, dass bis dahin alles in Vergessenheit geraten ist und Bürgerin ähnlich hoher Zahl wie 2019 zu den Wahlurnen strömen werden -getrieben von dem Wunsch, die Zahl der ultrarechten Europafeinde imParlament möglichst kleinzuhalten. Die Wähler hatten denVolksparteien bei der Abstimmung im Mai die nötigenHandlungsspielräume verschafft. Nun sehen sie, wie leicht es denRegierungschefs fällt, die daraus erwachsende Verantwortung zugunstenihrer vielfältigen Eigeninteressen hintan zu stellen, und wie einfachParlamentarier über den Tisch zu ziehen sind, solange sie nicht ihregemeinsame Stärke ausspielen. Theoretisch hätten sie dazu auch jetztnoch bei der Abstimmung über das Spitzenpersonal die Chance. DerSchaden ist groß - der Ertrag der Strippenzieher ist in Wahrheitklein. Macron hat Weber zwar als EU-Kommissionschef verhindert, docher konnte niemanden aus seiner liberalen Familie auf den mächtigstenEU-Posten hieven. Ob dieses Ergebnis dafür taugt, sich daheim inFrankreich als großer Macher zu präsentieren oder gar internationalals großen Europäer? Sicher nicht. Macron hat sich nur alsrücksichtsloser Machtpolitiker entpuppt. Weber blieb wenig Chance,das Gesicht zu wahren. Das Amt des Parlamentspräsidenten, das demNiederbayern zudem nur für die halbe Legislatur bleiben soll, istrespektabel, aber weit weniger einflussreich. Die Regierungschefshaben vorexerziert, was ihnen das Parlament im Zweifel wert ist. Dashat auch bei den nächsten Streitfällen seine Gültigkeit. Weberbekommt den Trostpreis. Es ist der halbherzige Versuch, ihn dochirgendwie einzubinden. War sonst noch was? Ach ja, der Bergungelöster Probleme in der EU: Flüchtlingssterben im Mittelmeer.Brexit. Klimaschutz. Oder die Sache mit dem ungarischenRegierungschef Viktor Orban, der Freiheitsrechte in seinem Land mitFüßen tritt - und auch im EU-Personalpoker eine unsägliche Rollespielte. Die Arbeit an Antworten wird angesichts neuer Gräbenschwerer. Noch schlimmer: Der EU-Spirit, die große Aufbruchstimmungnach der EU-Wahl, ist bei vielen Bürgern verflogen - speziell inBayern, wo einige bei Weber ein Kreuzerl machten, die sonst um dieCSU einen großen Bogen schlagen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell