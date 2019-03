Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel Denkzettel aus Leipzig. Der Profifußball reizt sein Geschäftsmodell aus. Vor diesem Hintergrund erntet das Urteil im Streit um Polizeieinsatzkosten Applaus. Von Heinz Gläser

Finanztrends Video zu



Regensburg (ots) - Volkes Stimme hatte das Urteil längst gefällt.Auf die Frage, ob die Multimillionäre in kurzen Hosen zur Kassegebeten werden sollen, ermittelten Demoskopen Zustimmungsquoten vonrund 90 Prozent. Eine populäre Forderung also, wobei höchstzweifelhaft ist, dass Bayern Münchens spektakulärer80-Millionen-Transfer Lucas Hernández nach dem Spruch desBundesverwaltungsgerichts auch nur einen Cent weniger verdient.Überdies liefert der sogenannte Gebührenstreit ein schönes Beispieldafür, dass Rechtsempfinden und Rechtssprechung nicht immer Hand inHand gehen müssen. Aus gutem Grund. Juristisch gilt es stets, diemöglichen Weiterungen eines Urteils zu bedenken. UmstritteneTheateraufführungen und kontrovers diskutierte Ausstellungen könnenebenso ein Fall für erhöhten Polizeiaufwand sein. Den kommerziellenVeranstaltern die gesalzene Rechnung dafür zu präsentieren, würdediese oftmals in den Ruin treiben. Das will niemand. Es steht auchnicht auf der rechtspolitischen Tagesordnung. Im konkreten Einzelfallhaben die Leipziger Richter den Ball nun zwar zurück nach Bremengespielt, doch gleichzeitig den Weg für eine Kostenbeteiligunggeebnet. Recht so! Auch wenn viele Fragen einstweilen offenbleiben.Gibt es in der Praxis den von der Deutschen Fußball-Liga (DFL)befürchteten "Flickenteppich", weil Bremen die Gebühr erhebt, Bayernaber darauf verzichtet? Geht der Fall vor demBundesverfassungsgericht in die Verlängerung? Und schließlich: Wälztder sprichwörtliche Volkssport eventuell anfallende Extrakosteneinfach auf den gemeinen Fan ab? Das Thema hat hohe Symbolkraft, aberweniger wegen seiner finanziellen Tragweite für dasMilliardenunternehmen Profifußball. Die DFL sieht in dem Urteil einenAffront. Sie sollte es eher als einen moralischen Denkzettelverstehen. Der Fußball reizt sein Geschäftsmodell hemmungsloser dennje aus. Er definiert sich als Unterhaltungsbranche, diegesellschaftlichen Sphären enthoben ist. Fast reflexartig ließNationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff kürzlich eine Frage zumRassismus in den Stadien zunächst einmal an sich abprallen. Es handlesich um soziale Phänomene und Probleme, die sich - leider, leider -auch in den Arenen manifestierten. Die oft beschworene Basis siehtsich zum folkloristischen Beiwerk degradiert. Sie lehnt sich immerentschiedener dagegen auf. In Hannover beispielsweise ist der Zwistzwischen den 96-Fans und dem Unternehmer Martin Kind bereitseskaliert. Die Auseinandersetzung hat Züge eines Kulturkampfs. DieAnhänger treten für "ihren" Klub ein, während das Management dieungeliebte 50+1-Regel, die hierzulande den Einfluss von Investorenbeschneiden soll, lieber heute als morgen beerdigen würde. InEngland, dem gelobten Land für Fußball-Magnaten jedweder Couleur,gipfelte der Prozess der zügellosen Kommerzialisierung im beinahekompletten Austausch des Publikums. Der frühere Arbeitersport ist zumFreizeitvergnügen für betuchte Familien und event-orientierteTouristen mutiert. Noch ist es in der deutschen Bundesliga nicht ganzso weit. Doch sie unterwirft sich mit Blick auf sprudelndeEinnahmequellen lustvoll dem Diktat des Bezahlfernsehens. DasFlaggschiff Nationalmannschaft hat derweil mit distanzierter Arroganzviele einstmals treue Fans derart vergrätzt, dass ihre Testspiele zuLadenhütern verkommen sind. Kaskaden hohler Phrasen undnichtssagender Statements ergießen sich über die Konsumenten. DerProfifußball hierzulande ignoriert die Warnsignale. Das Urteil imGebührenstreit mag für die DFL ärgerlich sein, aber es istverkraftbar - finanziell allemal. Der laute und fast ungeteilteApplaus, den der Leipziger Spruch erntet, muss den Profifußballwachrütteln. Das gesellschaftliche Klima ist ganz offensichtlichnicht mehr danach, das frühere Lieblingskind weiterhin zuverhätscheln.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell