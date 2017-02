Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu CDU/CSU: Union in der Schulz-Falle von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Erstens kommt es anders und zweitens als mandenkt. Dieses augenzwinkernde Bonmot trifft in etwa den jetzigenZustand der Union. Mit der Nominierung des "Mister Gerechtigkeit"Martin Schulz als SPD-Kanzlerkandidat hatte man weder in der CDU-noch in der CSU-Zentrale gerechnet. Merkel, Seehofer und Co. wärezweifellos lieber gewesen, der Noch-SPD-Chef Sigmar Gabriel wäreangetreten und hätte ehrenvoll gegen die Kanzlerin verloren.Vielleicht hätte man der lange Zeit zutiefst frustrierten undgedemütigten SPD dann noch mal eine Regierungskoalition angeboten.Eine von Merkels Gnaden. Nicht nur die überraschende Personalie derSPD hat man in der Union falsch eingeschätzt. Es herrscht auchweitgehend Ratlosigkeit, wie man Schulz den Wind aus den Segelnnehmen kann. Nur langsam dämmert den Unionsspitzen, dass sie denpopulären Versprechungen des SPD-Kanzlerkandidaten etwasSubstanzielles entgegen halten müssen. Aber das können Merkel undSeehofer derzeit nicht. Die Union steckt in der Schulz-Falle. Dieersten Reaktionen aus CDU und CSU auf Schulz' Nominierung waren dannauch mehr Schnappatmung, denn ein wirkliches Anti-Schulz-Programm.Die beiden Generalsekretäre der Unionsparteien wetterten gegen die"Rolle rückwärts" von Schulz, der die Agenda 2010 zertrümmern will.Angela Merkel rief gebetsmühlenhaft zum Festhalten an denArbeitsmarktreformen von vor 13, 14 Jahren auf, was weder besondersoriginell, noch zugkräftig ist. Oder Finanzminister Wolfgang Schäublewiederholte zum x-ten Male die alte Leier: "Den Deutschen geht es sogut wie lange nicht." Das mag ja, betrachtet man dieDurchschnittszahlen, tatsächlich so sein. Doch die Menschen lebennicht in Durchschnittswerten, sondern in ganz konkreten Umständen.Und dazu gehört auch der Druck sowie die Furcht vor dem Abstieg, diemit der Agenda 2010 deutlich verstärkt wurden. Dass hinter demdeutschen "Jobwunder" etwa auch Millionen prekäreArbeitsverhältnisse, lediglich befristete Arbeitsverträge, Zeit- undLeiharbeit sowie Minijobs stecken, wollen CDU und CSU offenbarvergessen machen. Schulz dagegen knüpft genau an dieser Stelle an,legt den Finger in die richtige Wunde, trifft den Nerv vielerMenschen. Auch derer, denen es eigentlich noch gut geht. Doch daskönnte sich morgen schon ändern. Soziologen sprechen bereits voneiner "prekären Mitte", die eine "Abstiegsgesellschaft" prägten. Nunsollte man nicht jeden Befund von Soziologen auf die Goldwaage legen,doch dass Deutschland trotz hoher Beschäftigung, trotz enormerSteuereinnahmen und brummender Konjunktur eine soziale Schieflageaufweist, ist nicht von der Hand zu weisen. Jungen Leuten etwa fälltes immer schwerer, eine Familie zu gründen und eine vernünftigeWohnung zu finden, wenn sie sich im Job von Befristung zu Befristunghangeln müssen. Auf der anderen Seite streichen Topmanager undKapitaleigner märchenhafte Einkommen und Gewinne ein, während diekleinen Sparer wegen der Niedrigzinspolitik Geld verlieren. Die Unionwürde einen Riesenfehler begehen, wenn sie diese Probleme einfachunter den Tisch kehren würde, nur weil sie von Martin Schulz auf dieTagesordnung gesetzt wurden. Der SPD-Kandidat hat noch keineAntworten, sondern nur wohlklingende Verheißungen. Aber auch dieUnion steht blank da. Ihr Konzept für vernünftige Arbeitsverhältnissekann doch nicht ernsthaft lauten: Finger weg von der Agenda 2010 undin der Sozialpolitik: her mit mehr Mütterrente, wie es Horst Seehoferimmer wieder verlangt. Um Schulz den Weg ins Kanzleramt zu verlegenund um Rot-rot-Grün zu verhindern, muss sich die Union viel mehreinfallen lassen als: Merkel macht's noch mal.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell