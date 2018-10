Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu Brett Kavanaugh: Der Richter und die Rache von Karl Doemens

Regensburg (ots) - Am Abend von Donald Trumps größtem Triumphstand die Folk- und Protestlegende Joan Baez aufgewühlt auf einerBühne in Chicago. "Ich kann nicht singen, ohne den Elefanten im Raumanzusprechen", eröffnete Baez ihr Konzert. "Der Mut dieser Frau.Gegen weiße Männer. Nazi-Typen!", schoss es aus ihr heraus. DieZuhörer applaudierten. Derweil tanzte im 900 Kilometer entferntenKansas ein vergnügter US-Präsident auf dem Podium einerKundgebungshalle. "Wir sind sehr glücklich", strahlte er und strecktewie ein siegreicher Boxer seine Fäuste in die Höhe. "Kav-a-naugh",skandierte die Menge. Die Berufung des umstrittenen Juristen BrettKavanaugh an den höchsten Gerichtshof der USA treibt die Spaltung deramerikanischen Gesellschaft auf die Spitze. Unversöhnlich undfeindselig stehen sich Konservative und Liberale gegenüber. Vertreterder demokratischen Partei fordern öffentlich eine Revanche bei derKongresswahl in vier Wochen. "Es herrscht Krieg", kontert Trumps SohnDonald Junior. Niemand geht unbeschädigt aus diesem Prozess hervor:Der Senat, einst wie der deutsche Bundesrat eher ein Ort derüberparteilichen Kompromisssuche, ist zum politischen Schlachtfeldgeworden. Der Supreme Court, der eigentlich über dem Parteienstreitstehen soll, ist nun das extremste Symbol der Polarisierung. Weilseine lebenslang berufenen demokratischen Mitglieder größtenteilssehr alt und die republikanischen Vertreter vergleichsweise jungsind, dürfte die nun erreichte konservative 5:4-Mehrheit aufJahrzehnte halten. Das alleine sind gewaltige Kräfteverschiebungen.Doch extrem aufgeheizt ist die Stimmung vor allem wegen der Vorwürfezweier Frauen, dass Kavanaugh sie als Oberschüler und Student sexuellgenötigt habe. Buchstäblich in letzter Minute hatte die demokratischeSenatorin Dianne Feinstein nach wochenlangem Taktieren eineAnklägerin in das Anhörungsverfahren eingeführt und sich damitangreifbar gemacht. Kavanaugh holte zum cholerisch-aggressivenGegenschlag aus. Seither tobt ein erbitterter Kulturkampf im Zeichender #MeToo-Bewegung. Die rechte Trump-Basis empört sich über eineangeblich parteipolitisch motivierte Verleumdungskampagne. VieleFrauen fühlen sich verhöhnt und kämpfen gegen einen rücksichtslosengesellschaftlichen Roll-back. Entsprechend explosiv ist die Lage vorden Midterm-Wahlen am 6. November. Die Demokraten hatten gehofft,zwei Jahre nach dem Sieg von Trump mit erdrutschartigenStimmenzuwächsen eine Gegenbewegung einleiten zu können, die denPräsidenten aus dem Weißen Haus vertreibt. Dabei schien dieKavanaugh-Affäre zunächst zu helfen. Doch irgendwann kippte dieStimmung: Die Umfragewerte der chancenreichen demokratischenSenats-Bewerber in konservativen Staaten sind zuletzt regelrechtabgestürzt. Trumps Erfolg bei der Besetzung des Supreme Courts hatseine rechte Basis geradezu euphorisiert. Derweil schwanken dieDemokraten zwischen Frust und Wut. Doch der Widerstandsgeist wächstnicht nur bei den Demonstranten vor dem Kongress, und demokratischeStrategen hoffen, dass mittelfristig die liberale Empörung stärkerist als der Siegestaumel auf der rechten Seite. Wenn es denDemokraten gelingt, die Frauen in den Vorstädten zu mobilisieren,könnten sie mutmaßlich die Mehrheit im Repräsentantenhaus erobern. ImSenat, wo vor allem Posten in konservativen und ländlichen Staatenneu zu besetzen sind, haben hingegen die Republikaner Oberwasser."Kleine Erfolge, große Rückschläge", rief die kampferprobte Joan Baezihrem überwiegend weiblichen Publikum in Chicago zum Abschied zu:"Gebt nicht auf!". Viele Zuhörerinnen streckten die geballte rechteFaust in die Luft.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell