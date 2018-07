Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu Asyl/Sami A.: Angriff auf den Rechtsstaat von Katharina Kellner

Regensburg (ots) - Im Fall Sami A. hat offenbar eine Behördesehenden Auges Recht und Gesetz gebrochen. Der angebliche frühereLeibwächter Osama Bin Ladens wurde nach Tunesien abgeschoben, obwohlein Gericht dies untersagt hatte. Falls die Behörde vomGerichtsbeschluss wusste, hat sie gegen einen fundamentalenVerfassungsgrundsatz verstoßen: den der Gewaltenteilung. Wenn dieRegierung und nachgeordnete Behörden anfangen, die Justiz zuignorieren, untergraben sie den Rechtsstaat, der für alle BürgerGrundrechte, Gleichheit vor dem Recht und ordentliche Verfahrengewährleistet. Der emotional diskutierte Fall des Sami A. ist abernicht der einzige, in dem Politiker derzeit geltendes Rechtattackieren. In der Debatte um mehr Härte gegen "Gefährder" undAsylbewerber stellen manche den Rechtsstaat als eine Art Hindernisdar. Sie tun so, als versperre er den Weg für politische Lösungen,die unter dem Etikett "gesunder Menschenverstand" angepriesen werden.Das sollte uns wirklich beunruhigen. Wir können uns glücklichschätzen, dass Gerichte in Deutschland nicht nach wechselndenGefühlslagen und Stimmungen urteilen. Sondern sich an einerGesetzgebung orientieren, die niemanden bevorzugt oder benachteiligt.Sicher, das Grundgesetz lässt einen manchmal schwer schlucken: WennRechtspopulisten ihr Recht auf Meinungsfreiheit prominent in derStadthalle oder auf öffentlichen Plätzen ausleben dürfen. Oder eben,wenn das deutsche Grundgesetz die Rechte eines Sami A. verteidigt -womöglich ist er einer von denen, die die Verfassung missachten undbekämpfen. Doch solange ihm keine Straftat nachzuweisen ist, gilt dieUnschuldsvermutung. Dass diese für jeden gilt, lässt einen in diesemLand ruhig schlafen. Das Grundgesetz verteidigt unser aller Recht, esschaut nicht auf Religion, Herkunft oder Weltanschauung. Es schütztuns vor Willkür: Jeder hat das Recht, sich gerichtlich gegen einestaatliche Entscheidung zu wehren. Nun muss man fragen: Nahm dieAsylbehörde, die Seehofers Innenministerium untersteht, einenRechtsbruch in Kauf, um Wählern Härte demonstrieren zu können? Esmutet seltsam an, wenn CDU-Ministerpräsident Armin Laschet aus NRWverlauten lässt, man könne "im Ergebnis froh sein, dass der Gefährdernicht mehr in Deutschland ist". Darum kann es nicht gehen. Bislangist der Begriff "Gefährder" gar nicht allgemeingültig definiert. ImFall Sami A. ist das jemand, der noch keine Straftat begangen hat,dem die Polizei das aber zukünftig zutraut. Deshalb vorbeugend amGrundgesetz zu kratzen, richtet Schaden an: Der Vorwurf "Gefährder"ist unscharf und kann, wenn er allein in den Händen der Regierungbleibt und nicht von Gerichten überprüft wird, zu einem politischenInstrument gegen Widerspruch werden. Ob die Forderung,"christlich-abendländische" Geflüchtete zu bevorzugen, dieKontingentierung des Familiennachzugs oder die geplante Einrichtungvon "Ankerzentren": In Zeiten der angstgetriebenen Politik habenGrundrechte wenig Konjunktur. Das Aushöhlen des Rechtsstaates spieltden Angstmachern in die Hände. So gewinnt eine Regierung keine Wählerzurück, verspielt aber das Vertrauen der Bürger in die Institutionen.Wer glaubt, dass diese Art restriktiver Politik nur "Gefährder" oderAsylbewerber treffen kann, niemals aber deutsche Staatsbürger, solltenicht zu sicher sein. Wie schnell rechtsstaatliche Institutionenbeschädigt werden, ist derzeit an den EU-Staaten Ungarn und Polen zubeobachten. Dort ist das politische Klima nicht nur für Minderheitenoder Geflüchtete feindlich, sondern zunehmend auch für politischeGegner. In Deutschland gibt das von der CSU durchgepeitschtebayerische Polizeiaufgabengesetz einen Vorgeschmack darauf, wohin diePolitik der Angst uns führt. Wenn wir die freiheitliche,demokratische, pluralistische und gerechte Gesellschaftsordnung desGrundgesetzes nicht gegen Anfechtungen verteidigen, bekommen wir dieAuswirkungen irgendwann selbst zu spüren.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell