Mittelbayerische Zeitung: Das Leid mit den Klauseln / Kommentar zu Heiko Herrlich

Regensburg (ots) - Viele Jahn-Fans werden sich fragen, warum HeikoHerrlichs Vertrag nur in der 3. Liga eine weitere Saison gegoltenhätte, nun, beim Aufstieg in die 2. Liga aber nicht mehr. Eines wirddurch den überraschenden Abschied des Regensburger Erfolgstrainersdeutlich: Im Profi-Fußball gibt es in den Verträgen immer noch einDickicht von Klauseln und Kleingedrucktem. Es wäre schön, wenn das inZukunft nicht mehr so wäre. Anfang des Jahres gab der SSV Jahnbekannt, dass Herrlich auch in der kommenden Saison Trainer seinwerde. Geschäftsführer Christian Keller sagt, dass er sich zuletztauf eine mündliche Zusage von Herrlich, auch bei einem Aufstieg zubleiben, verlassen habe. Hätte er unbedingt frühzeitig auf eineUnterschrift drängen sollen? Oder hätte man erwarten sollen, dassHerrlich seine Zusage einhält? In jedem Fall wäre es besser, wenn esnicht so viele Eventualitäten in den Verträgen geben würde. Wenndiese bis zu einem bestimmten Datum laufen und dann auch in jedemFall bis dahin gelten. Der SSV Jahn hat genauso von Herrlichprofitiert wie Herrlich vom SSV Jahn. Es wäre schön gewesen, wenn esgemeinsam weiter gegangen wäre.