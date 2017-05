Mittelbayerische Zeitung: Leer geht nicht / Kommentar zum Zweitwohnungsboom in deutschen Städten

Regensburg (ots) - Flexibilität hat ihren Preis, auch beiWohnungen. Wenn immer mehr Menschen an mehreren Orten gleichzeitigleben - meist beruflich bedingt -, dann steigt der Bedarf an Wohnrauminsgesamt. Am schlechtesten ist die heute gebräuchlichste Lösung: DerMitarbeiter nimmt sich eine Wohnung am Einsatzort und pendelt amWochenende. Samstag/Sonntag steht die Wohnung leer. Weil dieNachfrage besonders in boomenden Städten hoch ist, wirkt dieser Trendals Verstärker der Probleme. Denn er treibt die Preise für Wohnraumweiter und verknappt ihn. Menschen, die eigentlich gerne in dieserStadt wohnen, werden so an die Ränder gedrängt. Deshalb braucht esneue Wohn-/Mietmodelle. Denkbar wäre unter anderem eine Mischnutzung,die eine Vermietung an Wochenendtouristen erleichtert.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell