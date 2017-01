Mittelbayerische Zeitung: Lautsprecher ausschalten / Kommentar zum Umgang der AfD mit den Medien und der Gefahr des Verlautbarungsjournalismus

Regensburg (ots) - Der Umgang mit der AfD stellt die Medien vorein Dilemma, das da heißt: aufklärende Berichterstattung liefern,ohne sich als Lautsprecher rechter Populisten missbrauchen zu lassen.Dass heißt nicht, dass man Veranstaltungen wie der in Koblenzfernbleiben sollte. Aber man sollte sich genau überlegen, in welcherForm man von dort berichtet. Denn es ist ein generelles Problem derPresse, gerade in den politischen Machtzentren wie Berlin oderMünchen, dass jede Äußerung eines Politikers sofort zu einerNachricht verarbeitet wird. Dieser Verlautbarungsjournalismus bindetviele Ressourcen und dient weniger der Information der Bürger, alsvielmehr der Agenda des jeweiligen Politikers. Das gilt insbesonderefür die AfD. Denn ihre Strategie ist hier immer dieselbe: Dem mehroder weniger skandalösen Statement eines Politikers folgt derreflexartige öffentliche Aufschrei. Dann wird über die Medienrelativiert, aber der massentaugliche Kern der Botschaft betont undverbreitet. Journalisten müssen den Parteien im Nacken sitzen, geradeder AfD. Aber wenn bei einem Treffen wie dem in Koblenz nur dieüblichen Phrasen gedroschen werden, ist das keine Nachricht wert.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell