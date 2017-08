Mittelbayerische Zeitung: Die Kriegsgefahr wächst / Kommentar zu Nordkorea:

Regensburg (ots) - Wie wenig Donald Trumps Twitter-Drohungen mit"Feuer und Zorn" den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Unbeeindruckt haben, zeigte das Regime in Pjöngjang mit seiner neuenProvokation. Erstmals ließ Kim eine Mittelstreckenrakete über Japanhinweg feuern. Diese Machtdemonstration bedeutet einenbrandgefährlichen Schritt auf der militärischen Eskalationsleiter inAsien. Es stellt sich die Frage, ob wir uns bereits am Vorabend einesKriegs befinden, oder ob es noch eine friedliche Lösung geben kann.Man stelle sich vor, was in Deutschland und bei unseren europäischenNachbarn los wäre, würde hier etwas Vergleichbares passieren. Einunberechenbarer Atomstaat schießt eine Rakete über den Luftraum derBundesrepublik: Man würde es - so wie in Japan auch - als aggressivenAkt verstehen. Und die Öffentlichkeit würde vehement fordern - so wiees die Nachbarn Nordkoreas jetzt tun - die Bevölkerung gegen dieBedrohung zu schützen. In Asien droht nun ein Rüstungswettlauf.Staaten wie Südkorea und Japan werden vermutlich ihre Raketenabwehrausbauen - begleitet von Diskussionen, sich atomar zu bewaffnen. Kimrasselt immer lauter mit dem Säbel. Er ignoriert die Warnungen ausWashington, er stellt sich gegenüber dem UN-Sicherheitsrat taub, erschert sich nichts um Sanktionen. Unbeirrt arbeitet der Diktator anseinem Atomprogramm. Er lässt Langstreckenraketen entwickeln, dieAmerika erreichen könnten, er drohte mit einem Angriff auf denUS-Stützpunkt in Guam und treibt den Konflikt auf die Spitze.Zunächst muss man Kims Motive unter die Lupe nehmen. Nordkorea istinternational fast völlig isoliert. Nur dank des Wohlwollens derSchutzmacht China ist das Regime nicht schon längst kollabiert. Kimwähnt sich von Feinden umzingelt. Deshalb will er seinen Gegnerndemonstrieren, dass er sich nicht wie andere Diktatoren so einfachabservieren lässt. Als Überlebensversicherung hat er die atomareDrohung in der Hinterhand. Gleichzeitig geht es bei den Raketentestsnüchtern betrachtet um die technische Verbesserung desWaffenarsenals. Denn letztlich strebt Kim die Anerkennung alsAtommacht an. Sein Kalkül: Der nukleare Joker würde ihn unangreifbarmachen - und er könnte mit der Staatengemeinschaft auf Augenhöhekommunizieren. Zwar nicht als geachteter Staatsmann, sondern alsgeächteter, aber gefürchteter Potentat. Es ist ein Spiel mit demFeuer. Denn niemand weiß, wie Kims großer Widersacher Trump letztlichreagieren wird. Bislang beließ es der US-Präsident bei Warnungen viaTwitter, einer verstärkten Militärpräsenz in der Region undgemeinsamen Manövern mit Südkorea. Nun schob er noch diesibyllinische Erklärung nach, dass alle Optionen auf dem Tisch lägen.Ein Präventivschlag der USA würde unvermeidlich zu einem großen Kriegführen, in den Südkorea und China hineingezogen würden. Selbst demlaunischen und unberechenbaren Präsidenten Trump ist hoffentlichklar, dass es bei einem derartigen Flächenbrand nur Verlierer gäbe.Denn mit ein paar gezielten Luftschlägen wäre es nicht getan.Nordkorea besitzt die viertgrößte Armee der Welt und hat eine MillionSoldaten in Waffen. Die USA müssten sich in ein militärischesAbenteuer stürzen, das den Horror des Vietnamkriegs überträfe. Beieiner Invasion in Nordkorea ständen die Amerikaner direkt an derchinesischen Grenze. Außerdem bestünde das Risiko, dass Kim - fallser mit dem Rücken zur Wand steht - seine Atomwaffen einsetzt. DasGebot der Stunde lautet Deeskalation. Statt Botschaften zu twittern,die man als Androhung eines unmittelbar bevorstehenden Atomschlagsverstehen kann, sollte Trump zum Telefon greifen und mit Kim direktsprechen. Die Tatsache, dass Nordkorea die Drohungen aus den USAeinfach ignoriert, heißt nicht zwangsläufig, dass der Diktator einenHandel ausschlägt, der sein Ego befriedigt und gleichzeitig dieKriegsgefahr bannt. Natürlich ist es nur eine vage Hoffnung. Dochhier könnte sich der US-Präsident endlich als großer Dealmakerbeweisen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell