Mittelbayerische Zeitung: Krachend gescheitert / Theresa May rief Neuwahlen aus, weil sie eine satte Mehrheit wollte. Der Schuss ging nach hinten los. Leitartikel von Jochen Wittmann

Regensburg (ots) - Das ging gründlich daneben. Theresa May hatversagt, bei den britischen Wahlen ein überzeugendes Mandat zu holen.Dabei hatte die britische Premierministerin die vorgezogenenNeuwahlen zum britischen Unterhaus allein aus diesem Grundausgerufen: Um sich eine klare parlamentarische Mehrheit zu besorgenfür die anstehenden Brexit-Verhandlungen. Das Land, so hatte Mayargumentiert, brauche klare Verhältnisse, nachdem man im Referendumdie schicksalhafte Entscheidung getroffen habe, die Europäische Unionzu verlassen. Der einzige Weg, versicherte May den Briten, "umSicherheit und Stabilität für die nächsten Jahre zu garantieren, ist,diese Wahl abzuhalten und eure Unterstützung zu suchen für dieEntscheidungen, die ich machen muss." Als sie vor sieben Wochendiesen Schritt unternahm, schien ihr der Sieg sicher. DieLabour-Opposition lag weit abgeschlagen um mehr als 20 Prozent hinterder Regierungspartei. Man hielt einen Erdrutschsieg der Konservativenfür wahrscheinlich, bei dem May eine absolute Mehrheit von mehr als100 Sitzen einfahren würde. Die Hochrechnung nach der Schließung derWahllokale am späten Donnerstagabend mussten wie ein Schock für diePremierministerin gekommen sein: 314 Sitze gab die erste Prognose denKonservativen, also siebzehn Sitze weniger als sie zuvor gehabthatten. Am Ende wurden es noch vier Sitze mehr. Zwar sind dieKonservativen mit 318 Mandaten stärkste Kraft, aber ihre absoluteMehrheit ist verspielt. Es ist ein Desaster für May, und schlimmernoch: ein selbstverschuldetes, denn es gab für sie keinen Zwang, dieNeuwahlen anzusetzen. Eine deutlich geschwächte Regierungschefin mussjetzt den Fenstersturz durch Fraktionskollegen fürchten, so resolutsie sich auch gibt. Ein anderer großer Verlierer der Nacht war PaulNuttall, der Vorsitzende der rechtspopulistischen Ukip. Sie hatte inden Parlamentswahlen vor zwei Jahren noch 12,6 Prozent der Stimmeneinfahren können. Diesmal wurden es gerade einmal 1,8 Prozent. DiePartei ist am Ende. Konsequenterweise trat ihr Vorsitzender Nuttallzurück. Auch die schottische SNP musste Federn lassen. 21 Sitzegingen verloren, aber immerhin blieb man immer noch deutlich stärksteKraft im Norden. Allerdings dürfte jetzt ein erneutesUnabhängigkeitsreferendum für Schottland vorerst vom Tisch sein, dennder Wahlausgang demonstrierte, dass die Schotten davon nichts halten.Nicht der Sieger, aber sicherlich die glücklichste Partei derWahlnacht war Labour. Die größte Oppositionspartei konnte ihreMandate und ihren Stimmanteil deutlich erhöhen - ein triumphalerErfolg für den umstrittenen Herausforderer Jeremy Corbyn. Er hatdemonstriert, dass mit einem Programm der Hoffnung selbst dieabtrünnig gewordenen Labour-Wähler in Nordengland, die vor zweiJahren von Ukip abgeworben wurden, wieder zurückgeholt werden können.Und die Mobilisierung der Jungwähler, die Corbyn gelang, machtHoffnung auf eine Revitalisierung der politischen Debatten imKönigreich. Doch insgesamt ist das Ergebnis der vorgezogenenNeuwahlen ein ziemlicher Scherbenhaufen. Eine geschwächteRegierungschefin. Unstabile Mehrheitsverhältnisse. Ein unklarerBrexit-Kurs. Und vor allem: Ein zerrissenes Land. Großbritannien istgespalten zwischen jung und alt, Brexit-Fans und Europafreunden,englischen und schottischen Nationalisten und urbanen Zentren, woLabour deutlich dominiert, und Rest-England, wo die Konservativen denTon angeben. Statt für klare Verhältnisse hat Theresa May für eineneue Unübersichtlichkeit gesorgt. Und das in Zeiten, wo dieWirtschaft die ersten negativen Konsequenzen des Brexit verspürt.Unglücklicher hätte diese Wahl für das Land kaum ausgehen können.